Новини
България »
Всички градове »
Министър Жечо Станков: Необходимите количества природен газ за зимата за страната ни са договорени

Министър Жечо Станков: Необходимите количества природен газ за зимата за страната ни са договорени

2 Октомври, 2025 21:34 551 22

  • жечо станков-
  • природен газ-
  • количества-
  • зимата-
  • договорени

Енергийният министър не очаква да има съществени изменения в цената на природния газ през зимата

Министър Жечо Станков: Необходимите количества природен газ за зимата за страната ни са договорени - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правим всичко възможно България да е фактор в енергетиката в Югоизточна Европа. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ енергийният министър Жечо Станков, цитиран от novini.bg.

Бихме искали да сме сред първите, които имат малки модулни ядрени реактори. Тези реактори са изключително гъвкави, строят се за 4 г. Четири малки модулни реактора биха стрували около 13 млрд. евро. Ако се сравнят с големите реактори, излизат дори по-изгодно. Трябва да видим къде в България има удобни площадки за тях, заяви той.

От началото на годината има ръст на потреблението на ток с 5-7% и ако продължи с този темп, ще имаме нужда от допълнителни мощности, добави той.

По думите му необходимите количества природен газ за зимата за страната ни са договорени.

Вертикалният газов коридор ни дава възможност да увеличим вноса на газ с 50%, а на румънската – със 100%., посочи министърът на енергетиката.

В отговор на въпрос Жечо Станков уточни, че не очаква да има съществени изменения в цената на природния газ през зимата.

Той отбеляза още, че се работи активно по прекратяването на договора за транзит на руски газ през следващата година.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Ще строят на Дунава централа на Скайнет и токът от единия реактор на АЕЦ Козлодуй ще отива там.

    21:39 02.10.2025

  • 2 игражданин

    3 2 Отговор
    И след 2027 г. , Боташ като стане печеливш ,ще се извините ли на Радев ,защото няма да има руски газ !!

    21:42 02.10.2025

  • 3 Путин

    6 1 Отговор
    Не мога да ги разбера урсуланковците !
    Газ не искате, атомна енергетика не развивате
    дърва ли ще цепите ?
    Дървата и те са в Сибир .

    Коментиран от #5

    21:45 02.10.2025

  • 4 Сталин

    9 0 Отговор
    Най удобното място за малки модулни реактори е в центъра на София

    21:47 02.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Който се отоплява с дърва и въглища ще плаща 400 евро екотакса на Брюксел.

    Коментиран от #6

    21:47 02.10.2025

  • 6 Временното явление ЕС

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Все им се чудя на ΕβροΜин ΔиΛите !
    РевЪт срещу Русия, а не отказват
    да си зареждат МПСтата "нов внос"
    с руски горива и не си гасят ламБите
    в изтрънбушените панелки
    от Бай Тошово време
    щото АЕЦа е руски а ТЕЦовете и
    ВЕЦовете по язовирите са комунистически ❗

    21:53 02.10.2025

  • 7 Дано

    0 6 Отговор
    г-н Жечо е прав в това което казва. 🤔

    Коментиран от #17

    22:02 02.10.2025

  • 8 ЦИРК

    7 0 Отговор
    Ех Жечо Жечо, то да беше така лесно както на приказки... Тази работа не е като на 24 да станеш член на ГЕРБ целувайки и лижейки ръката на вожда...

    Тези министри, като ги поканят от някоя компания на парти по продажбите, така ги надъхват че забравят къде са и какво правят... Вие вземете оправете водата на плевенчани, дето е една проста тръба да пуснете на няколко метра под земята, пък после разправяй за модулни и стационарни реактори. Надявам се поне да са останали още няколко кадри в АЕЦ-а които да са с акъла си и да поозъптяват такива безумци като г-н министъра. Що някой журналист не му вземе едно интервю на този младеж и да го пита къде по света има реализирана подобна технология която е работила поне 10-тина години надеждно и безопасно като ще иска да харчи 26 милиарда лева (горе долу по 10 хиляди от всеки работещ в България) наши пари.

    22:04 02.10.2025

  • 9 Българин

    10 0 Отговор
    Има огромна разлика между "договорена газ" и газ нагнетена в хранилищата.тъпак

    22:05 02.10.2025

  • 10 Нац

    6 0 Отговор
    Ако времето е като днешното, газът едва ли ще стигне до Нова година.

    22:06 02.10.2025

  • 11 Перо

    3 0 Отговор
    Вече увеличиха цената!

    22:07 02.10.2025

  • 12 г-н Министър,

    1 0 Отговор
    какво означава съществени промени?Какво може да се тълкува обратното?

    22:07 02.10.2025

  • 13 Въпрос

    3 1 Отговор
    Въпроса е на какви пари! Дайте сметка колко беше цената от Русия като го вземаме и сега тоз новия демократичен.

    22:09 02.10.2025

  • 14 потребител

    3 0 Отговор
    Този е пълен фантазьор

    22:15 02.10.2025

  • 15 Крадлив мафиот стига лъга, важна е и цен

    7 0 Отговор
    Цената? Крадлив племе сте герберасите

    22:15 02.10.2025

  • 16 Баце ЕООД

    3 1 Отговор
    Брееееей, ако само имахме добри отношения със страната (Русия) умееща да ги прави тея малки модулни ядрени реактори... Капацитет!

    22:16 02.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 а кой че плаща за БОТАШ

    0 0 Отговор
    ние бунаците

    С вас сме комрад президенте

    22:21 02.10.2025

  • 19 Симо

    5 0 Отговор
    А, бе Жечо! Бат Бойко ги плямпаше тези модулни реактори още преди десет години! Въпросът е??? Колко държави в света ИМАТ модулни реактори??? Отговорът е: 2 ( две) Китай и Русия. Аржентина строяла в момента такъв! Все държави, от лошата, вражеска страна. Та въпросът е? Ние от къде ще ги вземем? Щот нашите кръвни братя, УСА още нямат изграден такъв.

    22:22 02.10.2025

  • 20 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Аве това газохранилище дет го имаме,разширявахме не трябваше ли лятоска да се пълни кога газът е по-евтин??? Аман от миндили.....

    22:24 02.10.2025

  • 21 Уса

    0 0 Отговор
    Ще докладвам на Тръмп че купувате рузка газ

    22:46 02.10.2025

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АКО ИМА ДЪРЖАВА И ЕС .. СЛЕД 4-5 ДНИ
    ТОЯ ЩЕ ХВЪРЛИ ОСТАВКАТА ... ВЧЕРА ГО ПУСНАХ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА
    ..... ЗА 500 МИЛИОНА ЕВРО:))

    22:50 02.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол