Преподавател по конституционно право: Оттук нататък съдът ще разглежда всички актове на главния прокурор като нищожни

Преподавател по конституционно право: Оттук нататък съдът ще разглежда всички актове на главния прокурор като нищожни

2 Октомври, 2025 17:35 1 922 16

Какво ще се случи с актовете, които е постановил Сарафов, след 21 юли?

Преподавател по конституционно право: Оттук нататък съдът ще разглежда всички актове на главния прокурор като нищожни - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и отказаха да образуват производства по негови искания.

Това означава, че оттук нататък съдът ще разглежда всички актове на главния прокурор като нищожни, тъй като са издадени от некомпетентен орган. ВКС е приел, че след като неговата времева компетентност е изтекла по закон, то към днешна дата не е компетентен да действа като главен прокурор“, обясни в „Лице в лице“ доц. Деяна Марчева, преподавател по конституционно право.

Оттук нататък по всяко дело, всеки един акт на главния прокурор рискува, като попадне в съда, да бъде тълкуван като нищожен“, поясни тя.

Какво ще се случи с актовете, които е постановил Сарафов, след 21 юли?

„Нямаме такова генерално действие за обявяване на нищожни на всички актове на главния прокурор. Във всяко отделно производство всяка заинтересована страна може да се позове на нищожност на тези актове и съдът ще преценява за всяко конкретно дело“, поясни още доц. Марчева.

По думите ѝ оттук нататък следва ВСС да изпълни задължението си и да проведе процедурата за избор на нов главен прокурор.

У нас законът е в риск, защото в продължение на години парламентът не изпълнява задълженията си да излъчи конституционните органи – инспектората и ВСС. Но в случая топката е по-скоро в прокурорската колегия и във ВСС, които биха могли да изберат друг и.ф. главен прокурор или да проведат процедура за избор на главен прокурор“, коментира доц. Деяна Марчева.


България
Оценка 4.4 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мальовица

    8 3 Отговор
    Още ли са в депресия на жълтите павета от загубата на щатския волейболен отбор от някакви бг селяни ? М??!

    17:54 02.10.2025

  • 2 Да,бе

    27 2 Отговор
    Цялата правораздавателна система е нищожна,но за сметка на това корумпирана и некадърна.

    18:02 02.10.2025

  • 3 Маркиз дьо Карабас

    6 4 Отговор
    Шишо ще си назначи друг, за ужас на жълтокопитните.

    18:04 02.10.2025

  • 4 Срам !!!

    8 1 Отговор
    и позор !!!

    18:05 02.10.2025

  • 5 пак този

    9 0 Отговор
    От години не са сменяни и само стоят на каишки. Така е по-лесно.

    18:10 02.10.2025

  • 6 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Абсурдистан. Спите ли?

    18:23 02.10.2025

  • 7 Юризъм в действие

    10 3 Отговор
    С други думи ВКС казва, че решението на Прокурорската колегия на ВСС, с което преназначиха Сарафов, е нищожно, като противоречащо на закона. Прокурорите на Шиши във ВСС се о.раха до уши. Какъв срам! На съществуваща нищожност може да се позове всеки и сега очаквам заинтересуваните адвокати да се ослушат, огледат и да атакуват актове на Сарафов, които ги засягат. Да му мисли съдът.

    Коментиран от #9

    18:23 02.10.2025

  • 8 Това устройва всички

    0 0 Отговор
    От най-вмирисаната глава до тези които са към опашката. Разликата е че онези в главата лапат милиони А тези на опашката пак ще ядат хурката.

    18:24 02.10.2025

  • 9 Юризъм в действие

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Юризъм в действие":

    Да му мисли съдът, защото ще бъде затрупан с молби и производство.

    18:25 02.10.2025

  • 10 Сандо

    8 0 Отговор
    Някой ще отговори ли на въпроса:България държава ли е?

    18:26 02.10.2025

  • 11 Професор

    3 3 Отговор
    Няма такова нещо. Има висящо дело по казуса пред ВАС и пред Конст.съд. ВКС не е компетентен по този въпрос, а ВАС и КС. Тази доцентка, която чувам за първи път, не ги разбира тия работи.

    Коментиран от #15

    18:30 02.10.2025

  • 12 Българин

    5 1 Отговор
    Съдът е окупиран от сороски хунвебини! За това те се опитват да разрушат България със своя диктат!

    18:35 02.10.2025

  • 13 Катинара

    5 1 Отговор
    Фалшив гл прокурор, фалшив ВСС, фалшив премиер, фалшиви политически лидери…, Каква да ни е държавата?

    18:38 02.10.2025

  • 14 37.51т

    1 0 Отговор
    Нали се хвалим,че сме най-старата държава в Европа...."ся" правото ни е младо...."шъ" порасне и "ша" "съ" управи има време,"шо" да бързаме....

    18:52 02.10.2025

  • 15 Само юрист

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Професор":

    ВАС е административен съд, който ще разглежда решението на ВСС по същество и ще го отмени или не. Едва ли ще се позове на нищожност, ще търси други причини. Това означава, че на това решение на ВКС ще се позовават всички правоприлагащи и правораздавателни органи.

    19:02 02.10.2025

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    19:33 02.10.2025

