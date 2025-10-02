Гроздан Караджов: Закриването на ДАИ не е толкова лесно

Единен орган, който да контролира спазването на правилата за движение по пътищата. За това се обяви транспортният министър Гроздан Караджов след скандала с исканите подкупи от екипа на Роби Уилямс, съобщава Нова телевизия.

Той обаче посочи, че закриването на "Автомобилна администрация" не е толкова лесно, тъй като агенцията има функции по европейски директиви, които не могат да бъдат закрити и трябва да останат под шапката на транспортното министерство.

"На 28 януари тази година, защото бях първият, който предложи на кръгла маса в Народното събрание създаването на единен контролен орган на пътя именно посочвайки, че това трябва да е вътрешният министър, защото такава е традицията на контрола у нас", коментира Караджов.

Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея, защото тогава, през януари, когато я предложих, нямаше толкова голямо съгласие, отбеляза той и допълни, че сега всички са съгласни.