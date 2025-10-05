Новини
Времето днес, прогноза за неделя, 5 октомври: Предимно слънчево, дневните температури се повишават

5 Октомври, 2025 03:40, обновена 5 Октомври, 2025 08:10 1 336 3

Преобладаващите максимални ще бъдат между 16° и 21°, в София - около 17°

Ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в равнините с ниска облачност или мъгла, а над Западна България с разкъсана висока облачност, предаде БТА.

Вятърът ще се ориентира от югоизток - ще е слаб, в източните райони - до умерен. Дневните температури ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 16° и 21°, в София - около 17°. Вечерта от запад ще започне бързо заоблачаване и през нощта срещу понеделник в Западна България ще завали дъжд.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с ниска облачност или мъгла. През деня ще се усили до умерен вятърът от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево, над масивите от Западна България с разкъсана висока облачност. Привечер от запад ще започне заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 5°.

През първите дни от новата седмица ще бъде облачно с валежи. Временно интензивни и значителни по количество ще са в понеделник на места в югоизточната половина от страната, а във вторник в повече райони от Централна и Източна България. Вятърът ще е от северозапад, до умерен. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - предимно между 10° и 15°, в понеделник в източните райони до 18°-20°.


