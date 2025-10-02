Новини
България »
Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

2 Октомври, 2025 09:06 1 119 23

  • заплахи-
  • убийство-
  • сестра-
  • благомир коцев

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви от малолетно момче, което в момента се издирва от органите на реда

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията във Варна разследва сигнал за заплаха срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев - Биляна Коцева, съобщи БНР.

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви от малолетно момче, което в момента се издирва от органите на реда.

Образувано е досъдебно производство за закана за убийство.

Благомир Коцев остава в ареста, след като беше задържан при акция на Антикорупционната комисия на 8 юли.

Повдигнато му е обвинение за участие в организирана престъпна група за искане на подкуп при обществени поръчки.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Огнян от фрог

    22 5 Отговор
    Мафия сър!

    09:11 02.10.2025

  • 2 Механик

    17 18 Отговор
    Аз не схванах къде точно е "посланието за убийство". Нито пък към кого конкретно е отправено.
    Но и да е имало заплаха, едва ли е без нищо. Не съм чул до сега да са заплашвали някой стругар или локомотивен машинист.

    Коментиран от #6, #9

    09:13 02.10.2025

  • 3 обективен

    10 6 Отговор
    А можеше и отрязан пръст да оставят !! Сицилианската мафия пасти да яде пред нашата !

    09:17 02.10.2025

  • 4 наглите така заплашваха

    3 9 Отговор
    пускаха смс . искаха полиция да не се намесва . да се пази женицата . не я знам . може да е варненка . богата . коце сигурно си е на топло . сестра му е поела далаверата . ами такъв им е бизнеса . рискован . цяло лято туризма трупа пари . атвета, скутери , царевици , тротонетки , ресторанти . после давали на някой процент . дано да го хванат . заплахите може да са и застрашителни . луканов не го заплашваха . от засада с 5-6 пъти . полицията не можа да реагира . украинците са лоши . а ги пуснаха от панделата .

    09:24 02.10.2025

  • 5 Хе!

    3 9 Отговор
    За всеки попаднал от Марс, още щом види фотоса, ще схване кой е престъпника и кой служител от охрана на съдебната независима власт! То самото му изражение на Коцев е неприятно, а напрегнатите физиономии на доблестните блюстители на реда само показва, че изпълняват важна, опасна и отговорна към обществото мисия! Вижте ги! За мижава заплата да се разправят с такива злодеи...!?

    Коментиран от #10, #21

    09:26 02.10.2025

  • 6 до Механджия

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    И аз не схванах какво си написал и казал, но ще ти поставя един +!

    09:27 02.10.2025

  • 7 Спиро

    8 8 Отговор
    Това що се тълкува като заплаха?

    Коментиран от #11

    09:28 02.10.2025

  • 8 рибаря

    9 5 Отговор
    Биляна беше съпруга на Стефанов,имат и дете.По едно време уж се разведоха,но той продължи да работи в фирмата на баща и "Ахилеос",което беше много озадачаващо.Та кой и защо някой ще желае да убива Биляна е чудно.Мисля,че е поредния сценарий.Може заканата да идва вътре,от семейството.Рубин Коцев има признато извънбрачно дете което вече порасна.Възможно е майката да иска дял от "баницата"виждайки накъде вървят нещата.А Стефанов вземаше подкупи от моряците за да им даде работа.

    09:33 02.10.2025

  • 9 чудна работа

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Да,интересно.Аз съм рибар.Че и баща ми и дядо ми.Никой не ни е заплашвал.Ама никой бе?Защо така?

    09:41 02.10.2025

  • 10 Хоп.

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хе!":

    Не пиши така,защото може и президент да го направят.Ники-сапуна го предложи.Областен управител и кмет на Варна.Това му е трудовия стаж.Ако пък смени и Радев ще го пишат в Гинес за най-бляскава и кратка кариера.

    09:48 02.10.2025

  • 11 На кутия от цигари

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Спиро":

    Може да значи,че пушенето убива.

    09:49 02.10.2025

  • 12 Еднорог натовец

    6 4 Отговор
    Мафията си има държавица с главно Д!

    09:53 02.10.2025

  • 13 Аз да питам

    1 3 Отговор
    След като е лош и ще лежи в затвора, защо се опитват да му затворят устата. Нещо не е така, както казват от бостана

    09:56 02.10.2025

  • 14 Сметката

    2 4 Отговор
    По-добре да имаме една групировка която краде народа и влачи България надолу и тя е Гроб- Дпс- Славчо болния- Величие (крадем) .
    Ако имаме втора такава престъпна - Пп-ДБ и техни клонинги ще стане много лошо за хората.

    09:57 02.10.2025

  • 15 Анонимен

    5 2 Отговор
    Нищо не искат от него, ама тръгнали да ги сплашват, просто така за кефа? Истински мафиот няма да ползва кутия пури, пределно ясно е, че се изфабрикува сензация!

    10:09 02.10.2025

  • 16 Миро

    2 3 Отговор
    В кутията нямаше ли някоя забравена пура?Борисов пуши пури.Да не би малък Борко да я е оставил кутията?От малък го обучават как се правят нещата.

    10:13 02.10.2025

  • 17 Кецко

    2 0 Отговор
    Нарушиха доставките на белото, и Вагнер иде

    10:16 02.10.2025

  • 18 урко

    3 3 Отговор
    подсказват на корумпето Благо да си държи езика зад зъбите и да не вземе да се разприказва за подкупите ,че лошо....Ама иначе за ПП-то той е невинен и правим митинги в негова защита

    10:18 02.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Филмари

    2 1 Отговор
    Боливуд пасти да яде!

    10:42 02.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове