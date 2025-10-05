Корнелия Нинова: България отново бедства. И отново доброволците са на първа линия

България отново бедства. И отново доброволците са на първа линия. Лятото доброволците изиграха ключова роля за потушаването на пожарите. Хвърляха се срещу стихията с голи ръце. По време на COVID кризата бяха в болниците. Спасяват загубени в планините. Сега отново самоотвержено се борят с наводненията.

Защото държавата не си е свършила работата.

Защото някой е разрешил незаконно строителство под масата.

Защото втори си е построил частна ВЕЦ.

Трети не е почистил коритата на реките.

Четвърти е изсякъл гората.

Пълна безотговорност и грабеж. А доброволците рискуват живота си, за да спасят нечий друг живот. Необучени, необорудвани, но всеотдайни, хвърлят се в защита на живота и собствеността на всички. Един от тях дори беше изхвърлен от работа, защото си е позволил да отсъства, тъй като е гасил пожар.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод водното бедствие в части от страната. Ето и още от думите на Нинова:

Тунеядци в парламента, приемете най-накрая Закона за доброволчеството. (Докато бях депутат, два пъти го внасях и два пъти ГЕРБ го отхвърляха.) Колко време ще го бавите? Ако трябваше да си увеличите заплатите или да си купите луксозни коли, щяхте и през нощта да гласувате. Но доброволчеството не ви носи привилегии и затова не бързате.

Направете поне това малко добро, за да гарантирате на тези хора базова сигурност.

P.S. Самата аз бях доброволец в няколко бедствия и доброволец санитарка в Ковид отделение. Знам за какво говоря от първо лице, защото съм го видяла с очите си.