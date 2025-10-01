Калоян Методиев: Политиците се оляха с употребата на националния отбор по волейбол

Политиците се оляха с употребата на националния отбор по волейбол. Развеждат ги да се снимат с тях като пазарджийски мечки. Пратиха правителствения самолет, който с Киселова дори не дочака бягащите от война в Иран дипломати. Военнен церемониал с червени килими на летището в централноафрикански стил. Национални носии и питки вътре в парламента. Депутатската простотия изби напълно. Безкрайни фотосесии по институции. Цинична употреба с чуждия успех. Има граници и някаква протоколна сдържаност. Даже не говоря за възпитание и обноски. Отчаяни да се отъркат в нещо положително след погрома на управлението и морето от скандали в държавата. Кризисният им ПР вече дава обратен ефект. Като всяко ядене, което е пресолено.
Тази коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калигула
13:43 01.10.2025
2 Ха,Ха,Ха
13:45 01.10.2025
3 Прав е Методиев
13:46 01.10.2025
4 СРАМ СА
13:48 01.10.2025
5 Карлос Друсар
ДПС-НН е единствената партия, която работи в полза на хората и за хората. Против Прокопиев, кръговете Капитал и Агнешки главички, соросоидите, дерибеите и руското влияние.
Коментиран от #8, #9
13:48 01.10.2025
6 Партиите са носителите на невежеството!
13:49 01.10.2025
7 Вили
13:51 01.10.2025
8 Не е умен човека за да раздава акъл!
До коментар #5 от "Карлос Друсар":Не обиждай, моята фирма се казва Капитал!
13:51 01.10.2025
9 провинциалист
До коментар #5 от "Карлос Друсар":"единствената партия, която работи в полза на хората и за хората." - да, а ние знаем и имената на хората. Точно като в предишния строй, в който всичко беше в името на човека, а ние името на човека го знаехме много добре.
13:51 01.10.2025
10 провинциалист
13:52 01.10.2025
11 Тома
13:58 01.10.2025
12 Риболовеца
13:58 01.10.2025