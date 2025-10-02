Министър Жечо Станков: Необходимите количества природен газ за зимата за страната ни са договорени

Правим всичко възможно България да е фактор в енергетиката в Югоизточна Европа. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ енергийният министър Жечо Станков, цитиран от novini.bg.
Бихме искали да сме сред първите, които имат малки модулни ядрени реактори. Тези реактори са изключително гъвкави, строят се за 4 г. Четири малки модулни реактора биха стрували около 13 млрд. евро. Ако се сравнят с големите реактори, излизат дори по-изгодно. Трябва да видим къде в България има удобни площадки за тях, заяви той.
От началото на годината има ръст на потреблението на ток с 5-7% и ако продължи с този темп, ще имаме нужда от допълнителни мощности, добави той.
По думите му необходимите количества природен газ за зимата за страната ни са договорени.
Вертикалният газов коридор ни дава възможност да увеличим вноса на газ с 50%, а на румънската – със 100%., посочи министърът на енергетиката.
В отговор на въпрос Жечо Станков уточни, че не очаква да има съществени изменения в цената на природния газ през зимата.
Той отбеляза още, че се работи активно по прекратяването на договора за транзит на руски газ през следващата година.
