Новини
България »
Гроздан Караджов: Закриването на ДАИ не е толкова лесно
  Тема: Войната на пътя

Гроздан Караджов: Закриването на ДАИ не е толкова лесно

2 Октомври, 2025 17:19 634 14

  • гроздан караджов-
  • даи-
  • закриване

Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея

Гроздан Караджов: Закриването на ДАИ не е толкова лесно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единен орган, който да контролира спазването на правилата за движение по пътищата. За това се обяви транспортният министър Гроздан Караджов след скандала с исканите подкупи от екипа на Роби Уилямс, съобщава Нова телевизия.

Той обаче посочи, че закриването на "Автомобилна администрация" не е толкова лесно, тъй като агенцията има функции по европейски директиви, които не могат да бъдат закрити и трябва да останат под шапката на транспортното министерство.

"На 28 януари тази година, защото бях първият, който предложи на кръгла маса в Народното събрание създаването на единен контролен орган на пътя именно посочвайки, че това трябва да е вътрешният министър, защото такава е традицията на контрола у нас", коментира Караджов.

Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея, защото тогава, през януари, когато я предложих, нямаше толкова голямо съгласие, отбеляза той и допълни, че сега всички са съгласни.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    15 0 Отговор
    А какво е сложното молбите за напускане и довиждане същото трябва да стане и с градска мобилност.

    17:23 02.10.2025

  • 2 Едеее

    13 1 Отговор
    Под шапката на коЙ?

    17:23 02.10.2025

  • 3 Един

    17 0 Отговор
    некорумпиран няма !

    17:26 02.10.2025

  • 4 Румен

    12 0 Отговор
    Що , Пеевски и Борисов ли не дават?

    17:27 02.10.2025

  • 5 И той е вътре

    15 0 Отговор
    Закриването на ДАИ не е толкова лесно,
    Защото и теб Гроздане трябва да те закрият!

    17:27 02.10.2025

  • 6 Цвете

    12 0 Отговор
    ПЪРВО ТЕБ И СЛЕД ТОВА ДАИ. НУЖНО Е ПО РЕД НА НОМЕРАТА. ТИ ОТДАВНА СИ ПРОВАЛЕН КАТО МИНИСТЪР. ВЛАКОВЕ ГОРЯХА, АВТОБУСИ ГОРЯХА, КАТАСТРОФИ ОСОБЕНО , ОСОБЕНО ТАЗИ ГОДИНА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ С НИЩО НЕ СИ СЕ СПРАВИЛ ,ЗАЩОТО СИ НЕПОДГОТВЕН И НЕКАДЪРЕН. РАЗБРА ЛИ???? АДИО. ПОЗДРАВИ ТВОЯ " СЪВЕТНИК " КАЗВАШЕ СЕ О.АЛЕКСИЕВ. 🤑🤑🤑🫡🫡🫡🤔🤑🤑🤑

    17:29 02.10.2025

  • 7 ОК!

    11 0 Отговор
    Но закриването на министерството ти ще е по-лесно!
    Особено ТИ,трябва веднага да бъдеш издухан-въздухар такъв ..!

    17:30 02.10.2025

  • 8 Цвете

    6 1 Отговор
    ПЪРВО ТЕБ И СЛЕД ТОВА ДАИ. НУЖНО Е ПО РЕД НА НОМЕРАТА. ТИ ОТДАВНА СИ ПРОВАЛЕН КАТО МИНИСТЪР. ВЛАКОВЕ ГОРЯХА, АВТОБУСИ ГОРЯХА, КАТАСТРОФИ ОСОБЕНО , ОСОБЕНО ТАЗИ ГОДИНА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ С НИЩО НЕ СИ СЕ СПРАВИЛ ,ЗАЩОТО СИ НЕПОДГОТВЕН И НЕКАДЪРЕН. РАЗБРА ЛИ???? АДИО. ПОЗДРАВИ ТВОЯ " СЪВЕТНИК " КАЗВАШЕ СЕ О.АЛЕКСИЕВ. 🤑🤑🤑🫡🫡🫡🤔🤑🤑🤑

    17:30 02.10.2025

  • 9 питам

    10 0 Отговор
    А този защо още не си е подал оставката !! Та той и за два лв. работа не е свършил ,а влаковете се блъскат ,палят и излизат от релсите всеки ден !!

    17:32 02.10.2025

  • 10 Истината

    13 0 Отговор
    Закриването на „Автомобилна администрация“ няма да реши проблема с корупцията
    Проблема ще се реши само ако се закрие парламента и най-вече партия ГЕРБ,
    Която е Генератор на корупция и кражби. И най-вече шефа на Групировката.

    17:33 02.10.2025

  • 11 Глст

    7 0 Отговор
    Е щом разчитате на чужд певец да ви оправя значи не си за тоя пост…

    17:35 02.10.2025

  • 12 Оня

    5 0 Отговор
    Гроздане,ще стане лесно до две седмици най вероятно няма да го го има това "даи".На всички ни е ясно че има голяма далавера там,и ако не се закрие някой ще се разприказва и ..ще стане интересно .Допълвам ще се създаде нова агенцийка със същите лешояди парите пак ще отиват на същото място,просто няма да е даи ще е "иад или от сорта.

    17:38 02.10.2025

  • 13 Гост

    2 0 Отговор
    Закривай корумпе и ги взимай всичките у итънъ. Готови са за вашата партия

    17:41 02.10.2025

  • 14 Мюмю

    0 0 Отговор
    лесно е: дай-на, чао, дръп шалтер

    17:52 02.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове