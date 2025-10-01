Автобус падна в канавката на магистрала "Тракия"

Турски автобус падна в канавката на 69-и км на магистрала "Тракия" в посока София, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик за NOVA. Превозното средство е било празно. На място има екип на полицията и пожартата.
Шофьорът е турчин. Предполага се, че е изгубил контрол над автобуса и затова е излязъл от пътното платно.
Временно движението се осъществява в една лента заради изтеглянето на автобуса от канавката, съобщиха от АПИ. Ограничена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
1 как е средната скорост добре ли е?
и дали милицията ще си купи пак нови БМВ-та за да гони партизаните
17:44 01.10.2025
2 незнайко
Коментиран от #4
17:44 01.10.2025
3 виждали ли сте как карат турците?
17:47 01.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гошо
17:51 01.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Весо
17:58 01.10.2025
8 Эфстати
До коментар #6 от "прокопи":В този район нещо българско останало ли е?Или само каките на паркинга.
18:03 01.10.2025
9 ДАП
18:09 01.10.2025
10 бою мизерника
18:18 01.10.2025
11 ДрайвингПлежър
Важното е да закрием ДАИ
и най-вече да не забравяте да сложите 100 кинта в джоба за КАТ всеки път, когато се качите в кола!
За другото нема издребняваме, колко па народ да се претрепе по тия подобия на пътища в тва подобие на държава?
18:44 01.10.2025