Гроздан Караджов: Закриването на ДАИ не е толкова лесно

Единен орган, който да контролира спазването на правилата за движение по пътищата. За това се обяви транспортният министър Гроздан Караджов след скандала с исканите подкупи от екипа на Роби Уилямс, съобщава Нова телевизия.
Той обаче посочи, че закриването на "Автомобилна администрация" не е толкова лесно, тъй като агенцията има функции по европейски директиви, които не могат да бъдат закрити и трябва да останат под шапката на транспортното министерство.
"На 28 януари тази година, защото бях първият, който предложи на кръгла маса в Народното събрание създаването на единен контролен орган на пътя именно посочвайки, че това трябва да е вътрешният министър, защото такава е традицията на контрола у нас", коментира Караджов.
Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея, защото тогава, през януари, когато я предложих, нямаше толкова голямо съгласие, отбеляза той и допълни, че сега всички са съгласни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
17:23 02.10.2025
2 Едеее
17:23 02.10.2025
3 Един
17:26 02.10.2025
4 Румен
17:27 02.10.2025
5 И той е вътре
Защото и теб Гроздане трябва да те закрият!
17:27 02.10.2025
6 Цвете
17:29 02.10.2025
7 ОК!
Особено ТИ,трябва веднага да бъдеш издухан-въздухар такъв ..!
17:30 02.10.2025
8 Цвете
17:30 02.10.2025
9 питам
17:32 02.10.2025
10 Истината
Проблема ще се реши само ако се закрие парламента и най-вече партия ГЕРБ,
Която е Генератор на корупция и кражби. И най-вече шефа на Групировката.
17:33 02.10.2025
11 Глст
17:35 02.10.2025
12 Оня
17:38 02.10.2025
13 Гост
17:41 02.10.2025
14 Мюмю
17:52 02.10.2025