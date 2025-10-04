Новини
Инцидент в Златоградско: Майка и бебето ѝ са с изгаряния от вряла минерална вода

4 Октомври, 2025 16:46 898 7

Майката, която е родена в селото, но от дълги години живее в София, и бебето ѝ– момченце, на една година, са се разхождали по улицата. В това време шофьор към спа хотел в Златоград е пълнил цистерната с минерална вода. Маркучът се е отскубнал и врялата вода с температура над 88 градуса е нанесла изгаряния на майката и бебето.

Инцидент в Златоградско: Майка и бебето ѝ са с изгаряния от вряла минерална вода - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вряла минерална вода е нанесла изгаряния на майка и на бебето ѝ в златоградското село Ерма река, след като маркуч от цистерна се е откъснал, съобщи кметът на селото Боряна Ликова, предават от БТА.

Случаят е от началото на тази седмица.

Майката, която е родена в селото, но от дълги години живее в София, и бебето ѝ– момченце, на една година, са се разхождали по улицата. В това време шофьор към спа хотел в Златоград е пълнил цистерната с минерална вода. Маркучът се е отскубнал и врялата вода с температура над 88 градуса е нанесла изгаряния на майката и бебето.

По-тежко е пострадала жената, която е с изгаряния по тялото от първа, втора и трета степен. Сенникът на количката е предпазил бебето от сериозни изгаряния, обясни кметът.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова съобщи, че е получен сигнал за инцидента и по случая е образувана проверка. На въпрос защо информация за инцидента липсва в полицейския бюлетин тя отговори, че за станалото не е образувано нито бързо производство, нито досъдебно производство, и поради този факт на случая не е дадена гласност.

Със заповед на кмета на Златоград е преустановено използването на минералната вода от сондажа в село Ерма река. „Докато не се приемат правила, които да гарантират безопасното ползване на водата, както пряката и косвена полза за общината, съм забранил да се водовзема от сондажа“, каза за БТА Мирослав Янчев – кмет на Златоград. Той допълни, че освен полицията, проверка по случая извършва и Инспекцията по труда.

Янчев се е чул с пострадалата жена, на която първоначално ѝ е оказана помощ в болницата в Златоград, а след това и в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И.Пирогов“. Тя е изписана от болница и е посочила, че трябва да има ред и правила за използването на минералната вода в селото, каза също кметът.

Термалната вода от сондаж в село Ерма река извира от дълбочина 190 метра и е с температура между 88 и 90 градуса. Досега минералната вода се е ползвала безплатно от хотелите в Златоград, които я превозвали с цистерни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 родител

    7 6 Отговор
    В тази мафиотска територия никой не може да ти гарантира живота !! Бягайте деца от тази проклета страна !!

    16:49 04.10.2025

  • 2 Кой

    12 1 Отговор
    му е разрешил да пълни СПА в някакъв си хотел с вряща минерална вода , транспортирана в цистерна ? Кой се грижи и контролира този бизнес и возилото ? Ужасно е за майката и бебето това , което им се е случило , плюс болките .

    Коментиран от #5

    16:59 04.10.2025

  • 3 Цвете

    10 1 Отговор
    УЖАСЯВАЩО САМО КАТО ГО ЧЕТА. АБЕ МИЛИОНЕРИТЕ, НЯМАТЕ ЛИ ПАРИ ЗА КАЧЕСТВЕН МАРКУЧ, МАРКУЧИ ТЪПИ. ЧОВЕК РАЗХОЖДАЙКИ СЕ ВЕЧЕ НЯМА ТАЗИ СИГУРНОСТТА, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ УДАРЕН Я ОТ АТВ, Я ОТ ПАДНАЛА СКАЛА ИЛИ НЯКОЙ ЩЕ ГО УТРЕПЕ НА ТРОТОАРА. ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ПАДАЩИТЕ ДЪРВЕТА ПОД ПЪТ И НА ПЪТ. БЕЗХАБЕРИЕ И БЕЗЗАКОНИЕ ДОКАРА ДЪРЖАВАТА НИ ДО ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ. 🪅🎭🪅

    17:02 04.10.2025

  • 4 Цвете

    7 0 Отговор
    УЖАСЯВАЩО САМО КАТО ГО ЧЕТА. АБЕ МИЛИОНЕРИТЕ, НЯМАТЕ ЛИ ПАРИ ЗА КАЧЕСТВЕН МАРКУЧ, МАРКУЧИ ТЪПИ. ЧОВЕК РАЗХОЖДАЙКИ СЕ ВЕЧЕ НЯМА ТАЗИ СИГУРНОСТТА, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ УДАРЕН Я ОТ АТВ, Я ОТ ПАДНАЛА СКАЛА ИЛИ НЯКОЙ ЩЕ ГО УТРЕПЕ НА ТРОТОАРА. ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ПАДАЩИТЕ ДЪРВЕТА ПОД ПЪТ И НА ПЪТ. БЕЗХАБЕРИЕ И БЕЗЗАКОНИЕ ДОКАРА ДЪРЖАВАТА НИ ДО ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ. 🪅🎭🪅

    17:03 04.10.2025

  • 5 Никой

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Кой":

    Не му е разрешил,но и никой не му е забранил.Това е нелеп и случаен инцидент,който може да се случи на всеки.От мухата,слон се прави…

    17:04 04.10.2025

  • 6 тра-ла-ла

    2 0 Отговор
    Виновен няма! Да живее хаоса.

    17:27 04.10.2025

  • 7 Свариха се

    0 0 Отговор
    Инцидент

    17:28 04.10.2025

