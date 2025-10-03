Извънредно заседание на СОС: Обсъждат проблемите на "Топлофикация - София"

Извънредно заседание на Столичния общински съвет днес заради доставките на природен газ към "Топлофикация".
Ръководството на дружеството ще бъде изслушано за удължаване на договора с "Булгаргаз", на фона на огромни натрупани задължения. Те станаха повод кметът Васил Терзиев и управляващите в общината да поискат дружеството да бъде дадено на концесия. Предложение, което предизвика сериозни критики от страна на Делян Пеевски. От "Топлофикация" ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон, както и за предстоящите ремонти.
Вчера започнаха дейностите в квартал "Дружба" 2. До 6 октомври хората там няма да имат топла вода, а след това тя ще бъде спирана поетапно по график, качен на сайта на дружеството.
До коментар #1 от "А бе,":Веднъж като го сложиха не смеят да го свалят мишоците. Ти трай че утре могат да решат да махнат българското да не дразнят Олеся.
