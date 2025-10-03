Наводнени улици в Бургас

Дъждът създава проблеми в Бургас. Наводнени са улици и централни булеварди, а трафикът е затруднен, съобщи БНТ.
Днес в Бургас е обявен жълт код, като поривите на вятъра могат да достигнат до над 100 км в час, както и вълнението на морето да бъде над 4 бала.
Заради влошените метеорологични условия, пристанището в Бургас все още продължава да бъде затворено. То е забранено за маневриране, както и на малки, така и на големи плавателни съдове в Бургаския залив.
08:39 03.10.2025
08:41 03.10.2025
08:45 03.10.2025
08:46 03.10.2025
09:04 03.10.2025
До коментар #5 от "Улица одрин":Всичката вода от Трапезица е отишла там и на Автогара Запад
09:20 03.10.2025
До коментар #7 от "Истината":Над 410 л/м² за пет часа
09:21 03.10.2025
09:23 03.10.2025
Я елате в София да видите какво става след всеки по силен дъжд!
До коментар #11 от "Една наводнена улица":То заради вас в София дето си викате че сте "умни" и "красиви" а сте тъпи и не много хубави, цяла България страда. Кои ги избира тези разбоиници дето окрадоха България??? Всяка измет дето ви каже че е десен и ни го натрисате да краде България. Заради вас сме така.
09:34 03.10.2025
До коментар #11 от "Една наводнена улица":София мене не ме интересува София винаги си е била гето Бургас беше прекрасен град но го съсипаха Такива мозъци като софиянци
09:37 03.10.2025
Де-що нещастия има, все към САЩ да се отправят!!
09:51 03.10.2025
09:56 03.10.2025