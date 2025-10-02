Мартин Димитров: До края на годината дефицитът ще бъде 5,1%

Дефицитът към края на август е 5,2 млрд. лв., което е с 3,5 млрд. лв. повече в сравнение със същия период миналата година. Приходите със сигурност са нараснали, но разходите са колосални на фона на дефицит, който правителството не може да овладее. Прогнозата на Фискалния съвет е, че до края на годината, ако бъдат продължени сегашните политики, дефицитът ще бъде 5,1% или 9,4 млрд. лв. Това каза депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров в ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ.

По негови думи рискът да не получим третото плащане на парите по ПВУ е голям.

"Настоящата власт до момента е изтеглила около 17 млрд. лв. нови заеми, в новата българска история никой не е теглил толкова много", заяви политикът.

Димитров каза, че е възможно България да бъде наказана с процедура по свръхдефицит, което ще включва задължителни мерки по овладяване на разходите.

Ще има ли скок на данъците

„Правителството говори за увеличаване на осигурителната тежест, което ме тревожи. Това означава, че всеки работещ ще бъде обложен допълнително, което може да доведе до увеличаване на сивата икономика. Чувам, че се обсъжда това да се случи от догодина”, посочи депутатът.

♦ Димитров даде следните предложения за намаляване на дефицита:

1. Частните болници да правят търгове за ресурса, който ползват по Здравната каса, което може да спести между 50 и 100 млн. лв. на година.

2. Пациентите да получават СМС за назначени изследвания и прегледи, за да има силна, контролна функция за провеждането на такива.

3. Поетапно освобождаване на работещите пенсионери в държавната администрация.

4. Таван на бонусите – до една работна заплата.

5. Да не се отварят държавни магазини.

Димитров определи държавните магазини като „пълна глупост” и посочи, че те ще генерират само разходи.