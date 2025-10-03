Новини
Асен Василев: В момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лева на година за прокуратурата

3 Октомври, 2025

Това е все едно вие да влезете в прокуратурата и да кажете "аз съм главен прокурор и ще определя кой какви бонуси има" и да разпишете фишовете на прокурорите. Това е, което ни каза съдът, коментира лидерът на ПП

Снимка: БГНЕС
България е без главен прокурор и без изпълняващ функциите, което означава, че в момента прокурорите не могат да си получават заплатите, това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента, цитиран от dariknews.bg.

На 2 октомври Наказателната колегия на ВКС съобщи, че е е отказала образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор за възобновяване на наказателни дела, защото не признава легитимността му. Според колегията правомощията му се прекратяват след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на разпоредбата, с която е определен за временно изпълняващ длъжността, поради което исканията за възобновяване на наказателно дело, подадено от и.ф. главен прокурор след 21 юли, не съставляват валидно сезиране.

"Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал след 21 юли господин Сарафов, е незаконно. Ние сигнализираме агенция "Държавна финансова инспекция", Софийска градска прокуратура и прокурора, разследващ главния прокурор, защото в момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лева на година за прокуратурата. Това е все едно вие да влезете в прокуратурата и да кажете "аз съм главен прокурор и ще определя кой какви бонуси има" и да разпишете фишовете на прокурорите. Това е, което ни каза съдът. Всичко е раздадено без правомощия. Който ги е подписал, е извършил престъпление по служба и разпореждане с изключително големи суми на всички данъкоплатци", посочи Василев.

По думите му щом действията, свързани с разпореждане на дела, са незаконни, няма как действията, които са свързани с разпореждане на пари да бъдат законни.

Според лидера на ДСБ ген. Атанас Атанасов има специфична криза в съдебната власт. "Не може по този начин да продължава да функционира държавата и трябват спешни мерки", посочи Атанасов.

"За да бъде решена тази криза, могат да бъдат направени най-малко три неща. Първо, министърът на правосъдието да спре да се крие и да свика Пленума на ВСС и да постави тази точка, защото тя е критична. Второ, министърът на правосъдието може да оспори решенията на Прокурорската колегия и трябва да го направи. Трето, трайното решение в съдебната власт е да бъде избран нов Висш съдебен съвет, но не по тези правила", допълни и Божидар Божанов от ДБ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 доста са

    5 3 Отговор
    но как да ги спести . махането на спец прокуратурата остави кадрите в системата . с техните разноски . само геше си направи партия и стана адвокат . нали има привилегии . скъпотия . то 1 милярд е много . изненадан съм .

    11:36 03.10.2025

  • 2 отговор

    11 8 Отговор
    ВСС и Сарафов са никои! Трябва да им се забрани да стъпват в сградата на Прокуратурата. Можете спокойно да ги третирате като престъпници, влезли непозволено в кабинетите на висш държавен орган. С един шут на стъпбите, затваряте вратата и гледате по бтв

    11:36 03.10.2025

  • 3 Гост

    8 8 Отговор
    Тоя да внимава как си ползва главното "Д" да не го повреди някой обожател.

    11:36 03.10.2025

  • 4 Коко

    6 6 Отговор
    Тоя защо не е в пандиза

    11:40 03.10.2025

  • 5 име

    3 1 Отговор
    Ами, защо си мълчахте като ППП...ромянкаджии когато вашите ортаци от сглобката извършиха ротацията на каскета и сарафов? Защо най-важната реформа за вас беше некадърната промяна в конституцията, която ни осигури нон-стоп служебни правителства но боко и шишо? Вместо да направите истинска съдебна реформа, именно за която бяха протестите 2020г? Сега няма кво да ревеш, асанчо. Радвай се че си осигури нон-стоп лапачница в парламента. Има-няма правителство, заплатите ви си вървят, нали това беше целта?

    11:43 03.10.2025

  • 6 Промяна

    6 6 Отговор
    ТОЗИ ПЕНЬОАР САБОТИРА БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ И ТО БЕЗНАКАЗАНО

    11:43 03.10.2025

  • 7 Хипотетично

    2 1 Отговор
    💲прокурорите не могат да си получават заплатите💲
    Ще си търсят спонсори :)

    Коментиран от #9

    11:43 03.10.2025

  • 8 Асенчо, търсят те

    5 3 Отговор
    Мошеничествата дето си правил в чужбина, са ги натоварили на гръбчето ти. Поне в тези държави затворите са курорти, а и мъжките ласки са колко щеш.

    11:48 03.10.2025

  • 9 име

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хипотетично":

    Първо, спонсорите сами търсят прокурорите, щото им излиза по-евтино отколкото когато прокурорите ги търсят, тогава прибират всичко. Второ, дори и да им спрат заплатите, пак ще останат на работа. Всички, работещи в съдебната система трябва да са без заплати и да си плащат месечни такси на държавата. Така и така рекетират и осигуряват чадъри, поне да има някви приходи за държавата.

    Коментиран от #17

    11:51 03.10.2025

  • 10 очевидец

    3 3 Отговор
    А вие можете ли да откраднете 55 милиона от държавата, да оставите куп доказателства за кражбата и нито една институция да не иска да ви залови? Защото някои хора на главното “Д” и “Б” могат.

    11:53 03.10.2025

  • 11 1 млрд. лева на година ?!

    3 4 Отговор
    колко са прокурорите в тая клоака, колко получават, КОЙ го позволи това разхищение

    11:53 03.10.2025

  • 12 Майора

    4 1 Отговор
    Стига си тълкувал превратно решенията на съда , страна без главен прокурор не може , да не говорим че защитаваш соросоидните елементи! Отдавна трябваше да си клиент на прокуратурата заради кеша и пудела с пачките!

    11:54 03.10.2025

  • 13 Коста

    2 0 Отговор
    Законно незаконно. Пеевски и Борисов ще го измислят. Виж как другата седмица всичко ще се узакони.

    11:54 03.10.2025

  • 14 1 милиард за прокуратурата

    2 0 Отговор
    2 милиарда за полиция ,1,8 милиарда за държавна администрация а за трудовия народ един чeпат

    11:56 03.10.2025

  • 15 Сзо

    1 0 Отговор
    Затваряй! Тръмп как затвори половината администрация.

    11:56 03.10.2025

  • 16 Това вярно ли е..от факти

    1 0 Отговор
    Корнелия Нинова
    лидер на "Непокорна България"
    Днес (вчера - б.р.) премиерът Желязков с плам в очите обяви, че правителството събрало в повече рекордните 6 млрд. лв. приходи. Много сте смешни. Е как няма да съберете повече като вдигнахте акцизи, осигуровки, винетки. Скочиха цените на ток, вода, газ, парно, храни и оттам влиза повече ДДС и т. н. Пита се в задачата: защо тогава се очертава дефицитът да скочи до 6% (според Фискалния съвет на България)? Ако добавим и взетия рекорден заем от почти 17 млрд. лв., идва вторият въпрос: къде изхарчихте всички тези пари, та хазната е празна?

    11:57 03.10.2025

  • 17 Хипотетично

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Да се приравни прокурорската професия с тази на адвокатите, та да са равнопоставени пред безпристрастната и заслепена от жълтия блясък Темида. :)

    11:59 03.10.2025

