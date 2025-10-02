Новини
НС ще разгледа механизма за назначаване на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО

2 Октомври, 2025 07:22 716 17

Припомняме, че на извънредно заседание на 18 септември Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и прие промените с гласовете на управляващото мнозинство и "ДПС-Ново начало"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите в Народното събрание се очаква да разгледат промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО, които уреждат начина, по който се избират ръководствата на трите агенции.

Припомняме, че на извънредно заседание на 18 септември Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и прие промените с гласовете на управляващото мнозинство и "ДПС-Ново начало". Те предвиждат ръководствата на службите да се назначават не с указ на президента, а с гласуване в парламента.

Промените бяха внесени, след като президента отказа да назначи настоящия временен шеф на ДАНС Деньо Денев за титуляр.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Обективен

    11 0 Отговор
    Механизма за избора е такъв ,че трябва да се пазят бандитите от НС.

    07:26 02.10.2025

  • 2 Тити

    11 0 Отговор
    Механизма е бил само един мой твой човек.

    07:33 02.10.2025

  • 3 Гледам

    7 0 Отговор
    На това дърво на снимката ще му влезе треска под ноктите.

    07:36 02.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Механизма е само един.

    Каквото наредят от брусе лесс и нашингтон..

    07:37 02.10.2025

  • 5 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    Показателна снимка...
    Някой главите си чешат, други езиците, трети егото, четвърти между крач.ието...
    Работят хората, здраво !

    07:38 02.10.2025

  • 6 Освен

    7 2 Отговор
    оставка на криминалното правителство - нищо друго !

    07:38 02.10.2025

  • 7 Някой

    4 1 Отговор
    То е ясно, след одобрение от посолството, както каза Асен Василев.
    Да не забравят, че на Радев ще свърши мандата и че после може да е техен президент. Не се правят промени според това кой сега е там, а за десетилетия напред.

    07:45 02.10.2025

  • 8 Верно ли

    5 0 Отговор
    Аз пък предлагам да закрием НС, по примера с ДАИ - и без това нищо не правят! Спестените пари ще ги даваме на Мурсула, да ги праща на зельо!

    07:55 02.10.2025

  • 9 1234

    4 0 Отговор
    меанизма е ясен,на мен на теб на мен,спорът е за"на мен",тулупа или свинята

    07:56 02.10.2025

  • 10 бедер

    1 0 Отговор
    Как хубаво са го снимали тоя търтей да се чеше по празната кратуна докато пърди в народното събрание. А иначе свинята от ДПС и разбойника от ГЕРБ ще си избират кои да пази държавата от кражбите им??? А познаите кого ще изберат? Дали ще сложат такъв дето да ги хване докато крадат милиарди или ще сложат някои дето ще спи и ще ги крие??? Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин може да познае кого ще изберат крадците. Вие кажете какво мислите. Кого ще сложат на тези постове.

    08:11 02.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 вярно

    3 0 Отговор
    някой главите си чешат други си доспиват и на обяд си хапват скара за 30 стотинки кебапче

    08:31 02.10.2025

  • 13 Делянчоо

    3 0 Отговор
    мамин си назначава гавази в цялата система. Вече няма България - има Пеевскиландия

    08:43 02.10.2025

  • 14 мунчо в затвора!

    1 1 Отговор
    Голям удар срещу нищожеството мунчо, който напоследък е нетърпим в наглостта си.Промените са внесени от ИТН, които заедно с БСП вече не са слуги на мунчо.Днес на гласуването ще се види, че заедно с путиноидите и ППДБ ще гласува в полза на мунчо.

    08:49 02.10.2025

  • 15 Гост

    1 0 Отговор
    Каквото и да гледа е се тая. Няма никакъв смисъл да си губят времето, то въобще няма никакъв смисъл да работят тия 240 продажни слуги, така или иначе един човек определя всичко в тая държава, а 239те му слуги само взимат заплати

    09:01 02.10.2025

  • 16 Съкращаване

    1 0 Отговор
    Не са нужни

    09:01 02.10.2025

  • 17 Чиновник до чиновник

    1 0 Отговор
    Администрацията на Вашингтон планира да започне масови съкращения и намаляване на персонала във федералните агенции, А тук се размножават

    09:06 02.10.2025

