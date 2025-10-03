Новини
Времето днес, прогноза за петък, 3 октомври: Повсеместни валежи от дъжд, в планинските райони над 600 метра ще вали сняг

3 Октомври, 2025 06:13, обновена 3 Октомври, 2025 05:16 620 1

Дъждовно и ветровито

Времето днес, прогноза за петък, 3 октомври: Повсеместни валежи от дъжд, в планинските райони над 600 метра ще вали сняг - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще остане облачно, със значителни, повсеместни валежи от дъжд, в планинските райони на около 600 метра вече ще вали сняг, в Предбалкана и високите полета на Западна България и мокър сняг. За цялата страна е обявено предупреждение от първа и втора степен за валежи и силен вятър.

Чак към края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, в западните части ще е умерен от северозапад. Температурите ще са с малък денонощен ход - дневните ще са между 6° и 11°, по Черноморието все още малко по-високи, в София около 5°.

Облачно и с валежи от дъжд ще бъде и по Черноморието. Там ще остане ветровито, със силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето продължава да се усилва и ще бъде около 4 бала.

В планините също ще е облачно, с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър, посоката ще е от изток-югоизток.

Валежи се очакват и в събота - главно в централните и в източните райони от страната, но ще са вече на по-малко места, по-слаби и в процес на спиране. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са от 1° до 6°, по-високи по морския бряг. Максималните ще са предимно между 13° и 18°.

В неделя ще е слънчево и почти тихо, сутринта с намалена видимост в равнините и условия за слана в котловините. Дневните температури ще се повишат слабо. В началото на новата седмица ще се повишат и сутрешните, а с тях ще се повиши и облачността. Валежи обаче се очакват само на отделни места.


