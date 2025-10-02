АПИ: Шофьорите да внимават по АМ „Хемус“

На 2 срещу 3 октомври движението в тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ ще бъде поетапно ограничавано заради настройки на радио системата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
2 октомври (сряда) от 21:00 до 5:00 ч. на 3 октомври ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Варна. Трафикът ще се пренасочва от пътен възел „Правец“ (52-и км) по път I-3 Ботевград – Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел „Осиковска Лакавица“ (60-и км). Движението за София ще се извършва без промяна.
Освен това, от 14:00 ч. на 2 октомври до 14:00 ч. на 4 октомври ще бъде ограничено движението в активната лента на платното за София в отсечка с дължина около 200 м при виадукт „Бебреш“ (38-и км на АМ „Хемус“). Движението ще се осъществява в изпреварващата лента с цел обезопасяване на участъка.
От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно пътната сигнализация, да карат внимателно, със съобразена скорост и да избягват рискови изпреварвания.
Актуална информация за пътната обстановка може да се получава на сайта на АПИ – www.api.bg, както и на телефон 0700 130 20, който работи денонощно.
