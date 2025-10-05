Новини
Зафиров: Ако се установи, че има огромни незаконни постройки, вярвайте, че държавата е готова да стигне до край

5 Октомври, 2025 14:32 643 35

  • атанас зафиров-
  • държава-
  • незаконни постройки

Зафиров, който ръководи Борда по водите, е категоричен, че водна криза в национален мащаб няма: "Има населени места с проблеми във водоснабдяването, някои от тях много сериозни, хронични. Но има и опити за внушения и спекулации, в това число и политически спекулации".

Зафиров: Ако се установи, че има огромни незаконни постройки, вярвайте, че държавата е готова да стигне до край - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Ще положа лични усилия виновните, ако има такива, да получат най-строги наказания, предвидени от закона. С нетърпение очаквам резултатите от възложените проверки на ДНСК, Басейнова дирекция, работата на прокуратурата".

Това заяви пред БНР вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров в коментар за поредните наводнения по Черноморието, отнели и човешки животи.

"И там, както при проблемите с безводието, всичко се дължи на факти и обстоятелства, трупани през годините, някъде най-вероятно подминавани с лека ръка. Доколко има човешка намеса, човешки субективен фактор - предстои да разберем. Този път наистина виновните трябва да получат най-тежки наказания, защото всичко това се повтаря с една ужасяваща цикличност и оставя у хората усещане за безвремие и липса на държава. И този проблем, както и другият, са в следствие на многогодишната политическа криза, която създаде предпоставки много от институциите просто да не си вършат работата", коментира той.

Вицепремиерът е сигурен, че ще се предложат адекватни мерки и решения, така че повече това да не се повтаря. Той не изключи и възможността да бъдат съборени хотели:

"Повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани. Но първо трябва да стане ясно кой е позволил това нещо да се случи и след това да се премине към следващи стъпки. Ако се установи, че има огромни незаконни постройки, вярвайте, че държавата е готова да стигне до край".

В предаването "Неделя 150" Зафиров призова да бъдат оставени органите да си свършат работата. И изброи помощите, по които могат да кандидатстват пострадалите, за които това е основно жилище.

По думите му една от основните причини за част от бедите, които ни се случват, са климатичните промени. От крайно засушаване минаваме към стихийни наводнения и бедствия, подчерта той и добави, че държавата трябва да е готова и за двете ситуации.

Зафиров, който ръководи Борда по водите, е категоричен, че водна криза в национален мащаб няма:

"Има населени места с проблеми във водоснабдяването, някои от тях много сериозни, хронични. Но има и опити за внушения и спекулации, в това число и политически спекулации".

"Дъждовете в някаква степен облекчават ситуацията, но тя се облекчава преди всичко от неуморните усилия, които полагат екипите на ВиК. Тези хора буквално денонощно се трудят", изтъкна той и обяви, че в момента в Плевен няма воден режим. И напомни целта - до края на годината да бъде решен проблемът с водоподаването в светлата част на деня.

За него проблемите могат да бъдат решени по два начина - с търсене на нови водоизточници, което става все по-трудно, и с отстраняване на амортизираните водопреносни мрежи, които водят до огромни загуби на вода. Трябват средства, търпение, превенция, категоричен бе Атанас Зафиров и заяви:

"Стъпка по стъпка вървим към решаването на проблемите".

Лидерът на БСП коментира и казуса с Борислав Сарафов. Според него политиката в случая е в повече. По думите му законът, приет от ПП-ДБ, е противоречив.

"Трябва да оставим независимата съдебна власт сама да намери решение и сама да определи нивото на легитимност на всяка една своя институция", смята той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Асен

    25 1 Отговор
    Как да ти повярваме Зафиров когато си в коалиция с мафията????

    Коментиран от #9

    14:42 05.10.2025

  • 2 Гост

    11 0 Отговор
    Ако кажеш, че крадеш и вече си милионер, веднага да ти повярваме, ама за всичко друго не ти вярваме, ама въобще, чичеееее

    14:44 05.10.2025

  • 3 Бай Шиле

    16 0 Отговор
    Ама то всичко е узаконено и законно бе Зафиров. Така са го направили, че да не можеш да ги бутнеш. Всички сте част от мафията, защото това не е от вчера, това е и от вашето време и вашето управление и управленията на всички, щото всички сте корумпирани. Тя корупцията не е само пари под масата, тя е влияние и връзки, тя е послушание и бездействие, тя е съдебна закрила и липса на всякакво преследване. Как може до заринеш река?!? До строиш отгоре й?!?

    Коментиран от #13

    14:44 05.10.2025

  • 4 Те са на твоите шефове от ГЕРБ-ДПС

    10 1 Отговор
    Бе Фритюри.

    14:45 05.10.2025

  • 5 Барни,

    11 0 Отговор
    а като вземахте рушветите за разрешителни Ви беше добре

    14:45 05.10.2025

  • 6 Бялджип

    13 0 Отговор
    Този вицепремиер е толкова жалък, че не знам кое в него преобладава. Жалкия слугински манталитет, дебелата тромава фигура, или нищожния интелектуален потенциал?
    Някога, в първите години след "Демократичните промени", имаше един министър, който след назначението,заяви самонадеяно. Мога да дам много, а то не е малко?! Естествено оказа се между първите боклуци. Същият в CV-то си( което тогава се наричаше автобиография) беше написал, че е син на обОщар...?!

    14:46 05.10.2025

  • 7 Нели

    7 0 Отговор
    Вие грамотни ли сте? Наречието "докрай" се пише слято.

    Аман от неграмотни журналисти, калинки и собственици на уебсайтобе. Въздържам се да споменавам политиците.

    14:47 05.10.2025

  • 8 батСали

    12 0 Отговор
    Зафироооффф там всичко е незаконно узаконено.
    Всичко в речното корито и разливната зона трябва да се събори.... Елени, сръндаци.... на всякакви богати юнаци трябва да се срине

    14:47 05.10.2025

  • 9 Гербер

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Защото нямаше декомунизация и лустрация! В България е приет Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, но нямаше осъдени за престъпленията на престъпния комунистически режим. Комунягите и ДС направиха приватизацията и станаха капиталисти. Слугите на престъпния комунистически режим си получават хубавите пенсии и плячката от приватизацията. Затова сега е така!

    14:49 05.10.2025

  • 10 Данчо

    6 1 Отговор
    Едно време крадците и убийците нямаха свобода.

    14:51 05.10.2025

  • 11 Ми да

    6 0 Отговор
    Тя водата вече ги установи.

    14:54 05.10.2025

  • 12 Васил

    9 0 Отговор
    Замфирка, това че си тъп го знаем отдавна, но сега се оказва че освен че си тъп и си и лъжец. Тези хотели са на Тиквата и ГРОБ, ще изхвърчиш от министерството по бързо от гюле на оръдие. Мазен лакей.

    14:54 05.10.2025

  • 13 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Шиле":

    Е, нали виждаш, където е текло пак ще тече!

    14:55 05.10.2025

  • 14 Тоя

    8 0 Отговор
    търчи - лъжи сега преориентиран , както винаги според интереса си , към новото начало на дпс . Още едно голямо "Д" !

    14:56 05.10.2025

  • 15 Йабадабаду

    3 0 Отговор
    Малко бомбардировки по крайбрежието, могат да решат проблемите с незаконното строителство, но с тези поточета, може и да не се наложи.

    14:58 05.10.2025

  • 16 Нинова

    4 0 Отговор
    Аз създадох Трътлестия !

    14:58 05.10.2025

  • 17 Вервайте

    3 1 Отговор
    нема Държава !

    14:59 05.10.2025

  • 18 Чорбара

    5 0 Отговор
    Да,бе ВЕРВАМ ТИ !

    15:00 05.10.2025

  • 19 вехтия

    2 0 Отговор
    ще хвърчат фритюрници навсякъде

    15:02 05.10.2025

  • 20 Грозд-ан

    3 0 Отговор
    На този господин искренно бих му вярвал че ще положи лични усилия само на едно място - в kEHeфА.

    15:02 05.10.2025

  • 21 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Ма никой няма и съмнения, че закона е направен за да може да се строи в дере.. Въпросът е, защо като се знае какво ще стане при е такъв дъжд.. Все едно природата по вашите закони се води..

    15:03 05.10.2025

  • 23 Снежанка Димитрова

    2 0 Отговор
    Такъв Пинокио, а носът ви ще е по дълъг от лъжи и "тактики" за отбиване на номера. Нали беше в Китай,понаучил е някои нови номера на" китайката."

    15:04 05.10.2025

  • 24 Зафиров,

    3 0 Отговор
    Не ти отива на положението да ходиш небръснат и не къпан! Вземи се в ръце !За хора работиш,не ти ли е неудобно! Липса на култура,а за класа да не говорим! Отврат!

    15:04 05.10.2025

  • 25 Не си губете времето с глупости

    5 0 Отговор
    Следващият дъжд и реките ще ви свършат работата и в Приморско, и в Царево, и Във Влас и на Елените, и на Черниците ....

    15:05 05.10.2025

  • 26 хихи

    2 0 Отговор
    Не вярваме!

    15:06 05.10.2025

  • 27 Точен

    2 0 Отговор
    Слава Богу, че баща ми не дочака да види падението на БСП. Още на 11 ноември 1989 г му казах, че ръководството й е от предатели, но той все се надяваше... Е, вече са под дъното...

    15:07 05.10.2025

  • 29 хахаха

    1 0 Отговор
    вярвайте
    хаха ха
    Естествено, че са законни и имат всички документи.

    15:09 05.10.2025

  • 30 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Русорабите трябва да са в чувал, пияния им господар тоже!

    15:09 05.10.2025

  • 32 Я сега кажи мурджо

    1 0 Отговор
    Какво остана от бараката и двете бетонни стъпала на "пречиствателната" на яз. Ясна Поляна където 22,5 милиона лева потънаха ? Ходи ли да видиш и една лентичка и ти да отрежеш там ? ...

    15:11 05.10.2025

  • 33 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    Значи цензора нали.

    15:12 05.10.2025

  • 34 ха ха

    0 0 Отговор
    по доклади и отчети може и да сме месец май , и всичко е цъфнало и вързало , но на практика всичко е потънало и затънало в тресавището на крадливия политически проекти

    15:12 05.10.2025

  • 35 Не думай .. мурджооо

    1 0 Отговор
    трябва вика да оставим независимата съдебна власт сама да намери решение.... а народа може ли и той "сам да намери решение" най на края а?

    15:12 05.10.2025

