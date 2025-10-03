Новини
България »
Тома Белев: Корупцията убива! Кой разреши в речните корита на Елените да има хотели, игрища и амфитеатър! СНИМКИ

Тома Белев: Корупцията убива! Кой разреши в речните корита на Елените да има хотели, игрища и амфитеатър! СНИМКИ

3 Октомври, 2025 14:24, обновена 3 Октомври, 2025 14:28 4 245 57

  • елените-
  • наводнение-
  • потоп-
  • бедствие-
  • загинали

От седемдесетте години на миналия ХХ век е забранено строителството на заливните тераси на реките. В случая е строено върху самата река

Тома Белев: Корупцията убива! Кой разреши в речните корита на Елените да има хотели, игрища и амфитеатър! СНИМКИ - 1
Снимка: Фейсбук/Тома Белев
Факти Факти

Малко данни за реките, които не са реки.

В случая Елените - в синьо са повдигнати границата на имотите които са речно течение. Както виждате река няма, има хотели,, парк, амфитеатър, спортни игрища, басейни и т.н. И всичко това за последните 20 години.

Реката е държавна собственост, хотелите, игрищата и амфитеатъра - едва ли.

Това написа във "Фейсбук" екологът Тома Белев.

Тома Белев: Корупцията убива! Кой разреши в речните корита на Елените да има хотели, игрища и амфитеатър! СНИМКИ
Снимка: Фейсбук/Тома Белев

От седемдесетте години на миналият век е забранено строителството на заливните тераси на реките. В случая е строено върху самата река.

Зад всеки от тези строежи стоят подписи - на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел директора на РДНСК и областният управител. Тези лица се знаят кои са.

Прокуратурата пак няма да открие виновни, както преди две години в Царево.

Тома Белев: Корупцията убива! Кой разреши в речните корита на Елените да има хотели, игрища и амфитеатър! СНИМКИ
Снимка: Фейсбук/Тома Белев

Ако искате можете да проверите сами, това са номерата на ПИ11538.506.39, 11538.506.34, 27454.502.46, 27454.502.47, 27454.502.45, 27454.502.43, 27454.502.36, 27454.502.18

Корупцията убива. Бог да прости загиналите.

Тома Белев: Корупцията убива! Кой разреши в речните корита на Елените да има хотели, игрища и амфитеатър! СНИМКИ
Снимка: Фейсбук/Тома Белев

Няма да кажа, че сме го посочвали вече на институциите - няма смисъл, но ще го повтаряме докато го разберат - опасно е да разрешавате строителство върху реките.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как кой

    60 3 Отговор
    Братя Диневи!!!

    Коментиран от #27

    14:28 03.10.2025

  • 2 Сталин

    64 4 Отговор
    Собствената им корупция на Гроб ги уби

    14:29 03.10.2025

  • 3 Загрижен

    59 2 Отговор
    Съсипахте природата, из@ди... Територията е за закриване много отдавна.

    14:30 03.10.2025

  • 4 Кмета

    55 4 Отговор
    Кмета на Бургас е от Герб и си има име.

    Виновен.

    Кога яде кюфтетата не рева, са що реве.

    14:30 03.10.2025

  • 5 Делян Пеевски

    25 2 Отговор
    Спасението на давещите се е дело на самите давещи се.

    14:31 03.10.2025

  • 6 Спиро

    29 2 Отговор
    Имаме един лаф по повода: Добрутру...

    14:31 03.10.2025

  • 7 гост

    30 0 Отговор
    Кога ли ще изокат и на "Бункера" над София.Там са превзети дерета и за дапълнени със земя.

    14:32 03.10.2025

  • 8 Сталин

    45 9 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #22

    14:32 03.10.2025

  • 9 ШЕФА

    39 8 Отговор
    Този Белев е страшен престъпник и некадърник който до каквото се е докоснал е изсъхнало и тридесет години пълни гушата от Зелените терористи,но в случая е прав,сигурно не е натопил човката в далаверата и за това плюе.

