Мартин Димитров: Правителството готви вдигане на данъци и осигуровки

Мартин Димитров: Правителството готви вдигане на данъци и осигуровки

1 Октомври, 2025 19:54 674 21

Това е обществена тайна

Мартин Димитров: Правителството готви вдигане на данъци и осигуровки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Фискалният съвет говори за 5,1% дефицит, ако бъдат продължени досегашните политики Те отчитат, че правителството нарочно забавя публикуването на данни. Но 5,1% дефицит е наистина изпуснат и пробит бюджет. И много сериозен проблем.

Това каза в "Още от деня" по БНТ Мартин Димитров от ПП-ДБ.

Припомни, че дори и бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов говори за още по-голям процент дефицит. Така, че добави той - ситуацията е много сериозна. Според Димитров сегашното правителство прави огромни разходи и не се спира.

"И аз се надявах, че сега като се вижда, че публичните разходи са на червено и това им се казва от всички анализатори, да бъдат взети коригиращи мерки веднага. Но вместо това правителството, за наше изумление, тръгна с бензин да гори пожара като предложиха 5,5 милиарда лева допълнителни разходи, които да бъдат харчени през ББР и Българския енергиен холдинг, които няма да бъдат броени в дефицита. Това е т.нар. харчене под черта, което е хитруване, заобикаляне".

Според него трябва да бъде направено всичко възможно данъците и осигуровките да не се увеличават. А това правителството "вече го готви". Това е обществена тайна, заяви той.

"Очевидно е, че управляващите от една страна не публикуват данни, от друга страна не представят бюджет. Когато има такива огромни неоправдани разходи накрая става румънски сценарий от последните години. Или в по-лош вариант гръцки сценарий. Всички тези проблеми са проблеми на правителството. Нямат нищо общо с еврозоната и дори напротив еврозоната и влизането в нея ще донесе стабилност".

Друга грешка според Димитров е, че се взима рекорден дълг, който не е взиман в новата история на България. Вече са взети 17 милиарда нови заеми, заяви той. Нямаш право да издъниш така бюджета в една нормална година, категоричен беше Димитров.

"Ако зависеше от това правителство и от този бюджет нямаше да влезем в еврозоната. Но Слава Богу не зависи. Има опасност да има процедура за свръхдефицит".

Правителството харчи така сякаш може да си допусне всякакъв дефицит, допълни Димитров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ох, много съм загрижен

    2 2 Отговор
    Да приемем еврото, а после всичко да върви по дяволите. Идва и много дъжд, дано да не ме залее.

    19:56 01.10.2025

  • 3 Крум

    10 5 Отговор
    Ще играе гьостирицата в Махалата в банкя

    19:57 01.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    11 5 Отговор
    Ще ви ошушкат всички спестявания и направят по-бедни в еврозоната. Факт.

    19:59 01.10.2025

  • 6 гост

    6 2 Отговор
    Правителството да въведе прогресивно-подоходния данък, както е в "клуба на богатите" нали сме в него! В Швеция и Дания достига до 80% , а стига са драли бедните хора с косвения ДДС. И Крайно време е държавните хрантутници САМИ ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ, а не да са за сметка на бюджета - ОТНОВО НА СРЕДНАТА И БЕДНА КЛАСА -РАБОТЕЩИ!

    20:01 01.10.2025

  • 7 Да се готви

    6 5 Отговор
    за оставка , нищо друго да не готви !

    20:01 01.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 маЛтинчо,

    6 0 Отговор
    ами ако не ги вдигнат какви ще ги плещиш тогава?!? Аз не помня твоя вярна прогноза!

    20:12 01.10.2025

  • 11 Мартине

    4 1 Отговор
    и заради теб и твоята партия/коалиция управляват. Много добре знаехте и преди за дефицита, вие също достатъчно заеми теглихте. Еврозоната няма да "донесе" никаква стабилност, а още по-голяма инфлация. Дано донесе нов народен съд за всички ви самозабравили се уж управници.

    20:13 01.10.2025

  • 12 Факт

    4 2 Отговор
    30 години аху иху. За пред хората се представят на Демократи и Консерватори!

    20:13 01.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Нема пари. Този нали гласува бюджета. За кво реве?

    20:14 01.10.2025

  • 14 666

    3 2 Отговор
    МЯФ каза да вдигате постоянно пенсии и заплати без повишение на производителността и сега ... фалит.

    20:18 01.10.2025

  • 15 Затворено общество

    3 1 Отговор
    Направете го съвсем спокойно. Защо трябва да правите циркове с детската градина в Каблешково ,цирк с чиновници от Автомобилна инспекции ? Никой няма да възрази ,защото в България е обидно да си търсиш правата. На тази територия няма нито Гражданско общество, нито Отворено общество може да вирее , защото всичко се случва тихо мълком, под сурдинка.Тайно се търсят връзки ,за да те назанчат на държавна работа , тайно се дават покупи за Обществена поръчка и т.н Хората се спасяват единично или емигрира,

    20:21 01.10.2025

  • 16 МАЛТИНЧО

    3 1 Отговор
    Вкупом съгрешихте и вкупом ненужни станахте.
    Крадци ,неможачи и грантаджии унищожихте България.

    20:24 01.10.2025

  • 17 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    С влизането в еврозоната животът ще бъде песен. Евраци ще напълнят джобовете ни .
    Нъл така др. Борисови и Пеевски ефенди

    20:26 01.10.2025

  • 18 Значи ;

    1 1 Отговор
    Скоро да чакаме ново ДДС ...

    20:26 01.10.2025

  • 19 Сталин

    1 1 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    20:30 01.10.2025

  • 20 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    Честито ви евро!

    🤣🤣🤣🤣

    Идват глад и мизерия!

    20:31 01.10.2025

  • 21 Промяна

    1 0 Отговор
    ДО ФАКТИ БГ ЗАЩО МИ ТРИЕТЕ КОМЕНТАРА ПИШЕТЕ ДА МИЛИОНЕРКАТА НОТАРИУС НА РАШКОВ КОИТО УЖ БЯХА РАЗВЕДЕНИ ПОТУЛВАТ СЕ ТЕЗИ РАБОТИ МЕН МЕ ТРИЯТ ЛЪЖИТЕ НА НИЩОПРАВЕЩИЯТ ММААЛЛЛТТТИИИНННЧЧЧОО ПОСТОЯННО СЕ ТИРАЖИРАГ ТУК

    20:33 01.10.2025

