Пребиха мъж в хранителен магазин в Плевен

2 Октомври, 2025 10:11 1 172 15

Агресията е станала на 1 октомври на булевард „Скобелев“

Снимка: shutterstock
31-годишен мъж преби 42-годишен в магазин за хранителни стоки в Плевен, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 1 октомври на булевард „Скобелев“.

Пострадалият мъж е диагностициран с лека телесна повреда. Назначена е съдебномедицинска експертиза и са разпитани свидетели.

По случая се води разследване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа

    9 3 Отговор
    Боят е станал за бутилка вода

    10:13 02.10.2025

  • 2 Маро,

    6 3 Отговор
    Не разбрах къде са се млатили,: в магазина или на на булеварда?

    10:16 02.10.2025

  • 3 Карлос Друсар

    6 6 Отговор
    Мизерен град. Само цигани, мелeзи, дупки и сифилис.

    Коментиран от #15

    10:18 02.10.2025

  • 4 докога

    6 3 Отговор
    Докога на българина ще му се поднасят само лошите новини?

    10:19 02.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ту-туууу!

    4 3 Отговор
    Битов инцидент! Много са такива и не заслужават внимание!

    10:21 02.10.2025

  • 7 мръсен плевенчанин

    3 4 Отговор
    Прередил го е за тубата с водата и е заиграла тръбата.

    10:21 02.10.2025

  • 8 Магазинера е

    3 0 Отговор
    Виновен предполагам те са му приятели поне единия който посяга да бие най вероятно.

    10:21 02.10.2025

  • 9 Един

    7 0 Отговор
    Историята мълчи защо коментара беше изтрит... просто се възхитих от развитието на държавичката и я сравних с една от най-напредничавите... интересно, вече и за Браво ли се цензурира?

    Коментиран от #11

    10:22 02.10.2025

  • 10 русенския беше пребит

    1 1 Отговор
    замалко с 2 тежки телесни повреди . в къщи си е вече . а тук пребит с лека . шамар сигурно . охлузване . има такива случаи . седи и те гледа злобно . но до бой не трябва да се стига . дали са викали линейка и патрул . щом е в магазин явно вражески са се отнесли . аз кат ме обикаля някой щот бърза не му обръщам внимание . седи и чака . първо мене ме обслужват . кат му дойде реда и после него . в плевен нямат вода . сигурно ходят жадни и мръсни и непрани .

    10:25 02.10.2025

  • 11 Не се коркай

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Това е Мария А. Логика няма!

    10:26 02.10.2025

  • 12 Петър

    5 1 Отговор
    За кога е назначен протеста на ПП/ДБ в защита на бияча?

    Коментиран от #13

    10:31 02.10.2025

  • 13 Коки

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Петър":

    Сега преговаряме с автобусната фирма, кога могат да ни осигурят транспорта. Ще ви съобщим допълнително.

    10:41 02.10.2025

  • 14 Иван С

    2 1 Отговор
    Да не е било в новия Магазин за хората? Най-вероятно за евтина т. хартия...

    10:42 02.10.2025

  • 15 Познаваш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Карлос Друсар":

    родното си място

    10:47 02.10.2025

