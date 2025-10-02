НС ще разгледа механизма за назначаване на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО

Депутатите в Народното събрание се очаква да разгледат промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО, които уреждат начина, по който се избират ръководствата на трите агенции.
Припомняме, че на извънредно заседание на 18 септември Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и прие промените с гласовете на управляващото мнозинство и "ДПС-Ново начало". Те предвиждат ръководствата на службите да се назначават не с указ на президента, а с гласуване в парламента.
Промените бяха внесени, след като президента отказа да назначи настоящия временен шеф на ДАНС Деньо Денев за титуляр.
07:26 02.10.2025
07:33 02.10.2025
07:36 02.10.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Каквото наредят от брусе лесс и нашингтон..
07:37 02.10.2025
Някой главите си чешат, други езиците, трети егото, четвърти между крач.ието...
Работят хората, здраво !
07:38 02.10.2025
07:38 02.10.2025
Да не забравят, че на Радев ще свърши мандата и че после може да е техен президент. Не се правят промени според това кой сега е там, а за десетилетия напред.
07:45 02.10.2025
07:55 02.10.2025
07:56 02.10.2025
08:11 02.10.2025
08:31 02.10.2025
08:43 02.10.2025
08:49 02.10.2025
09:01 02.10.2025
09:01 02.10.2025
09:06 02.10.2025