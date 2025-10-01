Новини
Гуцанов: Майчинските през втората година да станат 1100 лв.

1 Октомври, 2025 13:10 581 16

  • борислав гуцанов-
  • майчински

Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%, каза още министърът.

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще направя предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв. Вече съм подписал предложението. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който посети Дома за стари хора „Надежда“ в София по случай Международния ден на възрастните хора.

Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%, каза още министърът. По думите му това би накарало майките да се върнат по-рано на работа и ще помогне за стимулирането на икономиката. Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства, коментира министърът.

Друго предложение е за повишаване на парите за първо, второ и трето дете, посочи също той. Социалното министерство ще предложи помощта за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас. Целта е всички деца да бъдат обхванати от тази подкрепа, обясни Гуцанов.

Много е рано още. Правим всичко възможно в кабинета, не сме забравили по никакъв начин възрастните хора. Това каза той в отговор на въпрос дали пенсионерите могат да очакват коледни надбавки. Каквото е необходимо, ще бъде направено, посочи той. Все пак всичко зависи от развитието на икономиката и от реалното финансово състояние на държавата, коментира министърът.

Гуцанов потвърди, че се работи за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%, което беше обявено по-рано днес от премиера Росен Желязков.

Радвам се, че успяхме да устоим „швейцарското правило“ и да продължаваме по този начин да увеличаваме пенсиите, коментира Гуцанов. Той спомена и усилията за разкриване на нелегалните домове за възрастни хора. Гуцанов подчерта, че продължава реновирането на всички 81 дома за стари хора, както и изграждането на 254 нови социални услуги за хора с увреждания, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.

Гуцанов посети днес Дома за стари хора „Надежда“ в София по случай Международния ден на възрастните хора.


  • 1 Цвете

    2 4 Отговор
    НЕ ГО МИСЛИ, А ДЕЙСТВАЙ. ТОВА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА. НАЛИ ИСКАТЕ РАЖДАЕМОСТ, ЕТО НЕЩО, КОЕТО СИ ЗАСЛУЖАВА ДА ПОДПОМОГНЕТЕ СЕМЕЙСТВАТА У НАС. 💯👍👍👍💯💯

    13:15 01.10.2025

  • 2 Льольо

    6 0 Отговор
    само бла бла бла

    13:15 01.10.2025

  • 3 Цвете

    1 4 Отговор
    13:16 01.10.2025

  • 4 Не , че

    9 0 Отговор
    ще станат , но тоя по традиция винаги лъже и маже .

    13:16 01.10.2025

  • 5 брей

    7 0 Отговор
    А няма ли 550 Евро да станат?

    13:17 01.10.2025

  • 6 1488

    9 0 Отговор
    циганмиган получава в пъти повече от социал

    13:22 01.10.2025

  • 7 ПП/ДБ МЕЧ ВЕЛИЧИЕ

    7 0 Отговор
    Днес по предложение на ПП/ДБ беше внесено предложение в НС да се разследват действията и грабежа на лицето Делян Славчев Пеевски и свързаните с него десетки кухи фирми за период 20 години назад. Предимно грабежа на КТБ от които за Пеевски 4 млрд. БУЛГАРТАБАК 3,7 млрд. ББР 2,3 млрд. ЛАФКА 1,2 млрд. Предложението беше отхвърлено с гласовете против на ДПС -НОВО НАЧАЛО и въздържали се ГЕРБ ,ИТН и БСП. Нали Пеевски е чист и няма от какво да се притеснява? Защо не желае да бъде разследван? Всички останали ВЪЗРАЖДАНЕ ,МЕЧ ,ВЕЛИЧИЕ ,АПС гласуваха "ЗА".

    13:29 01.10.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Ама само за майки с висше! Стига сте развъждали неграмотни!

    13:40 01.10.2025

  • 9 Перо

    4 0 Отговор
    Тоя унтерменш от червената буржоазия да провери колко време и как се изплащат майчинските на Запад и по-специално в САЩ! Тук се стимулира раждаемостта на безработните от малцинствата, които, чрез поколения деца, остаряват без да работят и цял живот изкарват на социални помощи, за сметка на данъкоплатците!

    13:42 01.10.2025

  • 10 И защо

    2 0 Отговор
    Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя трябва да получава 75% ? А? А кой ще и гледа детето? В хоспис на ужасите ли да го прати за да може в завода за барути да работи ?

    13:44 01.10.2025

  • 11 Само за трето дете

    1 0 Отговор
    Помощи трябва да има. За трето и четвърто

    13:46 01.10.2025

  • 12 Асан

    0 0 Отговор
    Ухааа, довечера ще напъна Айшето, това не е за изпускане.

    13:50 01.10.2025

  • 13 Пламен

    1 0 Отговор
    Направо да станат 2000....развъдник на ромско население

    13:52 01.10.2025

  • 14 Майчинството е заместващ доход

    2 0 Отговор
    И не е правилно да се превръща в допълващ към заплатата. Има други механизми за подпомагане.

    13:53 01.10.2025

  • 15 Иначе това е правилно

    1 0 Отговор
    помощта за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас... Другото е дискриминация и то очевидна

    13:56 01.10.2025

  • 16 Гуцанов: .... Много е рано още....

    0 0 Отговор
    Абе мушмул в другите държави от два месеца бюджета обсъждат ! ....

    13:58 01.10.2025