    14:33 03.10.2025

  • 10 И точно заради това

    44 5 Отговор
    Простатата и крадлива герберска Тиква Борисов и крадливите му министри и депутати, трябва да бъдат изправени на подсъдимата скамейка. Корупцията и кражбите на герберастите водят до страдания и невинни човешки жертви.

    14:33 03.10.2025

  • 11 Като се знаят кои са

    22 0 Отговор
    Да ги посетят пострадалите с едно въже

    14:33 03.10.2025

  • 12 Когато фактите говорят

    12 0 Отговор
    Положението е деликатно.

    14:33 03.10.2025

  • 13 Сталин

    27 2 Отговор
    Всеки проблем си има име и адрес.

    - Й Сталин

    Коментиран от #16

    14:33 03.10.2025

  • 14 Хъм

    28 1 Отговор
    За мутрените мамини хотелиери и кръчмари. Които бетонираха с високи сгради черноморието, пък и навсякъде. Сечат и унищожават естествените терени, за да забогатяват и да изнасят извън държавата за банкови сметки и апартаменти по света. В това число и генерали с пагони, политици, общественици и все корумпирани селяндури-бизнесмени. Които не връщат нищо обратно към държавата, природата и своите съграждани за да предотвратят подобни катаклизми.

    Коментиран от #55

    14:34 03.10.2025

  • 15 Baй Киро

    15 5 Отговор
    Ти пък ще ни кажеш,че не може.Нали сме в евроатлантизма...Всичко може включително и върху реките.

    14:35 03.10.2025

  • 16 Ооа

    12 14 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Сталин е съветски джендар отговорен за най-голямото зло срещу българското самосъзнание на балканите. Именно създаването македонската нация и език. По негово нареждане. По нареждане на Москва.

    14:36 03.10.2025

  • 17 Белев

    8 2 Отговор
    а ти сега ли се сети ?

    14:36 03.10.2025

  • 18 Елените да руска губерния

    8 15 Отговор
    Да се евакуират към великата матушка!

    14:36 03.10.2025

  • 19 Тома

    19 2 Отговор
    Е как кой.Чекмеджан разбира се който за пари е готов да продаде всичко.Още не сме забравили и хотела за птички.

    14:37 03.10.2025

  • 20 Пламен

    14 5 Отговор
    Не се прави на света вода....Томата и лицето на корупцията

    Коментиран от #32, #41

    14:38 03.10.2025

  • 21 Колко кинти взе кмета и архитекта?

    17 0 Отговор
    Яко са се облажили!

    Коментиран от #40

    14:38 03.10.2025

  • 22 Абе

    10 10 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Ти майтапиш ли се. Да даваш за пример тези кървави завоеватели и терористи? Едни корумпирани се саморазправят с други корумпирани. Самата федерация е корумпирана! Както и България. Чудно, защо ли. Крадци подкрепят други крадци.

    14:39 03.10.2025

  • 23 Камчия е руска ЗАВИНАГИ

    10 4 Отговор
    Тиквата я хариза на руснаците!

    14:39 03.10.2025

  • 24 Попа

    11 0 Отговор
    Господ бави, но не забравя! Престъпници!

    14:40 03.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Разбирач

    12 6 Отговор
    А подпорните стени с асансьори и СПА центрове? Не ги ли одобриха ПП-ДБ като бяха на власт

    Коментиран от #30, #35, #42

    14:42 03.10.2025

  • 27 а нещо за оная сделка

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Как кой":

    с малоимотния къде купи нещото си от братята

    и после удобно отлетя където трябва

    14:42 03.10.2025

  • 28 Вертоломей първи

    6 1 Отговор
    БокLук, защо се пъниш за Кресненското дефиле да ти еее ппп ммм гроZник подъл, днес пак има жерта там, колко годни ще се съобразяват с тебе бе мухъL недоисран ?

    14:43 03.10.2025

  • 29 Запитване

    11 1 Отговор
    Колко от хотелите са на руски мутри? Освен на българския мутрачан. Отговорът е >0.

