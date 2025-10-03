Тома Белев: Корупцията убива! Кой разреши в речните корита на Елените да има хотели, игрища и амфитеатър! СНИМКИ

Малко данни за реките, които не са реки.
В случая Елените - в синьо са повдигнати границата на имотите които са речно течение. Както виждате река няма, има хотели,, парк, амфитеатър, спортни игрища, басейни и т.н. И всичко това за последните 20 години.
Реката е държавна собственост, хотелите, игрищата и амфитеатъра - едва ли.
Това написа във "Фейсбук" екологът Тома Белев.
От седемдесетте години на миналият век е забранено строителството на заливните тераси на реките. В случая е строено върху самата река.
Зад всеки от тези строежи стоят подписи - на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел директора на РДНСК и областният управител. Тези лица се знаят кои са.
Прокуратурата пак няма да открие виновни, както преди две години в Царево.
Ако искате можете да проверите сами, това са номерата на ПИ11538.506.39, 11538.506.34, 27454.502.46, 27454.502.47, 27454.502.45, 27454.502.43, 27454.502.36, 27454.502.18
Корупцията убива. Бог да прости загиналите.
Няма да кажа, че сме го посочвали вече на институциите - няма смисъл, но ще го повтаряме докато го разберат - опасно е да разрешавате строителство върху реките.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как кой
Коментиран от #27
14:28 03.10.2025
2 Сталин
14:29 03.10.2025
3 Загрижен
14:30 03.10.2025
4 Кмета
Виновен.
Кога яде кюфтетата не рева, са що реве.
14:30 03.10.2025
5 Делян Пеевски
14:31 03.10.2025
6 Спиро
14:31 03.10.2025
7 гост
14:32 03.10.2025
8 Сталин
Коментиран от #22
14:32 03.10.2025
9 ШЕФА
14:33 03.10.2025
10 И точно заради това
14:33 03.10.2025
11 Като се знаят кои са
14:33 03.10.2025
12 Когато фактите говорят
14:33 03.10.2025
13 Сталин
- Й Сталин
Коментиран от #16
14:33 03.10.2025
14 Хъм
Коментиран от #55
14:34 03.10.2025
15 Baй Киро
14:35 03.10.2025
16 Ооа
До коментар #13 от "Сталин":Сталин е съветски джендар отговорен за най-голямото зло срещу българското самосъзнание на балканите. Именно създаването македонската нация и език. По негово нареждане. По нареждане на Москва.
14:36 03.10.2025
17 Белев
14:36 03.10.2025
18 Елените да руска губерния
14:36 03.10.2025
19 Тома
14:37 03.10.2025
20 Пламен
Коментиран от #32, #41
14:38 03.10.2025
21 Колко кинти взе кмета и архитекта?
Коментиран от #40
14:38 03.10.2025
22 Абе
До коментар #8 от "Сталин":Ти майтапиш ли се. Да даваш за пример тези кървави завоеватели и терористи? Едни корумпирани се саморазправят с други корумпирани. Самата федерация е корумпирана! Както и България. Чудно, защо ли. Крадци подкрепят други крадци.
14:39 03.10.2025
23 Камчия е руска ЗАВИНАГИ
14:39 03.10.2025
24 Попа
14:40 03.10.2025
26 Разбирач
Коментиран от #30, #35, #42
14:42 03.10.2025
27 а нещо за оная сделка
До коментар #1 от "Как кой":с малоимотния къде купи нещото си от братята
и после удобно отлетя където трябва
14:42 03.10.2025
28 Вертоломей първи
14:43 03.10.2025
29 Запитване
14:44 03.10.2025
30 не разбираш
До коментар #26 от "Разбирач":това е скелетна подпорна стена
и Нушето гледаше като пребозала и не смейеше да шукне
14:46 03.10.2025
31 Е как КОЙ?
14:46 03.10.2025
32 Той може и да е лице на корупцията
До коментар #20 от "Пламен":Но не е единствен.И не той е подписвал разрешителните за строеж.
14:48 03.10.2025
33 Поправка
Коментиран от #38
14:49 03.10.2025
34 Орел
14:51 03.10.2025
35 Не,подпорната стена
До коментар #26 от "Разбирач":Е на еврокомисарката от ГЕРБ.И те си я одобриха.Ти Катето " подпорната" стена не я ли знаеш?
14:53 03.10.2025
36 Страната на npaceтата 🐷🐷
Коментиран от #54
14:53 03.10.2025
37 Дед
14:54 03.10.2025
38 Смотанчо
До коментар #33 от "Поправка":Корупцията няма принадлежност. Тя е всеобща и всеширеща се. Да не мислиш че преди я е нямало? Раздаване на агнета и суджуци да се уредим някъде с нещо? Или да уредим простото чадо да хване я държавата работа, я да стане съдия? Днес е същата работа в по-големи размери. Не е ограничена само в рамките на партийно-държавния апарат.
