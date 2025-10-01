Новини
Автобус падна в канавката на магистрала "Тракия"
  Тема: Войната на пътя

Автобус падна в канавката на магистрала "Тракия"

1 Октомври, 2025 17:42

Ограничена е активната лента

Автобус падна в канавката на магистрала "Тракия" - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турски автобус падна в канавката на 69-и км на магистрала "Тракия" в посока София, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик за NOVA. Превозното средство е било празно. На място има екип на полицията и пожартата.

Шофьорът е турчин. Предполага се, че е изгубил контрол над автобуса и затова е излязъл от пътното платно.

Временно движението се осъществява в една лента заради изтеглянето на автобуса от канавката, съобщиха от АПИ. Ограничена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 как е средната скорост добре ли е?

    11 1 Отговор
    важно е дали сте ми измерили средната скорост, че сега това е модерно

    и дали милицията ще си купи пак нови БМВ-та за да гони партизаните

    17:44 01.10.2025

  • 2 незнайко

    6 0 Отговор
    Шофьорът е турчин ! Български или турски турчин и с каква регистрация е автобуса ???

    Коментиран от #4

    17:44 01.10.2025

  • 3 виждали ли сте как карат турците?

    3 0 Отговор
    важното е тошко АФРИКАНСКИ, да внесе азиатски шофьори за по евтина заплата и всичко ще е наред , само почакайте

    17:47 01.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гошо

    2 0 Отговор
    В смисъл ,заспал е

    17:51 01.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Весо

    0 0 Отговор
    Е,щом липсват инспектори от ДАИ нещата са в ред.

    17:58 01.10.2025

  • 8 Эфстати

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "прокопи":

    В този район нещо българско останало ли е?Или само каките на паркинга.

    18:03 01.10.2025

  • 9 ДАП

    0 0 Отговор
    Турчин или БГ некадърник това са повечето професионалните шофьори наши дни. Други от тях са горе долу но карат с памперси.

    18:09 01.10.2025

  • 10 бою мизерника

    1 0 Отговор
    трудно се държи пътя по тея неравности

    18:18 01.10.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Важното е да има камери!
    Важното е да закрием ДАИ
    и най-вече да не забравяте да сложите 100 кинта в джоба за КАТ всеки път, когато се качите в кола!

    За другото нема издребняваме, колко па народ да се претрепе по тия подобия на пътища в тва подобие на държава?

    18:44 01.10.2025

