Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Полицията във Варна разследва сигнал за заплаха срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев - Биляна Коцева, съобщи БНР.
Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви от малолетно момче, което в момента се издирва от органите на реда.
Образувано е досъдебно производство за закана за убийство.
Благомир Коцев остава в ареста, след като беше задържан при акция на Антикорупционната комисия на 8 юли.
Повдигнато му е обвинение за участие в организирана престъпна група за искане на подкуп при обществени поръчки.
1 Огнян от фрог
09:11 02.10.2025
2 Механик
Но и да е имало заплаха, едва ли е без нищо. Не съм чул до сега да са заплашвали някой стругар или локомотивен машинист.
Коментиран от #6, #9
09:13 02.10.2025
3 обективен
09:17 02.10.2025
4 наглите така заплашваха
09:24 02.10.2025
5 Хе!
Коментиран от #10, #21
09:26 02.10.2025
6 до Механджия
До коментар #2 от "Механик":И аз не схванах какво си написал и казал, но ще ти поставя един +!
09:27 02.10.2025
7 Спиро
Коментиран от #11
09:28 02.10.2025
8 рибаря
09:33 02.10.2025
9 чудна работа
До коментар #2 от "Механик":Да,интересно.Аз съм рибар.Че и баща ми и дядо ми.Никой не ни е заплашвал.Ама никой бе?Защо така?
09:41 02.10.2025
10 Хоп.
До коментар #5 от "Хе!":Не пиши така,защото може и президент да го направят.Ники-сапуна го предложи.Областен управител и кмет на Варна.Това му е трудовия стаж.Ако пък смени и Радев ще го пишат в Гинес за най-бляскава и кратка кариера.
09:48 02.10.2025
11 На кутия от цигари
До коментар #7 от "Спиро":Може да значи,че пушенето убива.
09:49 02.10.2025
12 Еднорог натовец
09:53 02.10.2025
13 Аз да питам
09:56 02.10.2025
14 Сметката
Ако имаме втора такава престъпна - Пп-ДБ и техни клонинги ще стане много лошо за хората.
09:57 02.10.2025
15 Анонимен
10:09 02.10.2025
16 Миро
10:13 02.10.2025
17 Кецко
10:16 02.10.2025
18 урко
10:18 02.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Филмари
10:42 02.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.