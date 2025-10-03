Асен Василев: В момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лева на година за прокуратурата

България е без главен прокурор и без изпълняващ функциите, което означава, че в момента прокурорите не могат да си получават заплатите, това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента, цитиран от dariknews.bg.

На 2 октомври Наказателната колегия на ВКС съобщи, че е е отказала образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор за възобновяване на наказателни дела, защото не признава легитимността му. Според колегията правомощията му се прекратяват след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на разпоредбата, с която е определен за временно изпълняващ длъжността, поради което исканията за възобновяване на наказателно дело, подадено от и.ф. главен прокурор след 21 юли, не съставляват валидно сезиране.

"Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал след 21 юли господин Сарафов, е незаконно. Ние сигнализираме агенция "Държавна финансова инспекция", Софийска градска прокуратура и прокурора, разследващ главния прокурор, защото в момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лева на година за прокуратурата. Това е все едно вие да влезете в прокуратурата и да кажете "аз съм главен прокурор и ще определя кой какви бонуси има" и да разпишете фишовете на прокурорите. Това е, което ни каза съдът. Всичко е раздадено без правомощия. Който ги е подписал, е извършил престъпление по служба и разпореждане с изключително големи суми на всички данъкоплатци", посочи Василев.

По думите му щом действията, свързани с разпореждане на дела, са незаконни, няма как действията, които са свързани с разпореждане на пари да бъдат законни.

Според лидера на ДСБ ген. Атанас Атанасов има специфична криза в съдебната власт. "Не може по този начин да продължава да функционира държавата и трябват спешни мерки", посочи Атанасов.

"За да бъде решена тази криза, могат да бъдат направени най-малко три неща. Първо, министърът на правосъдието да спре да се крие и да свика Пленума на ВСС и да постави тази точка, защото тя е критична. Второ, министърът на правосъдието може да оспори решенията на Прокурорската колегия и трябва да го направи. Трето, трайното решение в съдебната власт е да бъде избран нов Висш съдебен съвет, но не по тези правила", допълни и Божидар Божанов от ДБ.