    14:44 03.10.2025

  • 30 не разбираш

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Разбирач":

    това е скелетна подпорна стена

    и Нушето гледаше като пребозала и не смейеше да шукне

    14:46 03.10.2025

  • 31 Е как КОЙ?

    10 1 Отговор
    Калинките на ГЕРБ,разбира се.Затова пак няма да има виновни.Все пак са пълнили чекмеджетата.

    14:46 03.10.2025

  • 32 Той може и да е лице на корупцията

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пламен":

    Но не е единствен.И не той е подписвал разрешителните за строеж.

    14:48 03.10.2025

  • 33 Поправка

    8 6 Отговор
    Евроатлантическата Корупцията убива! Кой разреши в речните корита на Елените да има хотели, игрища и амфитеатър!

    Коментиран от #38

    14:49 03.10.2025

  • 34 Орел

    9 0 Отговор
    Алчността убива! Корупцията е инструмент.

    14:51 03.10.2025

  • 35 Не,подпорната стена

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Разбирач":

    Е на еврокомисарката от ГЕРБ.И те си я одобриха.Ти Катето " подпорната" стена не я ли знаеш?

    14:53 03.10.2025

  • 36 Страната на npaceтата 🐷🐷

    11 1 Отговор
    Когато страната се управлява от неграмотни и npocти мyтpи това се случва. На пеевски речника му е от 100 думи и е наизустил 5 изречения, които повтаря всеки път когато види някоя от своите миcиpки . Пожарникаря Тиквоний го води в няколко мyтpeнски лафа.

    Коментиран от #54

    14:53 03.10.2025

  • 37 Дед

    5 0 Отговор
    Пак казвам! Ред се прави когато виновните са в затвора, всичко останало е българската действителност. За това всеки си строи, както и където си поиска, ако не рано то малко по-късно, плаща си на когото трябва и с всичко се оправя...уж законно!

    14:54 03.10.2025

  • 38 Смотанчо

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Поправка":

    Корупцията няма принадлежност. Тя е всеобща и всеширеща се. Да не мислиш че преди я е нямало? Раздаване на агнета и суджуци да се уредим някъде с нещо? Или да уредим простото чадо да хване я държавата работа, я да стане съдия? Днес е същата работа в по-големи размери. Не е ограничена само в рамките на партийно-държавния апарат.

    Коментиран от #47

    14:54 03.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Коментар

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Колко кинти взе кмета и архитекта?":

    Кажи ти като знаеш . Когато мутрите биха, преди 25 години главният архитект на Слънчев Бряг , и потапяха главата му под водата на Черно Море , какво стори великата ни демократична кочина , наричаща се държава ?

    15:01 03.10.2025

  • 41 Така ще да е

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пламен":

    А Боко и Шиши са лицата на непорочността . 🤣🤣🤣🤣🤣
    Затова Томата се движи с метрото, а Шиши и Meчо се движат с 20 човека охрана. 🤣

    15:02 03.10.2025

  • 42 През 2024г.по времето на

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "Разбирач":

    Галчев, ГЕРБ,недалеч от "подпорната " стена е изсечена 30 дка дъбова гора от фирма "Алепу" ЕООД.Наложена е глоба от 3500лв.За сравнение изсеченият дървета като дървен материал се оценяват на 200000 лв .Големият номер обаче идва 2025г.(При ГЕРБ), когато фирмата иска да прави голям курортен комплекс на разчистения терен .И РИОСВ и дава зелена светлина ,защото там гора вече няма.Далаверата става още по -очевидна,когато РИОСВ(по времето на ГЕРБ,август 2025г.),решава да НЕ прави екологична оценка на Подробния устройствен план на новия комплекс.Така че,няма никакво ПП,отвсякъде нещо далаверата на ГЕРБ.

    Коментиран от #51

    15:04 03.10.2025

  • 43 Асен

    6 0 Отговор
    Кой ли що не питате Боко всичките тези неща са по негово време.

