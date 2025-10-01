Новини
Калоян Методиев: Политиците се оляха с употребата на националния отбор по волейбол

1 Октомври, 2025 13:42 487 12

Депутатската простотия изби напълно. Безкрайни фотосесии по институции. Цинична употреба с чуждия успех. Има граници и някаква протоколна сдържаност. Даже не говоря за възпитание и обноски, коментира още политологът

Политиците се оляха с употребата на националния отбор по волейбол. Развеждат ги да се снимат с тях като пазарджийски мечки. Пратиха правителствения самолет, който с Киселова дори не дочака бягащите от война в Иран дипломати. Военнен церемониал с червени килими на летището в централноафрикански стил. Национални носии и питки вътре в парламента. Депутатската простотия изби напълно. Безкрайни фотосесии по институции. Цинична употреба с чуждия успех. Има граници и някаква протоколна сдържаност. Даже не говоря за възпитание и обноски. Отчаяни да се отъркат в нещо положително след погрома на управлението и морето от скандали в държавата. Кризисният им ПР вече дава обратен ефект. Като всяко ядене, което е пресолено.

Тази коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Калигула

    7 0 Отговор
    Като няма хляб 🍞 поне да има зрелища за народа.

    13:43 01.10.2025

  • 2 Ха,Ха,Ха

    3 6 Отговор
    възраждане бяха ли на площада не ги мернах нещо.

    13:45 01.10.2025

  • 3 Прав е Методиев

    14 2 Отговор
    Второто място на волейболистите им дойде като подарък на мафията на власт в момента ГЕРБ -ИТН- БСП - ПЕЕВСКИ да отклоняват вниманието от 20- те милиарда изтеглени от мафията за половин година ,от ценовия шок, битовата и криминална престъпност ,грабежа и закриването на страната.

    13:46 01.10.2025

  • 4 СРАМ СА

    6 2 Отговор
    Пълна забрана на тези мизерници за посрещането на всички спортисти , защото смачкаха държавата и народа , и на гърба на спортистите си правят ПР.

    13:48 01.10.2025

  • 5 Карлос Друсар

    1 5 Отговор
    Така е, политиците се оляха. Но не и ДПС-Ново начало!
    ДПС-НН е единствената партия, която работи в полза на хората и за хората. Против Прокопиев, кръговете Капитал и Агнешки главички, соросоидите, дерибеите и руското влияние.

    Коментиран от #8, #9

    13:48 01.10.2025

  • 6 Партиите са носителите на невежеството!

    6 0 Отговор
    Браво на момчетата, дано финансирането им е по голямо за напред!

    13:49 01.10.2025

  • 7 Вили

    2 1 Отговор
    Нещо за фотосесията на Корна да кажеш!!!

    13:51 01.10.2025

  • 8 Не е умен човека за да раздава акъл!

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Карлос Друсар":

    Не обиждай, моята фирма се казва Капитал!

    13:51 01.10.2025

  • 9 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Карлос Друсар":

    "единствената партия, която работи в полза на хората и за хората." - да, а ние знаем и имената на хората. Точно като в предишния строй, в който всичко беше в името на човека, а ние името на човека го знаехме много добре.

    13:51 01.10.2025

  • 10 провинциалист

    2 0 Отговор
    Улиците рЕзко се напълниха с народ и това не можеше да не бъде обяздено и насочено в правилна посока, че току-виж тълпите по пътя си отнесли нещо.

    13:52 01.10.2025

  • 11 Тома

    0 0 Отговор
    Благодарение на политиците не само спорта се затри ами цялата държава.Но понеже нямат срам се снимат

    13:58 01.10.2025

  • 12 Риболовеца

    0 0 Отговор
    Някой гледал ли е филма "Враг пред портата"? Имаше една сцена, където Хрушчов разнася Зайцев като панаирдижийска мечка да го снимат за местните вестници и радиопредавания. Точно по същия начин се отнасят и нашите "политици" с тези момчета - закачат се към успеха в опит да си го припишат, докато реалностите са съвсем различни!

    13:58 01.10.2025

