МФ: Дефицитът в бюджета към август месец е 2,4%

1 Октомври, 2025 20:51 526 12

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2025 г. е 19 559,88 млн. лв

МФ: Дефицитът в бюджета към август месец е 2,4% - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От Министерството на финансите публикуваха данните за изпълнението на бюджета към 31.08.2025 година.

Основните параметри по консолидираната фискална програма (КФП) към август 2025 година са:

Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2025 г. са в размер на 52 661,5 млн. лв. или 58,3 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 13,3 % (6 171,0 млн. лв.) спрямо отчетените към август 2024 година. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват c 14,9 % (5 593,6 млн. лв.). Неданъчните приходи нарастват с 19,8 % (1 285,5 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко със 708,1 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 43 122,1млн. лв., което представлява 60,9 % от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,9 % от общите постъпления по КФП за периода. Късното приемане на ЗДБРБ за 2025 г. забави прилагането на мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика, съкрати времето, през което те ще се прилагат през 2025 г. Очаква се положителните ефекти в приходите да се проявят през оставащите месеци до края на годината.

Неданъчните приходи са в размер на 7 767,7 млн. лв., което представлява 64,8 % от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 771,7 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2025 г. възлизат на 57 876,6 млн. лв., което е 59,8 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към месец август на 2024 г. бяха в размер на 48 172,1 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на август 2025 г. нарастват с 8 504,4 млн. лв. (17,2 %). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са в размер на 55 801,9 млн. лв., което представлява 60,2 % от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от 7 931,9 млн. лв. (16,6 %) спрямо отчетените към август 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 49 635,2 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 6 121,7 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 45,0 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 762,5 млн. лв. (47,0 % от планираните за годината и ръст от 240,4 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г., което се дължи основно на календара по обслужването на държавния дълг).

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към август 2025 г. е отрицателно в размер на 5 215,0 млн. лв. (2,4 % от прогнозния БВП). То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 3 400,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1 815,0 млн. лева. Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4,4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС (в размер на над 1,8 млрд. лв.), респективно текущо ще подобри салдото по КФП.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2025 г. е 19 559,88 млн. лв., в т. ч. 17 758,13 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 801,75 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август 2025 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика”. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.


България
  • 1 питам си

    10 0 Отговор
    Всичко е цветя и рози!!!
    Защо се говори за вдигане на данъци, пенсионна възраст и осигуровки??????????

    20:53 01.10.2025

  • 2 Ясно като бел ден

    9 0 Отговор
    Не вярвам.

    20:54 01.10.2025

  • 3 Пич

    10 0 Отговор
    Роско се фукал у датско че събрали шест милиарда повече !!! Е такка ви го казвам.....да знаете ! Защото ще им видите ушите ! Ще ги харчат украинците!!!

    20:54 01.10.2025

  • 4 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Още. Малко и ще го докараме на 0, бре тия магнитските кви работи умеят

    20:56 01.10.2025

  • 5 не лъжете

    7 0 Отговор
    Махнете запетайката ,защото за нищо не ставате

    20:57 01.10.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Поклон до земи пред Теменужка Петкова.

    21:00 01.10.2025

  • 7 Бат Венце Сикаджията

    8 0 Отговор
    Поредните глупости.

    21:01 01.10.2025

  • 8 Да,бе

    5 0 Отговор
    Вярваме ви,като за инфлацията....Ма нищо,няма да липсвате и на майките си...

    21:02 01.10.2025

  • 9 Торбата с лъжите е отворена от МФ и се

    8 0 Отговор
    Пускат на килограм! Вие дали мислите, че някой ви вярва на небивалиците крадливи мафиоти!

    21:04 01.10.2025

  • 10 запетайката,

    4 0 Отговор
    между цифрите да не е печатарска грешка...🤣🤣🤣🤣🤣

    21:13 01.10.2025

  • 11 горски

    3 0 Отговор
    Просто вие, милионерите трябва да започнете да плащате повече в това се корени успеха на социалната система и по - малко да крадете! Шапкарите и даскалята не спират да купуват коли, да кръстосват по Гърция и света, по топли дестинации с незаслужено вдигнатите им заплати. Реформи ли се случиха, бюрокрацията ли съкратиха, електронно правителство ли ни пое, кое стана, че трябваше на всички клатикрачоли и шуробаджанаци, платени гласоподаватели, да им удвоят заплатите. А работническата класа и материалните услуги, които изработват тези пари да стоят с два пъти по-ниски заплати. Със 50 милиарда заеми. 2025 20 милиарда лева заеми. 2022 16 милиарда лева заеми.
    Общо за 3 години 36 милиарда заеми и 64 милиарда разходи
    загуби от енергетика и прекъсване евтини ток, вода, газ, петро., лихви по заеми, неизходни договори,
    разходи по въвеждане на Еврошийт.
    Унищожихте Валутен борд без Референдум, защото Валутен Борд ви спираше
    безобразните тегления на Заеми.

    21:18 01.10.2025

  • 12 иван костов

    1 0 Отговор
    Не ни занимавайте с глупости сега, когато сме в клубът на богатите!
    Товарете портокалите в бурета!

    21:21 01.10.2025

