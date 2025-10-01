Гуцанов: Майчинските през втората година да станат 1100 лв.

Ще направя предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв. Вече съм подписал предложението. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който посети Дома за стари хора „Надежда“ в София по случай Международния ден на възрастните хора.
Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%, каза още министърът. По думите му това би накарало майките да се върнат по-рано на работа и ще помогне за стимулирането на икономиката. Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства, коментира министърът.
Друго предложение е за повишаване на парите за първо, второ и трето дете, посочи също той. Социалното министерство ще предложи помощта за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас. Целта е всички деца да бъдат обхванати от тази подкрепа, обясни Гуцанов.
Много е рано още. Правим всичко възможно в кабинета, не сме забравили по никакъв начин възрастните хора. Това каза той в отговор на въпрос дали пенсионерите могат да очакват коледни надбавки. Каквото е необходимо, ще бъде направено, посочи той. Все пак всичко зависи от развитието на икономиката и от реалното финансово състояние на държавата, коментира министърът.
Гуцанов потвърди, че се работи за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%, което беше обявено по-рано днес от премиера Росен Желязков.
Радвам се, че успяхме да устоим „швейцарското правило“ и да продължаваме по този начин да увеличаваме пенсиите, коментира Гуцанов. Той спомена и усилията за разкриване на нелегалните домове за възрастни хора. Гуцанов подчерта, че продължава реновирането на всички 81 дома за стари хора, както и изграждането на 254 нови социални услуги за хора с увреждания, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.
Гуцанов посети днес Дома за стари хора „Надежда“ в София по случай Международния ден на възрастните хора.
