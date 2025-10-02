Новини
АПИ: Шофьорите да внимават по АМ „Хемус“

2 Октомври, 2025 08:10 754 11

На 2 срещу 3 октомври движението в тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ ще бъде поетапно ограничавано заради настройки на радио системата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 2 срещу 3 октомври движението в тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ ще бъде поетапно ограничавано заради настройки на радио системата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

2 октомври (сряда) от 21:00 до 5:00 ч. на 3 октомври ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Варна. Трафикът ще се пренасочва от пътен възел „Правец“ (52-и км) по път I-3 Ботевград – Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел „Осиковска Лакавица“ (60-и км). Движението за София ще се извършва без промяна.

Освен това, от 14:00 ч. на 2 октомври до 14:00 ч. на 4 октомври ще бъде ограничено движението в активната лента на платното за София в отсечка с дължина около 200 м при виадукт „Бебреш“ (38-и км на АМ „Хемус“). Движението ще се осъществява в изпреварващата лента с цел обезопасяване на участъка.

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно пътната сигнализация, да карат внимателно, със съобразена скорост и да избягват рискови изпреварвания.

Актуална информация за пътната обстановка може да се получава на сайта на АПИ – www.api.bg, както и на телефон 0700 130 20, който работи денонощно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шофьорите да внимават

    4 0 Отговор
    По пътя ще има даяджии и катаджии

    Коментиран от #7

    08:13 02.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    НЯМА ТАКАВА МАГИСТРАЛА❗
    Има некЪФ строеж, който вече ПОЛОВИН ВЕК е до средата‼️
    За сведение Хеопсовата пирамида е построена за около 25 години‼️

    08:20 02.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фикри

    3 0 Отговор
    Уважени, нищоправещи началници в апи, ние шофьорите движещи се по така наречената магистрала хемус, винаги внимаваме, защото тя е в такова състояние, че ако не внимаваме, ще се изпотрепем !

    08:31 02.10.2025

  • 5 Факти

    1 0 Отговор
    АПИ: Шофьорите да внимават по АМ „Хемус“, защото това не е АУТОБАН

    08:40 02.10.2025

  • 6 ДАЙ

    3 0 Отговор
    АПИ, аз съм шофьор вече 20 години в територията и ако не внимаваш постоянно досега да си нахранил червеите. Това е положението по нашите пътища

    08:41 02.10.2025

  • 7 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шофьорите да внимават":

    Има ненаядаджии

    08:41 02.10.2025

  • 8 Eдин

    2 0 Отговор
    Почвам да си мисля, че пътищата ги правят заради КАТ, АПИ, ИААА, ДАИ ... , но не и заради функционалната нужда от пътища !!!

    08:44 02.10.2025

  • 9 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    ВТОРИ ОКТОМВРИ Е ЧЕТВЪРТЪК

    08:44 02.10.2025

  • 10 предупреждение

    1 0 Отговор
    за какво да внимават шофьорите за агенция ДАЙ вероятно

    08:47 02.10.2025

  • 11 Свинетка /!\

    0 0 Отговор
    Заплатаджиите от АПИ да внимават, че след като закрият ДАИ, те са следващите.

    09:07 02.10.2025

