Новини
България »
Трета жертва на наводнението в "Елените", загинал е граничен полицай

Трета жертва на наводнението в "Елените", загинал е граничен полицай

3 Октомври, 2025 18:15 1 332 21

  • жертви-
  • новднение-
  • елените

Митов призова гражданите да не отказват евакуация

Трета жертва на наводнението в "Елените", загинал е граничен полицай - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водната стихия в „Елените” отне трети живот.

Министър Даниел Митов обяви, че служител на „Гранична полиция” е загинал в наводнението.

Жертвата участвала в издирването на пострадали в потопа.

По-рано стана ясно, че е загинал багерист, разчиствал пътя към курорта, както и мъж, който е бил в приземния етаж на вилата си.

Митов призова гражданите да не отказват евакуация. Ще бъде пуснато съобщение чрез BG-Alert, че хората в засегнатите райони са длъжни да се евакуират.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма държава

    35 1 Отговор
    Държавата убива хората ,а не природата !!!

    18:22 03.10.2025

  • 2 питам

    29 1 Отговор
    Кой е изпратил граничният полицай на лодката , и каква работа има там !!

    Коментиран от #15

    18:24 03.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    29 1 Отговор
    Кога ще започнат арестите на тия корумпета и негодници които даваха разрешителни за строеж в забранени зони

    18:27 03.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    Пожари , суша, наводнения в държавата с главно Д.

    18:28 03.10.2025

  • 6 оставка

    22 0 Отговор
    неадекватници такива!! Вън, съд и затвор за ББ, ДП, Жилезко, Митов и сие...виновните!

    18:29 03.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    В Свеи Влас е пълно с украинци. За Елените не зная.

    Коментиран от #12

    18:30 03.10.2025

  • 8 Бащата на някаква Саяна

    2 2 Отговор
    Майка да стане на нея.

    18:30 03.10.2025

  • 9 Айзомби

    1 1 Отговор
    Това е страхотно

    18:31 03.10.2025

  • 10 Асен

    3 0 Отговор
    Презастрояваното не води до нищо хубаво а само до такива неща.

    18:32 03.10.2025

  • 11 А сега разследване години назад

    7 0 Отговор
    За безумното устройство на тези селища без грам мисъл за елементарни природни съображения

    18:33 03.10.2025

  • 12 Сталин

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Кво са виновни укрите,не те са давали разрешителни за строеж и са прибирали торбите с кеш от мутрите на Гроб

    Коментиран от #16

    18:33 03.10.2025

  • 13 Бащата на някаква Саяна

    2 1 Отговор
    С оскубаните вежди, всеки ден по всички телевизии.

    18:35 03.10.2025

  • 14 Важно е

    1 0 Отговор
    Някаква Саяна да е добре и като порасне да стане пътен експерт.

    18:36 03.10.2025

  • 15 Тя Данка

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    затова светкавично замина на там , както направи и при мизериите на милиционера в Русе..... Да не твори сценарии , а да каже кой е граничния полицай и какво е търсил там !

    18:37 03.10.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Нищо не са виновни украинците. Те са потърпевши.

    Коментиран от #21

    18:39 03.10.2025

  • 17 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Всеки положил подписа си за строежа върху речното корито, на мегдана вързан!!!

    18:40 03.10.2025

  • 18 ВЕЛ

    2 0 Отговор
    Хората бедстват и умират заради небрежноста и безхаберието им; те се занимават с колите на НСО, които също убиват хора. Пародия.

    18:43 03.10.2025

  • 19 Корупцията убива

    1 0 Отговор
    Изроди, къде е Костинбродския Водопад или Шебека Шиши дето от сутрин до вечер работят ползу народи .... Всичко е пропито с кал и корупция до костите ... В Ниш заради корупция проъ Стораро една година вече, тук само мишкуваме ... Държавата прилича на Елените ... Кал, жертви, мръсотия и корупция

    18:43 03.10.2025

  • 20 мътна вода да не газиш

    0 0 Отговор
    Учете ги тези български пословици и поговорки.
    То, пък, учени куки?! А, де!

    18:44 03.10.2025

  • 21 Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Укрите да добре,ще продължават да си получават хилядарките от държавата и да плюскат в ресторанта на Последния Софиянец

    18:45 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове