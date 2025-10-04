Новини
Галина Захарова: Позицията на Прокуратурата е непремерена. Съдиите от ВКС не са изпълнители на чужда воля

4 Октомври, 2025 14:06 469 4

Позицията на Прокуратурата съдържа опасни внушения за неясни политически обвързаности на „ръководството на ВКС“ и негово нелегитимно участие при решаване на делата, казва още Захарова

Галина Захарова: Позицията на Прокуратурата е непремерена. Съдиите от ВКС не са изпълнители на чужда воля - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Публикуваната на сайта на Прокуратурата „позиция“ по повод постановените съдебни разпореждания от зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и председателя на Второ наказателно отделение на ВКС по съдържание е непремерена и засяга престижа на съдебната власт. Това заявява председателят на ВКС Галина Захарова в позиция, разпространена от пресцентъра на съда, предават от БТА.

Прокуратурата излезе с позиция на 3 октомври, която последва след решение на ВКС от 2 октомври, отнасящо се до изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Според решението на ВКС Сарафов не може да бъде и.ф., а с две разпореждания се отказва образуването на производства по депозирани искания от него за възобновяване на наказателни дела. В отговор от Прокуратурата посочиха, че с действията си ръководството на ВКС, в разрез с конституционно определената компетентност на съда, преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт, която от своя страна е продиктувана от определени политически кръгове и техни отделни представители в самата съдебна система.

Според Захарова с позицията на Прокуратурата се оспорва суверенното правомощие на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд независимо да изпълняват конституционната си задача.

Съгласно Конституцията Върховният касационен съд е висша съдебна инстанция. На този съдебен орган е възложено разглеждането и решаването на определен вид дела, включително и производствата по възобновяване на наказателни дела. Компетентността му да преценява основанията за допустимост, респективно основателност, на подадено искане за възобновяване е неоспорима, заявява председателят на ВКС и допълва, че няма демократична държава, в която представител на прокуратурата да си позволява публично да оспорва изключителното правомощие на съдиите от Върховния касационен съд да решават делата си въз основа на собствен тълкувателен анализ.

Стигматизирането на съдии за правните им изводи по конкретни дела далеч надхвърля границите на допустимата критика, като поражда само негативна нагласа към съда, подкопава авторитета му и реално накърнява неговата независимост, посочва Галина Захарова. По думите ѝ позицията на Прокуратурата съдържа опасни внушения за неясни политически обвързаности на „ръководството на ВКС“ и негово нелегитимно участие при решаване на делата.

"Във Върховния касационен съд не се практикуват командно-административни методи на въздействие върху вътрешното съдийско убеждение, основано на закона и доказателствата по съответното дело. Съдиите са свободни хора, напълно политически неутрални, с отлична правна квалификация и високи нравствени качества, с устойчиво осъзнаване на съдийската си независимост", пише още Захарова и добавя, че съдиите от ВКС не са изпълнители на чужда воля, от тях не трябва да се очаква да нарушават служебните си задължения, за да оправдаят нечии очаквания.

Реакции относно решението на ВКС имаше от държавния глава Румен Радев, както и от представители на политически сили. Политици в парламента също коментираха становището на ВКС за и.ф. Борислав Сарафов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 живи проститутки

    5 0 Отговор
    са съдиите и прокурорите отглеждани луксозно от държавата и мафията

    14:15 04.10.2025

  • 2 гражданин

    7 0 Отговор
    Сарафов трябва да каже как 21 годишният му син е станал мултимилионер с няколко строителни фирми !!

    Коментиран от #3

    14:16 04.10.2025

  • 3 строителните фирми

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    никнат като гъби и в провинцията, млади момчета със скъпи коли, нови самосвали и багери.......

    14:20 04.10.2025

  • 4 Информация за размисъл

    0 0 Отговор
    Собствен тълкувателен анализ !:)

    14:25 04.10.2025

Новини по градове:
