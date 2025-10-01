Калоян Методиев: Политиците се оляха с употребата на националния отбор по волейбол

Политиците се оляха с употребата на националния отбор по волейбол. Развеждат ги да се снимат с тях като пазарджийски мечки. Пратиха правителствения самолет, който с Киселова дори не дочака бягащите от война в Иран дипломати. Военнен церемониал с червени килими на летището в централноафрикански стил. Национални носии и питки вътре в парламента. Депутатската простотия изби напълно. Безкрайни фотосесии по институции. Цинична употреба с чуждия успех. Има граници и някаква протоколна сдържаност. Даже не говоря за възпитание и обноски. Отчаяни да се отъркат в нещо положително след погрома на управлението и морето от скандали в държавата. Кризисният им ПР вече дава обратен ефект. Като всяко ядене, което е пресолено.

Тази коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България".