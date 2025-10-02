Новини
Мартин Димитров: До края на годината дефицитът ще бъде 5,1%

2 Октомври, 2025 10:23 490 8

  • мартин димитров-
  • дефицит-
  • разходи

Правителството говори за увеличаване на осигурителната тежест от догодина, посочи депутатът от ПП-ДБ

Мартин Димитров: До края на годината дефицитът ще бъде 5,1% - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дефицитът към края на август е 5,2 млрд. лв., което е с 3,5 млрд. лв. повече в сравнение със същия период миналата година. Приходите със сигурност са нараснали, но разходите са колосални на фона на дефицит, който правителството не може да овладее. Прогнозата на Фискалния съвет е, че до края на годината, ако бъдат продължени сегашните политики, дефицитът ще бъде 5,1% или 9,4 млрд. лв. Това каза депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров в ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ.

По негови думи рискът да не получим третото плащане на парите по ПВУ е голям.

"Настоящата власт до момента е изтеглила около 17 млрд. лв. нови заеми, в новата българска история никой не е теглил толкова много", заяви политикът.

Димитров каза, че е възможно България да бъде наказана с процедура по свръхдефицит, което ще включва задължителни мерки по овладяване на разходите.

Ще има ли скок на данъците

„Правителството говори за увеличаване на осигурителната тежест, което ме тревожи. Това означава, че всеки работещ ще бъде обложен допълнително, което може да доведе до увеличаване на сивата икономика. Чувам, че се обсъжда това да се случи от догодина”, посочи депутатът.

♦ Димитров даде следните предложения за намаляване на дефицита:

1. Частните болници да правят търгове за ресурса, който ползват по Здравната каса, което може да спести между 50 и 100 млн. лв. на година.
2. Пациентите да получават СМС за назначени изследвания и прегледи, за да има силна, контролна функция за провеждането на такива.
3. Поетапно освобождаване на работещите пенсионери в държавната администрация.
4. Таван на бонусите – до една работна заплата.
5. Да не се отварят държавни магазини.

Димитров определи държавните магазини като „пълна глупост” и посочи, че те ще генерират само разходи.


България
  • 1 Пич

    10 0 Отговор
    Кретени !!! Спрете да давате парите ни на украинците !!!

    10:26 02.10.2025

  • 2 Ма н аф

    6 1 Отговор
    Най-големия дефицит е в главите на онези 70% българи, които не отидоха да гласуват и така докараха мафията на власт.

    Време е за Възраждане!

    10:26 02.10.2025

  • 3 Един

    8 0 Отговор
    Иначе приемам изцяло идеята да се освободят пенсиите от държавната хранилка като предлагам да започнем с Депутатите! Бая пенсионери има и вземат бая пари - ще спестим!
    Нема страшно мартинчо, ти явно ще си изкараш до пенсия на държавната хранилка - 1 ден нямаш реално да си правил нещо, че да знаеш какво е!

    10:28 02.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бай Бай

    5 0 Отговор
    Стоп веднага на еврото.
    Да живее Лева!

    10:45 02.10.2025

  • 6 3 е добре

    0 0 Отговор
    то се вдигнаха цените . безводието опразни хазната . много пожари . гуцано раздава пари . на пътя е по безопасно и линейките са защитени . сдс ако намират нещо лошо могат да стачкуват .

    10:52 02.10.2025

  • 7 ИВО

    1 0 Отговор
    Умилявам се,като видя богат депутат да хленчи ,как щели да се вдигнат цените, и да оцелеят бедните!

    10:54 02.10.2025

  • 8 То тогава ще влезем в клуба на

    1 0 Отговор
    Богатите, ще плащаме в евро и ще се къпем в реки от мед и масло и всички ще бъдем богати...еееех, как ще заживеем!

    10:59 02.10.2025

