Мартин Димитров: Правителството готви вдигане на данъци и осигуровки

Фискалният съвет говори за 5,1% дефицит, ако бъдат продължени досегашните политики Те отчитат, че правителството нарочно забавя публикуването на данни. Но 5,1% дефицит е наистина изпуснат и пробит бюджет. И много сериозен проблем.
Това каза в "Още от деня" по БНТ Мартин Димитров от ПП-ДБ.
Припомни, че дори и бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов говори за още по-голям процент дефицит. Така, че добави той - ситуацията е много сериозна. Според Димитров сегашното правителство прави огромни разходи и не се спира.
"И аз се надявах, че сега като се вижда, че публичните разходи са на червено и това им се казва от всички анализатори, да бъдат взети коригиращи мерки веднага. Но вместо това правителството, за наше изумление, тръгна с бензин да гори пожара като предложиха 5,5 милиарда лева допълнителни разходи, които да бъдат харчени през ББР и Българския енергиен холдинг, които няма да бъдат броени в дефицита. Това е т.нар. харчене под черта, което е хитруване, заобикаляне".
Според него трябва да бъде направено всичко възможно данъците и осигуровките да не се увеличават. А това правителството "вече го готви". Това е обществена тайна, заяви той.
"Очевидно е, че управляващите от една страна не публикуват данни, от друга страна не представят бюджет. Когато има такива огромни неоправдани разходи накрая става румънски сценарий от последните години. Или в по-лош вариант гръцки сценарий. Всички тези проблеми са проблеми на правителството. Нямат нищо общо с еврозоната и дори напротив еврозоната и влизането в нея ще донесе стабилност".
Друга грешка според Димитров е, че се взима рекорден дълг, който не е взиман в новата история на България. Вече са взети 17 милиарда нови заеми, заяви той. Нямаш право да издъниш така бюджета в една нормална година, категоричен беше Димитров.
"Ако зависеше от това правителство и от този бюджет нямаше да влезем в еврозоната. Но Слава Богу не зависи. Има опасност да има процедура за свръхдефицит".
Правителството харчи така сякаш може да си допусне всякакъв дефицит, допълни Димитров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ох, много съм загрижен
19:56 01.10.2025
3 Крум
19:57 01.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
19:59 01.10.2025
6 гост
20:01 01.10.2025
7 Да се готви
20:01 01.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 маЛтинчо,
20:12 01.10.2025
11 Мартине
20:13 01.10.2025
12 Факт
20:13 01.10.2025
13 Данко Харсъзина
20:14 01.10.2025
14 666
20:18 01.10.2025
15 Затворено общество
20:21 01.10.2025
16 МАЛТИНЧО
Крадци ,неможачи и грантаджии унищожихте България.
20:24 01.10.2025
17 Хасковски каунь
Нъл така др. Борисови и Пеевски ефенди
20:26 01.10.2025
18 Значи ;
20:26 01.10.2025
19 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
20:30 01.10.2025
20 az СВО Победа80
🤣🤣🤣🤣
Идват глад и мизерия!
20:31 01.10.2025
21 Промяна
20:33 01.10.2025