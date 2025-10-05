Новини
Корнелия Нинова: България отново бедства. И отново доброволците са на първа линия

5 Октомври, 2025 11:03

Тунеядци в парламента, приемете най-накрая Закона за доброволчеството. (Докато бях депутат, два пъти го внасях и два пъти ГЕРБ го отхвърляха.) Колко време ще го бавите? Ако трябваше да си увеличите заплатите или да си купите луксозни коли, щяхте и през нощта да гласувате, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България отново бедства. И отново доброволците са на първа линия. Лятото доброволците изиграха ключова роля за потушаването на пожарите. Хвърляха се срещу стихията с голи ръце. По време на COVID кризата бяха в болниците. Спасяват загубени в планините. Сега отново самоотвержено се борят с наводненията.

Защото държавата не си е свършила работата.

Защото някой е разрешил незаконно строителство под масата.

Защото втори си е построил частна ВЕЦ.

Трети не е почистил коритата на реките.

Четвърти е изсякъл гората.

Пълна безотговорност и грабеж. А доброволците рискуват живота си, за да спасят нечий друг живот. Необучени, необорудвани, но всеотдайни, хвърлят се в защита на живота и собствеността на всички. Един от тях дори беше изхвърлен от работа, защото си е позволил да отсъства, тъй като е гасил пожар.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод водното бедствие в части от страната. Ето и още от думите на Нинова:

Тунеядци в парламента, приемете най-накрая Закона за доброволчеството. (Докато бях депутат, два пъти го внасях и два пъти ГЕРБ го отхвърляха.) Колко време ще го бавите? Ако трябваше да си увеличите заплатите или да си купите луксозни коли, щяхте и през нощта да гласувате. Но доброволчеството не ви носи привилегии и затова не бързате.

Направете поне това малко добро, за да гарантирате на тези хора базова сигурност.

P.S. Самата аз бях доброволец в няколко бедствия и доброволец санитарка в Ковид отделение. Знам за какво говоря от първо лице, защото съм го видяла с очите си.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Пак ще ги саберат да им ръкопляскат в нс, въпреки че това не са доброволци ми някок пусна лаф за сейф са пари че плавал и тия сега копаят да го търсат

    11:09 05.10.2025

  • 2 гражданин

    6 0 Отговор
    А боко и шиши се покриха като мишки ,и нищо не казват за наводненията , или президента е виновен за това което не са свършили ,но са окрали милионите !!

    Коментиран от #7

    11:10 05.10.2025

  • 3 Бай Ганьо

    3 1 Отговор
    Саматя тя била доброволец мале леле , мили боже слез да видиш

    11:11 05.10.2025

  • 4 Сталин

    4 1 Отговор
    Курнелия да каже ще правим ли партия на синчето Рафаелчо,нали е банкер на Ротшилд в кравария ,може да бъде полезен на Ротшилд и в България

    11:12 05.10.2025

  • 5 Ура,,Ура

    1 0 Отговор
    Всички лидери говорят така. Но преди да влязат в парламента. И защо няма политици на бедствията, а само доброволци? Мишоци. И къде е оня дето само мисли за хората?

    11:12 05.10.2025

  • 6 име

    0 0 Отговор
    Никви доброволци и никакви наши пари за разчистване в свети влас и елените. Мутрите, крадците от парламента, алчните селяни и всички други които са презастроили там, да вадят от джоба си да се разчиства.

    Коментиран от #9

    11:13 05.10.2025

  • 7 Усмихнат

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    Точно така. Обаче щяха да се избият някои хора да се снимат с волейболистите. Пък и с восъчни фигури.

    11:15 05.10.2025

  • 8 Град Симитли

    1 0 Отговор
    Нито един депутатин не отиде да види на място пораженията, даже и тия, на които там им е избирателен район!
    Еми, много меко казано е, че са тунеядци!

    11:16 05.10.2025

  • 9 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    "Елените "са застроени по времето на тройната коалиция - БСП ,ДПС,НДСВ с правителството на Сергей Станишев от БСП.Тогава Корнелия Нинова е зам.министър и пряк участник в това престъпление ...Отивай да чистиш сега !!!

    11:47 05.10.2025

