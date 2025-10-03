Трета жертва на наводнението в "Елените", загинал е граничен полицай

Водната стихия в „Елените” отне трети живот.
Министър Даниел Митов обяви, че служител на „Гранична полиция” е загинал в наводнението.
Жертвата участвала в издирването на пострадали в потопа.
По-рано стана ясно, че е загинал багерист, разчиствал пътя към курорта, както и мъж, който е бил в приземния етаж на вилата си.
Митов призова гражданите да не отказват евакуация. Ще бъде пуснато съобщение чрез BG-Alert, че хората в засегнатите райони са длъжни да се евакуират.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма държава
18:22 03.10.2025
2 питам
Коментиран от #15
18:24 03.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сталин
18:27 03.10.2025
5 Последния Софиянец
18:28 03.10.2025
6 оставка
18:29 03.10.2025
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
18:30 03.10.2025
8 Бащата на някаква Саяна
18:30 03.10.2025
9 Айзомби
18:31 03.10.2025
10 Асен
18:32 03.10.2025
11 А сега разследване години назад
18:33 03.10.2025
12 Сталин
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Кво са виновни укрите,не те са давали разрешителни за строеж и са прибирали торбите с кеш от мутрите на Гроб
Коментиран от #16
18:33 03.10.2025
13 Бащата на някаква Саяна
18:35 03.10.2025
14 Важно е
18:36 03.10.2025
15 Тя Данка
До коментар #2 от "питам":затова светкавично замина на там , както направи и при мизериите на милиционера в Русе..... Да не твори сценарии , а да каже кой е граничния полицай и какво е търсил там !
18:37 03.10.2025
16 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Сталин":Нищо не са виновни украинците. Те са потърпевши.
Коментиран от #21
18:39 03.10.2025
17 Лопата Орешник
18:40 03.10.2025
18 ВЕЛ
18:43 03.10.2025
19 Корупцията убива
18:43 03.10.2025
20 мътна вода да не газиш
То, пък, учени куки?! А, де!
18:44 03.10.2025
21 Сталин
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":Укрите да добре,ще продължават да си получават хилядарките от държавата и да плюскат в ресторанта на Последния Софиянец
18:45 03.10.2025