    15:04 03.10.2025

  • 44 Селянин

    5 0 Отговор
    Сега на тия дали ще им се случи същото като на Благо Коцев?
    А. Чакай. Сетих се. Те са от гробарите и началото и за тах тези работи не важат.

    15:05 03.10.2025

  • 45 МИ КАК КОЙ

    5 1 Отговор
    БАЦЕ И ШИШИ КОЙ ДА Е????

    15:07 03.10.2025

  • 46 факт

    4 0 Отговор
    Във Варна две украински мутри секат част от гората на природен парк "Златни пясъци", за да строят грозните си сгради за други украински мутри. Теренът на курорта е свлачищен, горите са лонгозни, за да държат почвата и да спират свлачищата. Вече всичко в комплекса е застроено, тонове бетон са излети директно до пясъчната ивица, голяма част от дърветата са изсечени. Въпрос на време е морето да си прибере част от "баровското" крайбрежие. Алчността, съчетана с безогледна корупция по всички нива на властта, убива. И не са виновни само украинците, разбира се, но и те се включиха в бизнеса с природата и човешкия живот.

    Коментиран от #48

    15:07 03.10.2025

  • 47 Поправка

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Смотанчо":

    Как да няма? Евроатлантическа България в евроатлантически съюз, с евроатлантическа власт и евроатлантическа политика.
    В момента огромната корипция е евроатлантическа.Факт.

    Коментиран от #52

    15:09 03.10.2025

  • 48 Факт

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "факт":

    Къде набута тук украинците? Българското черноморие е владение на българските и руски мутри! Които даже имат и роднински връзки. Та и оттам това руски влияние в България. Къде видя тук украинци?

    Коментиран от #57

    15:10 03.10.2025

  • 49 Промяна

    2 1 Отговор
    ТОЗИ ОТ ЗЕЛЕНАТА МАФИЯ ХАХАХАХАХА ТИ ЛИ РАЗДАВАШ ПРАВОСЪДИЕ

    15:10 03.10.2025

  • 50 Дедо Гого

    1 1 Отговор
    И водопада сега,че падне лиот дъжда?

    15:11 03.10.2025

  • 51 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "През 2024г.по времето на":

    ДАЛАВЕРА ШАРЛАТАНИ САБОТАЖНИЦИ А ТОЗИ ОТ ЗЕЛЕНАТА МАФИЯ Е НАГЪЛ

    15:12 03.10.2025

  • 52 Смотанчо

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Поправка":

    Забравяш селяндурина с какво самосъзнание си остава? С руско и дивашко самосъзнание. Иска да живее с благата на Европа, обаче по руски модел. Аз цар-господар над крепостните селяни. Които са длъжни да ми слугуват и да са моя собственост.

    Коментиран от #56

    15:12 03.10.2025

  • 53 Мексо

    2 0 Отговор
    Вълчо Арабаджиев плати на депутата Дъбов от БСП и в община Несебър големи рушвети. Той застрои това дере незаконно.

    15:12 03.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хъм":

    Тия в НС ако са нормални от днес за утре да забранят всякакво строителство по черноморието и всички незастроени към днес терени да се преобразуват е зелени площи, а всички застроени върху реки и дерета да се съборят за сметка на "собствениците" и да се възстановят като дете и корито на рекичка. В Царево при предишното наводнение беше установено същото с 4 жертви.

    15:17 03.10.2025

  • 56 Поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Смотанчо":

    А Урсула каква е? Тя с какво самосъзнание е, че сътвори най-голямата и грозна корупция с милиарди за ваксини, които после изхвърлихме, а ??

    Ако не знаеш - Рибата се вмирисва откъм главата. А вонящата вече до нетрайност риба е евроатлантическа.

    15:23 03.10.2025

  • 57 някой

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Факт":

    Основно български мутри. Българските мутри не позволиха на руските мутри да се закрепят на Черноморието преди 2000 година . Има такава книга написана. Да не припомням как изгря звездата на Митьо , пребил до смърт с бухалка руснак , пред цяла дискотека . И свидетели , и осъдени - няма .

    15:24 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове