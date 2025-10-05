Корнелия Нинова: България отново бедства. И отново доброволците са на първа линия

България отново бедства. И отново доброволците са на първа линия. Лятото доброволците изиграха ключова роля за потушаването на пожарите. Хвърляха се срещу стихията с голи ръце. По време на COVID кризата бяха в болниците. Спасяват загубени в планините. Сега отново самоотвержено се борят с наводненията.
Защото държавата не си е свършила работата.
Защото някой е разрешил незаконно строителство под масата.
Защото втори си е построил частна ВЕЦ.
Трети не е почистил коритата на реките.
Четвърти е изсякъл гората.
Пълна безотговорност и грабеж. А доброволците рискуват живота си, за да спасят нечий друг живот. Необучени, необорудвани, но всеотдайни, хвърлят се в защита на живота и собствеността на всички. Един от тях дори беше изхвърлен от работа, защото си е позволил да отсъства, тъй като е гасил пожар.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод водното бедствие в части от страната. Ето и още от думите на Нинова:
Тунеядци в парламента, приемете най-накрая Закона за доброволчеството. (Докато бях депутат, два пъти го внасях и два пъти ГЕРБ го отхвърляха.) Колко време ще го бавите? Ако трябваше да си увеличите заплатите или да си купите луксозни коли, щяхте и през нощта да гласувате. Но доброволчеството не ви носи привилегии и затова не бързате.
Направете поне това малко добро, за да гарантирате на тези хора базова сигурност.
P.S. Самата аз бях доброволец в няколко бедствия и доброволец санитарка в Ковид отделение. Знам за какво говоря от първо лице, защото съм го видяла с очите си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Усмихнат
До коментар #2 от "гражданин":Точно така. Обаче щяха да се избият някои хора да се снимат с волейболистите. Пък и с восъчни фигури.
Еми, много меко казано е, че са тунеядци!
До коментар #6 от "име":"Елените "са застроени по времето на тройната коалиция - БСП ,ДПС,НДСВ с правителството на Сергей Станишев от БСП.Тогава Корнелия Нинова е зам.министър и пряк участник в това престъпление ...Отивай да чистиш сега !!!
