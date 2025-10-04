Новини
От днес в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влиза в сила нова временна организация за сметосъбирането

4 Октомври, 2025 16:58 803 20

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева призова жителите на двата района временно да изхвърлят отпадъците си основно в големите сиви контейнери, които ще бъдат разположени на осем места в „Люлин“ и на три в „Красно село“. Тя помоли гражданите през следващите две седмици да се въздържат от изхвърляне на строителни, едрогабаритни и зелени отпадъци и да продължат да използват контейнерите за разделно събиране.

От днес в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влиза в сила нова временна организация за сметосъбирането - 1
Снимка: БГНЕС
От днес в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влиза в сила нова временна организация за сметосъбирането. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев пред журналисти, предават от БТА. Терзиев посочи, че причината за отказа на Общината да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка, е, че е предложил цена от 420 лв. на тон.

„Ясно заявихме, че такса „корупция“ няма да плащаме“, каза Терзиев и увери, че Общината е подготвена с алтернативни варианти. По думите му в следващите две седмици Столичната община ще извършва сметосъбирането със собствени сили, докато се намери трайно решение на проблема. „Имаме план за действие, организацията е създадена. Апелирам към гражданите за търпение и солидарност, като ще ги информираме ежедневно как се развива ситуацията“, каза още кметът.

Директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) Николай Савов уточни, че общинската структура от месеци подготвя сценарий за подобна ситуация. „Извършена е предварителна организация, разпределени са задачи за всеки от екипите и сме готови незабавно да поемем дейността по сметосъбиране“, заяви Савов. По думите му е осигурена необходимата техника, маршрути са изготвени и ще се следи ежедневно за натрупване на отпадъци. Той увери, че няма основание за притеснение от прекъсване на услугата, и че целта е да не се допуска натрупване на боклук по улиците на двата района. „В готовност сме да реагираме при всяка необходимост и да пренасочваме ресурсите си според натовареността“, допълни Савов.

Бобчева отбеляза, че е важно е в този период да стимулират разделното събиране на отпадъците в жълтите, сините и зелените контейнери, които ще се обслужват по график. Тя добави, че е създадена карта с точните места на разположените контейнери, за да могат гражданите лесно да ги откриват, която ще бъде публикувана и в каналите на Столична община. „Моля жителите на районите да проявят разбиране и отговорност – всеки може да помогне, като поддържа чисто пространството около дома си и сигнализира при нарушения до Столичния инспекторат“, заяви още заместник-кметът.

Кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров съобщи, че е създаден кризисен щаб, който ще следи ежедневно почистването. „Имаме готовност с екипи на районната администрация и инспектората да сме на терен всеки ден. При нередности ще подаваме сигнали незабавно към Столичната община“, заяви той. Тодоров допълни, че вече е възложил на общинското дружество, което обслужва междублоковите пространства, да извършва ежедневно почистване на кошчетата по спирките и главните улици. „Няма да допуснем районът да бъде занемарен, въпреки трудната ситуация“, подчерта той. По думите му в „Люлин“ живеят реално около 250 хиляди души, което прави организацията особено сложна.

Кметът на „Красно село“ Цвета Николова изрази притеснение, че кризата има и политически, и икономически измерения. Тя посочи, че районът разполага с ограничен човешки ресурс и настоя за по-бързо трайно решение, тъй като временният план не може да издържи повече от две седмици.

Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че разговорите с фирмата, отказала да намали цената си, ще продължат, но Общината няма да приеме оферта, която надхвърля трикратно прогнозната цена от 200 лв. на тон. „Няма да позволя да се плащат неразумни цени за услуга, която може да се извършва и на реална стойност“, подчерта Терзиев.


  • 1 Истина

    6 4 Отговор
    С това €вро ще плащате и хоро ще играете !

    17:01 04.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    За контейнера в заведението ми вдигнаха таксата от 26 на 33 лв на месец.

    17:03 04.10.2025

  • 3 Тези

    12 2 Отговор
    Ако хората не излязат срещу мафията този кмет няма шанс.Иначе е смел човек.Но панелите обичат Бойчето и онези добре ги манипулират

    17:06 04.10.2025

  • 4 Горски

    5 11 Отговор
    Некадърен кмет, започнаха проблемите!!! Сега се оправдава с цената.....а защо чака цяла година и накрая се сети да преговаря!?!? Естествено, че в последния момент ще се опитват да му извиват ръцете от частния бизнес! Нали и той е "бизнесменче " с парите на мама и татко от ДС.....явно не знае как се прави ИСТИНСКИ бизнес - оставка!

    Коментиран от #12

    17:07 04.10.2025

  • 5 Терзийски

    3 1 Отговор
    Предлагам да бъдат въведени цветови зони за сметосъбиране , както за паркирането !

