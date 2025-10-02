Пребиха мъж в хранителен магазин в Плевен

31-годишен мъж преби 42-годишен в магазин за хранителни стоки в Плевен, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 1 октомври на булевард „Скобелев“.
Пострадалият мъж е диагностициран с лека телесна повреда. Назначена е съдебномедицинска експертиза и са разпитани свидетели.
По случая се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даа
10:13 02.10.2025
2 Маро,
10:16 02.10.2025
3 Карлос Друсар
Коментиран от #15
10:18 02.10.2025
4 докога
10:19 02.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ту-туууу!
10:21 02.10.2025
7 мръсен плевенчанин
10:21 02.10.2025
8 Магазинера е
10:21 02.10.2025
9 Един
Коментиран от #11
10:22 02.10.2025
10 русенския беше пребит
10:25 02.10.2025
11 Не се коркай
До коментар #9 от "Един":Това е Мария А. Логика няма!
10:26 02.10.2025
12 Петър
Коментиран от #13
10:31 02.10.2025
13 Коки
До коментар #12 от "Петър":Сега преговаряме с автобусната фирма, кога могат да ни осигурят транспорта. Ще ви съобщим допълнително.
10:41 02.10.2025
14 Иван С
10:42 02.10.2025
15 Познаваш
До коментар #3 от "Карлос Друсар":родното си място
10:47 02.10.2025