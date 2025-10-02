Оспорвана надпревара за „Кмет на годината“ 2025

Оспорван вот за най-добрите кметове тече на платформата Kmetnagodinata.bg в националния конкурс „Кмет на годината“ 2025. Той се организира за 13-а поредна година от Kmeta.bg.

Само 4 дни остават за избора на градоначалниците-отличници в 7 направления.

До 23,59 ч. на 5 октомври всеки може да даде своята оценка на платформата Kmetnagodinata.bg

Междинните резултати показват разгорещена битка между двама или трима кметове във всяка от категориите. Водачите непрекъснато се променят и с приближаването на крайния срок за гласуване състезанието ще става още по-горещо и с много изненади.

Категории и награди

През 2025 г. конкурсът ще отличи кметовете в 7 категории:

Кмет на годината

Кмет на гражданите

Градска среда

Смарт сити

Туризъм и култура

Спорт и младежки политики

Инвестиции и растеж

Временните лидери

Към 2 октомври има изявени водачи в челната категория «Кмет на годината» при малките и средните общини. Това са съответно кметът на Белослав инж. Деян Иванов и кметът на Тунджа Станчо Ставрев. При големите битката се оспорва между Валентин Ревански (Ямбол) и Петър Куленски (Пазарджик) - двамата си разменят лидерството.

В останалите категории надпреварата също е доста оспорвана, като буквално за часове се сменят временните водачи.

В «Кмет на гражданите» титлата засега най-остро си оспорват при средните общини инж. Ангел Джоргов (Самоков), Александър Сабанов (Силиства) и Николай Митков (Първомай), а при големите – д-р Христо Грудев (Асеновград), д-р инж. Даниел Панов (Велико Търново) и проф. д-р инж. Христо Христов (Шумен).

Технологичната категория «Смарт сити» е поле за конкуренция на много от кметовете. При малките общини лидерството си разменят Ивайло Крачолов (Чирпан), Диана Овчарова (Ивайловград) и инж. Владимир Александров (Етрополе). Кметовете на Силистра Александър Сабанов и на Тръговище д-р Дарин Димитров спорят при средните общини с нй-голяма подкрепа до момента. А при големите водачи в състезанието засега са Васил Терзиев (София) и Живко Тодоров (Стара Загора)

Не по-малко оспорвано е гласуването в категория «Туризъм и култура». Тук при големите общини най-силни претенденти са д-р Христо Грудев (Асеновград) и д-р инж. Даниел Панов (Велико Търново). При малките битката засега поставя на преден план Марин Киров (Царево) и Диана Овчарова (Ивайловград).

При малките общини двубой има и в категория «Инвестиции и растеж», където водачеството разменят инж. Деян Иванов (Белослав) и Емануил Манолов (Аврен). И при големите общини има изявено съперничество, като с най-много натрипани гласове засега са цели четирима кметове – Живко Тодоров (Стара Загора), Васил Терзиев (Столична община), Валентин Ревански (Ямбол) и Костадин Димитров (Пловдив).

Битката за категория «Градска среда» отново изправя един срещу друг кметовете на Аврен Емануил Манолов и на Белослав инж. Деян Иванов при малките общини. При големите и тук с голям вот вече са Валентин Ревански (Ямбол), Живко Тодоров (Стара Загора) и Димитър Николов (Бургас).

Най-непредсказуемите състезания, логично, са в категорията «Спорт и младежки политики». Тук първенството си оспорват множество кметове и лидерството постоянно търпи промени, което вероятно ще се запази до последния момент. С най-много натрупан вот при малките общини са инж. Владимир Александров (Етрополе), Григор Даулов (Чавдар) и Иванка Николова (Смядово). При средните общини конкуренцията изправя един срещу друг кметовете на Несебър Николай Димитров, на Самоков инж. Ангел Джоргов и на Сандански Атанас Стоянов. При големите общини напред излизат Станислав Дечев (Хасково), Станислав Владимиров (Перник) и Васил Терзиев (Столична община).

В оставащите 4 дни обаче има достатъчно време да се появят нови фаворити, или временните водачи да затвърдят лидерството си.

Регламент

Всеки гражданин може да даде своя вот в една специализирана категория и да подкрепи кандидат в една от двете основни категории - „Кмет на годината" или „Кмет на гражданите".

В повечето категории вече тече доста оспорвана надпревара между двама, трима и дори четирима кандидати с близки резултати. Затова всеки глас е от значение и може да промени класирането.

Онлайн вот - бърз, лесен и сигурен

На платформата Kmetnagodinata.bg всеки може да даде своя вот единствено от IP адреси на територията на България.

Регистрацията се извършва по три начина:

чрез профил във Facebook

чрез профил в Google

чрез имейл (след потвърждение)

Така се гарантира автентичност и прозрачност на гласуването.

Участници и критерии

В надпреварата участват всички 265-има кметове на общини в страната, с две изключения: община Варна - поради повдигнати обвинения срещу кмета, и община Елин Пелин - по тяхно собствено настояване.

Победителите ще бъдат излъчени в три групи, според големината на общината:

Малки общини - до 20 000 жители

Средни общини - от 20 000 до 50 000 жители

Големи общини - над 50 000 жители

Класификацията е съобразена с официалните данни на НСИ за населението към 31.12.2022 г.

Финал и церемония

Големият финал на „Кмет на годината" 2025 ще се състои на 7 октомври в София, когато ще бъдат обявени и наградени победителите.

Официалната церемония ще бъде излъчена по БНТ1 на 12 октомври.

Партньори и подкрепа

Събитието се осъществява с подкрепата на Хювефарма, Виваком, Биовет, efbet, Кредисимо, Електрохолд, Минстрой холдинг, Борика, Метрореклама, Билборд.