    17:07 04.10.2025

  • 6 Юуп

    1 2 Отговор
    Седем контейнера за за десет микрораьона?

    Коментиран от #8

    17:08 04.10.2025

  • 7 Паисий е жив

    9 3 Отговор
    Лелеее, а вълкът тъкмо се беше подготвил да лапа над двойно. Ко прай ся?

    Коментиран от #9

    17:10 04.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Юуп":

    3 контейнера за Красно село.Само за пазар Красно село трябват 10 контейнера.

    17:11 04.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Паисий е жив":

    Той вече лапа .Дигнаха ми таксата за заведението от 26 на 33 лв.

    Коментиран от #19

    17:12 04.10.2025

  • 10 Цвете

    2 0 Отговор
    НАПРАВЕТЕ ГО, ТАКА ЩЕ ДОКАЖЕТЕ НА САМИТЕ СЕБЕ СИ, ЧЕ ИМАТЕ ПЪЛНОТО ПРАВО ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА РАЙОНА, КЪДЕТО ЖИВЕЕТЕ . МЕЖДУ ДРУГОТО ВЪВ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ РАЗДЕЛЕНИЕТО НА БОКЛУКА ДАТИРА ОТ МНОГО ОТДАВНА. ЛЕСНО Е И ДОСТА УДОБНО, ЗАЩОТО ВСЯКА КОФА ИМА РАЗЛИЧЕН ЦВЯТ. МАЛКИТЕ ДЕЦА СХВАНАХА БЪРЗО И САМИТЕ ТЕ СЕ СПРАВЯТ С УДОВОЛСТВИЕ. ✨️🎈🎉♥️♥️♥️

    17:13 04.10.2025

  • 11 Цвете

    2 1 Отговор
    НАПРАВЕТЕ ГО, ТАКА ЩЕ ДОКАЖЕТЕ НА САМИТЕ СЕБЕ СИ, ЧЕ ИМАТЕ ПЪЛНОТО ПРАВО ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА РАЙОНА, КЪДЕТО ЖИВЕЕТЕ . МЕЖДУ ДРУГОТО ВЪВ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ РАЗДЕЛЕНИЕТО НА БОКЛУКА ДАТИРА ОТ МНОГО ОТДАВНА. ЛЕСНО Е И ДОСТА УДОБНО, ЗАЩОТО ВСЯКА КОФА ИМА РАЗЛИЧЕН ЦВЯТ. МАЛКИТЕ ДЕЦА СХВАНАХА БЪРЗО И САМИТЕ ТЕ СЕ СПРАВЯТ С УДОВОЛСТВИЕ. ✨️🎈🎉♥️♥️♥️

    17:14 04.10.2025

  • 12 Да де, ама

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    след погрома над София и софиянци от Тиквата Борисов и пртежето му Фандъчка Фандъчкова, който и да е кмет, все ще има проблеми.

    17:18 04.10.2025

  • 13 А бе

    2 1 Отговор
    Все повече Терзиев ми харесва.

    Коментиран от #14

    17:25 04.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "А бе":

    Като се заринат улиците с боклук пак ли ще ти харесва?

    17:29 04.10.2025

  • 15 Спецназ

    2 1 Отговор
    Мафията чрез боклука "събира" от София между 100 и 120 милиона на Година,

    това е чистото след като са си покрили разходите,

    има и "марш" за пари под маса и за Чекмедже Банк и за къде ли не, нали?
    иначе печалбата им за година по фактури е за под 100 хил. лева на година,

    ЗА КВО ГОВОРИМ, Баце!!

    Това е от 10 години, ЯКО, А??

    Коментиран от #16

    17:30 04.10.2025

  • 16 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Спецназ":

    Шиши иска да вземе бизнеса на Вълка.

    17:33 04.10.2025

  • 17 Спецназ

    0 1 Отговор
    Заплахата ИМ винаги е била:

    "Или плащате и взимате парите(които не са тънки) или
    ще заринем София с боклуци и самите софиянци ще ви онодат!"

    17:33 04.10.2025

  • 18 От Довечера не спете

    0 0 Отговор
    а гледайте , камионите на прасето, вълкът , таки маки, ще се опитат да правят зулуми и да откраднат парите ви!

    17:40 04.10.2025

  • 19 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ти си един продажен трол пожелание.Това ти е нещастни живот -в тези сайтове И заведения нямаш.

    17:42 04.10.2025

  • 20 Фен

    0 1 Отговор
    Благодарим на неможача Радев, че доведе неможачите ПП, които доведоха неможача Терушев...

    17:45 04.10.2025

