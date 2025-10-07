Ивайловград, Тунджа и Ямбол с приз „Кмет на годината“ 2025

Кметовете на Ивайловград Диана Овчарова (малка община), на Тунджа Станчо Ставрев (средна община) и на Ямбол Валентин Ревански (голяма община) са носителите на големите призове „Кмет на годината“ за 2025 година. Наградите връчи вицепрезидентът Илияна Йотова на тържествена церемония в хотел „Маринела“ в София днес, 7 октомври.

Националното онлайн допитване, организирано от Kmeta.bg, се проведе за 13-а поредна година на платформата Kmetnagodinata.bg, където десетки хиляди граждани дадоха своя вот за градоначалниците в 7 различни категори.

Регламентът на конкурса

Всеки гражданин имаше право да гласува между 25 септември и 5 октомври иа платформата Kmetnagodinata.bg, единствено от IP адреси на територията на България, и след регистрация чрез профил във Facebook, профил в Google или чрез имейл (след потвърждение), за да се гарантира автентичност и прозрачност на гласуването.

В надпреварата участваха всички 265-има кметове на общини в страната, с две изключения: община Варна – поради повдигнати обвинения срещу кмета, и община Елин Пелин – по тяхно собствено настояване.

Победителите се излъчват в три групи, според големината на общината:

Малки общини – до 20 000 жители

Средни общини – от 20 000 до 50 000 жители

Големи общини – над 50 000 жители

Класификацията е съобразена с официалните данни на НСИ за населението към 31.12.2022 г.

Още награди

Наградите в престижната категория „Кмет на гражданите“ спечелиха след оспорван вот Емануил Манолов, Аврен, (за малка община), инж. Ангел Джоргов, Самоков, (за средна община) и д-р Христо Грудев, Асеновград, (за голяма община). Грамотите им бяха връчени от Омбудсмана на Република България Велислава Делчева.

Тази награда е специална, защото идва от самите хора, печели се с доверие, работа и резултати, а не с обещания и думи. Това е най-високата оценка, която един кмет може да получи. Гласът на гражданите е важен за институцията на Омбудсмана“, заяви Делчева.

В станалата традиционна за конкурса категория „Градска среда“ отличията заслужиха градоначалниците на Бяла, обл. Варна, инж. Пеньо Ненов, на Несебър Николай Димитров и на Ямбол Валентин Ревански. Грамотите бяха връчени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

“Искам да пожелая на тези, които печелят наградите, да спазват равновесието между желанието за реализация на повече градоустройствени проекти и запазването на заобикалящата среда. Ще положа усилия за трайна комуникация между изпълнителната и местната власт, така че всеки един кмет като влезе в министерството, да се чувства като у дома си“, коментира министърът.

Носители на наградите в категория „Инвестиции и растеж“ са инж. Деян Иванов (Белослав), Станчо Ставрев (Тунджа) и Живко Тодоров (Стара Загора). Грамотите на тримата победители връчи заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

Това е изключително важна категория. Ролята на общините и на кметовете е да са близо до хората, а нашата роля – на държавата – е да помагаме на тази процес, на бизнеса, на общините“, коментира Барбалов.

В технологичната категория „Смарт сити“ най-голям вот от гражданите получиха Ивайло Крачолов (Чирпан), д-р Дарин Димитров (Търговище) и Живко Тодоров (Стара Загора). Наградата връчи главният изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов.

Секретарят на Община Стара Загора – Николай Витков – прие наградата с огромна благодарност, оценка и признание за работата на екипа, подчертавайки, че отличието е заслужено не само заради внедряването на нови технологии и търсенето на иновативни решения, но и заради начина, по който те се прилагат – в служба на хората.

“Умните решения и градове не са нищо сложно – следва се развитието на технологиите и съвремението, в което живеем, нашата работа е да ги адаптираме спрямо потребностите на хората и спецификите на общината“, коментира Витков.

При силна конкуренция за „Туризъм и култура“ призовете заслужиха Марин Киров (Царево), Донка Михайлова (Троян) и д-р инж. Даниел Панов (Велико Търново). Наградите връчи Милен Христов, управител на „Електрохолд И Пи Си“.

