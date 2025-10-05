Емил Димитров: Чака се бедствие и криза, за да може да се усвояват пари

"Плевен има достатъчно вода, но местните власти с години игнорираха проблемите". Това заяви пред БНР Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите.
"Благодарение на държавните институции – 10% и на дъжда – 90%, в момента Плевен е без режим. На какво се дължеше той? На сбърканата схема на водоснабдяване. Години наред градът се е водоснабдявал основно от "Осъм" - водопровода, който идва от Ловеч и от Троян".
Основното водоснабдяване трябва да бъде от река Вит, обясни Димитров в предаването "Неделя 150".
Язовир "Черни Осъм" няма никакво значение за Плевен, посочи още бившият министър на околната среда и водите.
"Градът имаше възможност през всичките тези години да се водоснабди. Не се, за да се прави на всяка цена язовир.
Един язовир регулира потока на вода. Когато има такава, той я събира, а после я използваш. Но това не означава да я използваш още същата година. Трябва да пестиш за тогава, когато я няма.
Язовирите не са панацея. Три години ги точеха безконтролно. Източиха земеделските, тази година източиха и енергийните".
Трябва да се мисли за резервно захранване, обясни той и посочи, че Бургас няма такова.
Чака се бедствие и криза, за да може да се усвояват пари, смята Емил Димитров.
Той анализира причините за бедствието по Черноморието, при което се стигна и до жертви.
"Въпрос на преценка е колко да бъде коритото на реката и на каква вълна да бъде оразмерено. Трябва да се измисли как да се направи корито, което да мине било през хотелите, било покрай тях и да стигне до морето. Не може да стане с тръба под земята.
Почистването на реките е проблем в цялата страна. Общините имат задължение да чистят в рамките на населеното място, но не го правят. Чакат пари от София за бедствия и аварии. Държавата пък казва: "Ние не можем навсякъде на налеем".
Може би трябва да се бутнат един-два хотела и да се направи едно трасе, което да поеме водата, обобщи бившият министър на околната среда и водите.