Коментиран от #47
14:54 03.10.2025
40 Коментар
До коментар #21 от "Колко кинти взе кмета и архитекта?":Кажи ти като знаеш . Когато мутрите биха, преди 25 години главният архитект на Слънчев Бряг , и потапяха главата му под водата на Черно Море , какво стори великата ни демократична кочина , наричаща се държава ?
15:01 03.10.2025
41 Така ще да е
До коментар #20 от "Пламен":А Боко и Шиши са лицата на непорочността . 🤣🤣🤣🤣🤣
Затова Томата се движи с метрото, а Шиши и Meчо се движат с 20 човека охрана. 🤣
15:02 03.10.2025
42 През 2024г.по времето на
До коментар #26 от "Разбирач":Галчев, ГЕРБ,недалеч от "подпорната " стена е изсечена 30 дка дъбова гора от фирма "Алепу" ЕООД.Наложена е глоба от 3500лв.За сравнение изсеченият дървета като дървен материал се оценяват на 200000 лв .Големият номер обаче идва 2025г.(При ГЕРБ), когато фирмата иска да прави голям курортен комплекс на разчистения терен .И РИОСВ и дава зелена светлина ,защото там гора вече няма.Далаверата става още по -очевидна,когато РИОСВ(по времето на ГЕРБ,август 2025г.),решава да НЕ прави екологична оценка на Подробния устройствен план на новия комплекс.Така че,няма никакво ПП,отвсякъде нещо далаверата на ГЕРБ.
Коментиран от #51
15:04 03.10.2025
43 Асен
15:04 03.10.2025
44 Селянин
А. Чакай. Сетих се. Те са от гробарите и началото и за тах тези работи не важат.
15:05 03.10.2025
45 МИ КАК КОЙ
15:07 03.10.2025
46 факт
Коментиран от #48
15:07 03.10.2025
47 Поправка
До коментар #38 от "Смотанчо":Как да няма? Евроатлантическа България в евроатлантически съюз, с евроатлантическа власт и евроатлантическа политика.
В момента огромната корипция е евроатлантическа.Факт.
Коментиран от #52
15:09 03.10.2025
48 Факт
До коментар #46 от "факт":Къде набута тук украинците? Българското черноморие е владение на българските и руски мутри! Които даже имат и роднински връзки. Та и оттам това руски влияние в България. Къде видя тук украинци?
Коментиран от #57
15:10 03.10.2025
49 Промяна
15:10 03.10.2025
50 Дедо Гого
15:11 03.10.2025
51 Промяна
До коментар #42 от "През 2024г.по времето на":ДАЛАВЕРА ШАРЛАТАНИ САБОТАЖНИЦИ А ТОЗИ ОТ ЗЕЛЕНАТА МАФИЯ Е НАГЪЛ
15:12 03.10.2025
52 Смотанчо
До коментар #47 от "Поправка":Забравяш селяндурина с какво самосъзнание си остава? С руско и дивашко самосъзнание. Иска да живее с благата на Европа, обаче по руски модел. Аз цар-господар над крепостните селяни. Които са длъжни да ми слугуват и да са моя собственост.
Коментиран от #56
15:12 03.10.2025
53 Мексо
15:12 03.10.2025
55 Мнение
До коментар #14 от "Хъм":Тия в НС ако са нормални от днес за утре да забранят всякакво строителство по черноморието и всички незастроени към днес терени да се преобразуват е зелени площи, а всички застроени върху реки и дерета да се съборят за сметка на "собствениците" и да се възстановят като дете и корито на рекичка. В Царево при предишното наводнение беше установено същото с 4 жертви.
15:17 03.10.2025
56 Поправка
До коментар #52 от "Смотанчо":А Урсула каква е? Тя с какво самосъзнание е, че сътвори най-голямата и грозна корупция с милиарди за ваксини, които после изхвърлихме, а ??
Ако не знаеш - Рибата се вмирисва откъм главата. А вонящата вече до нетрайност риба е евроатлантическа.
15:23 03.10.2025
57 някой
До коментар #48 от "Факт":Основно български мутри. Българските мутри не позволиха на руските мутри да се закрепят на Черноморието преди 2000 година . Има такава книга написана. Да не припомням как изгря звездата на Митьо , пребил до смърт с бухалка руснак , пред цяла дискотека . И свидетели , и осъдени - няма .
15:24 03.10.2025