Оспорваната надпревара в категорията „Спорт и младежки политики“ определи за победители инж. Владимир Александров (Етрополе), Николай Димитров (Несебър) и Станислав Дечев (Хасково). Те получиха своите грамоти от ректора на Националната спортна академия проф. Красимир Петков, дн.

Кметът на Несебър Николай Димитров не успя да присъства на награждаването.

Специални призове

По традиция на церемонията всяка година се раздават и специални награди от партньори на организаторите на конкурса от Kmeta.bg.

За осма поредна година Дигиталната национална коалиция (ДНК), основана от Гергана Паси, връчва отличието „Дигитално училище“. Носител тази година е ОУ „Христо Смирненски“ в град Раковски, а призът получиха директорът Нина Недева и заместник-директорът Деяна Пейкова.

“Това е училище с история, но погледнало в бъдещето, намиращо най-иновативни начини да привлича и мотивира децата към съвременното образование“, заяви Гергана Паси.

От своя страна директорът благодари за високото отличие за труда на колегите ѝ.

Камарата на строителите в България връчва за втора поредна година и свое отличие – за утвърждаване авторитета на професията на строителите. Председателят на УС на камарата инж. Илиян Терзиев даде приза на кмета на Царево Марин Киров.

Тази година специален приз „Визионер в образованието“ връчва и Доброслав Димитров, технологичен предприемач и член на консултативния съвет на две организации на технологичния бизнес – БАСКОМ и БРАИТ. Наградата получи община Бургас.

Димитров разказа интересна история. Преди около 170 години, когато българските земи са били под османско владичество, Феликс Каниц е обикалял селищата и е направил изключително интересно наблюдение: най-поддържаната и красива сграда във всяко населено място е била училището. Този исторически факт служи като ярък паралел и мощен показател за нашето настояще и пътя, който сме изминали.

“Предците ни са разбирали нещо фундаментално просто: единственият начин да имаме бъдеще е като инвестираме в него. Те са осъзнавали, че най-важната публична сграда в едно селище не е била кметството, а училището. Тази проста, но дълбока мъдрост е валидна и днес. Без добро образование, родителите напускат, населеното място замира, а предприемачите и бизнесите го заобикалят, тъй като нямат гаранция за образовани и подготвени кадри.“

В този контекст, образованието не е просто „сграден фонд“, а трябва да бъде изпълнено с мисия и съдържание – да осигури на децата по-добро бъдеще и шанс да се класират в бързо променящия се свят, коментира още Димитров. Това е и причината да бъде учредена наградата, която предстои да бъде връчена за първи път. „Особено впечатляващ е примерът на Община Бургас и нейният кмет, които през последните 7-8 години успешно изпълняват мисията за изграждане на технологично училище. Те са успели да реализират по най-добрия начин STEM програмата, а от тази година имат и широко приложение на инфраструктурата за роботика.“

За първа година награда връчи и местната власт за инвеститор и дарител в община. Кметът на Кметът на Златоград Мирослав Янчев връчи специалната награда за принос на проф. дтн инж. Николай Вълканов. От своя страна собственик на „Минстрой холдинг“ коментира, че винаги е хубаво, когато получаваш награда и благодари за отличието.

“Задължението на бизнеса е да инвестира в общините, да създаваме условия и да подпомагаме проекти за развитие. От 25-30 години инвестирам в Златоград непрекъснато, но това е възможно и благодарение на кмета, който се преборва с всички проблеми. Изключително важно е да имаш силен екип, а в общината има много силен екип, който помага“, коментира още Вълканов.

Партньори и подкрепа

Официалната церемония по връчването на наградите „Кмет на годината“ 2025 ще бъде излъчена по БНТ1 от 16.00 ч. на 12 октомври.

Събитието се осъществява с подкрепата на Хювефарма, Виваком, Геотрейдинг, Биовет, efbet, Кредисимо, Електрохолд, Минстрой холдинг, Борика, Метрореклама, Билборд.