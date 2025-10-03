Новини
Извънредно заседание на СОС: Обсъждат проблемите на "Топлофикация - София"

3 Октомври, 2025 07:16 511 13

От "Топлофикация" ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон, както и за предстоящите ремонти

Извънредно заседание на СОС: Обсъждат проблемите на "Топлофикация - София" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Извънредно заседание на Столичния общински съвет днес заради доставките на природен газ към "Топлофикация".

Ръководството на дружеството ще бъде изслушано за удължаване на договора с "Булгаргаз", на фона на огромни натрупани задължения. Те станаха повод кметът Васил Терзиев и управляващите в общината да поискат дружеството да бъде дадено на концесия. Предложение, което предизвика сериозни критики от страна на Делян Пеевски. От "Топлофикация" ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон, както и за предстоящите ремонти.

Вчера започнаха дейностите в квартал "Дружба" 2. До 6 октомври хората там няма да имат топла вода, а след това тя ще бъде спирана поетапно по график, качен на сайта на дружеството.


България
  • 1 А бе,

    6 1 Отговор
    до кога ще се вее укро-знамето на СОС-а ?

    Коментиран от #9

    07:29 03.10.2025

  • 2 ПАРИЗА ОКРАИНА ИМА ЗА СОФИЯ

    6 1 Отговор
    Няма ! Секънд хенд ора сте ейнали си знаете ?

    07:33 03.10.2025

  • 3 Гост

    3 1 Отговор
    Какво ще обсъждат тия нефелни слуги??? В сос са от некадърник нагоре и от нищо не разбират, освен от далавера и слугинаж де

    07:37 03.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Сетила се Мара, да се побара. Навън ще завали сняг, тези несретници ще "решават проблеми".

    07:39 03.10.2025

  • 5 ДОБРЕ ЧЕ БЕШЕ БАЙ ТОШО

    4 1 Отговор
    Да ви построи и Топлофикация, та и от тука да крадете.

    07:41 03.10.2025

  • 6 Проблемите

    2 0 Отговор
    са криминални !

    07:48 03.10.2025

  • 7 Да я дадат

    3 1 Отговор
    на концесия, да уволнят всички директори, както и техниците по райони, които са едни некомпетентни мърлячи.

    07:52 03.10.2025

  • 8 Нафталинка

    1 1 Отговор
    От доста време слушаме за ремонта на топлофикация Дружба,а къде отиде правилото от десетки години при 3 поредни дни средна температура под 12 градуса,да се пуска парното,никой нищо не казва,значи проблема не е само за Дрежба,а в цяла София

    07:53 03.10.2025

  • 9 Епа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "А бе,":

    Веднъж като го сложиха не смеят да го свалят мишоците. Ти трай че утре могат да решат да махнат българското да не дразнят Олеся.

    07:54 03.10.2025

  • 10 Георги

    0 1 Отговор
    Хора ако не се източва със ремонти и всякакви престъпни схеми топлофикация това предприятие може да се оправи .Но тази златна кокошка няма лесно да я пуснат.Всички знаят кой коли и беси там .Орлин А 2

    08:00 03.10.2025

  • 11 Павлов

    2 0 Отговор
    Петър Петров е роден 1994 и е бивш зам.председател на Младежкото ГЕРБ в район Триадица в София.

    Коментиран от #12

    08:08 03.10.2025

  • 12 Нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Павлов":

    като Митака Вучев !

    08:13 03.10.2025

  • 13 Димков

    0 0 Отговор
    Петър Петров е роден 1994 и е бивш зам.председател на Младежкото ГЕРБ в район Триадица в София. Тотален неможач.

    08:15 03.10.2025

