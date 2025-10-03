Новини
Наводнени улици в Бургас

Наводнени улици в Бургас

3 Октомври, 2025 08:36 1 950 17

  • бургас-
  • наводнение

Пристанището в Бургас все още продължава да бъде затворено

Наводнени улици в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дъждът създава проблеми в Бургас. Наводнени са улици и централни булеварди, а трафикът е затруднен, съобщи БНТ.

Днес в Бургас е обявен жълт код, като поривите на вятъра могат да достигнат до над 100 км в час, както и вълнението на морето да бъде над 4 бала.

Заради влошените метеорологични условия, пристанището в Бургас все още продължава да бъде затворено. То е забранено за маневриране, както и на малки, така и на големи плавателни съдове в Бургаския залив.


  • 1 бургазлия

    19 1 Отговор
    Целият град е блокиран ,а на улица Одрин до борсата , рибарите вадят шарани !!

    08:39 03.10.2025

  • 2 Правителството

    18 2 Отговор
    къде е ? Да обуват гумени потуши и в кризистните райони !

    08:41 03.10.2025

  • 3 Мда

    30 1 Отговор
    Дайте снимки, да види народа , на чисто нова улица "Одрин" какъв леген са направили, коли и хора се давят там. Зорница подлеза, подводната улица до паметника всичко е във вода до ТАВАНА. Ново начало на безхаберието и кражбите.

    08:45 03.10.2025

  • 4 жаесе

    36 2 Отговор
    Вали дъжд. Оранжев код??? Дъжд. Ами какво чакате да вали бе да ви е.а и демокрацията и глупавите кратуни. Дъжд вали, код опасност???? Това че направихте кочина от България и вече и дъжд като вали е проблем щото са окрадените парите за поддръжка. Да ва ритат българите трябва, всички от ГЕРБ и другарчета крадци.

    08:46 03.10.2025

  • 5 Улица одрин

    30 2 Отговор
    Я пуснаха преди няколко месеца от ремонт и резултата е от некъдърните строителни фирми на Бургас . Нямам думи за строителството в Бургас в тая гербаджииска кочина .

    Коментиран от #8

    08:52 03.10.2025

  • 6 Странжата

    16 1 Отговор
    По време на "развития социализъм"жителите от Комлука два пъти в годината чистеха всички улични шахти и хвърляха и бонбони на плъховете.То беше някога.Днес шахтите са пълни и задръстени с пясък,листа и всичко което може да мине през решетките.

    09:04 03.10.2025

  • 7 Истината

    13 1 Отговор
    При голямата суша как се получи наводнения Защото каналите не са почистени ,а кой и как измере че паднал 250 л на кв м дъжд това е лъжа Никой не измерил с метър количеството вода Всикре пари се крадат за почистването на населените места

    Коментиран от #9

    09:15 03.10.2025

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Улица одрин":

    Всичката вода от Трапезица е отишла там и на Автогара Запад

    09:20 03.10.2025

  • 9 ТуТу

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Истината":

    Над 410 л/м² за пет часа

    09:21 03.10.2025

  • 10 Истината

    16 1 Отговор
    Спрете да лъжите хората с фантастичн приказки Направихте ги будали ДА ЧЕ СМЕ БУДАЛИ ЧЕ ТЪРПИМ ТАКИВА КОРУМПИРАНИ УПРАВЛЯВАЩИ КЪДЕЕ Е ГОЛЯМОТО Д ДА РАЗСЛЕДВА

    09:23 03.10.2025

  • 11 Една наводнена улица

    6 0 Отговор
    и оревахте орталъка бе!
    Я елате в София да видите какво става след всеки по силен дъжд!

    Коментиран от #12, #13

    09:24 03.10.2025

  • 12 цвсед

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Една наводнена улица":

    То заради вас в София дето си викате че сте "умни" и "красиви" а сте тъпи и не много хубави, цяла България страда. Кои ги избира тези разбоиници дето окрадоха България??? Всяка измет дето ви каже че е десен и ни го натрисате да краде България. Заради вас сме така.

    09:34 03.10.2025

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Една наводнена улица":

    София мене не ме интересува София винаги си е била гето Бургас беше прекрасен град но го съсипаха Такива мозъци като софиянци

    09:37 03.10.2025

  • 14 Механик 10:21 28.09.2025

    0 0 Отговор
    Страхотна новина. Дай Боже все повече такива!
    Де-що нещастия има, все към САЩ да се отправят!!
    п.п.
    Бас държа, че милиарди хора мислят като мен

    09:42 03.10.2025

  • 15 Пак тоя

    2 0 Отговор
    Путин е виновен!

    09:42 03.10.2025

  • 16 късо име

    0 1 Отговор
    От сутринта валят яко руски шпиони, Путин ги е скрил в снежинките.., аз ги видях, обаче президента не е назначил шефове на службите да ги ловят шпионите....

    09:51 03.10.2025

  • 17 Асен Чакардъков

    0 0 Отговор
    Наводнени улици , какво общо има с Полицейска кола , лечи , че сме Полицейска диктаторска Държава

    09:56 03.10.2025

