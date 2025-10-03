Трета жертва на наводнението в "Елените", загинал е граничен полицай

Водната стихия в „Елените” отне трети живот.

Министър Даниел Митов обяви, че служител на „Гранична полиция” е загинал в наводнението.

Жертвата участвала в издирването на пострадали в потопа.

По-рано стана ясно, че е загинал багерист, разчиствал пътя към курорта, както и мъж, който е бил в приземния етаж на вилата си.

Митов призова гражданите да не отказват евакуация. Ще бъде пуснато съобщение чрез BG-Alert, че хората в засегнатите райони са длъжни да се евакуират.