Емил Димитров: Чака се бедствие и криза, за да може да се усвояват пари

5 Октомври, 2025 16:37 446 26

"Плевен има достатъчно вода, но местните власти с години игнорираха проблемите", коментира бившият министър на околната среда и водите

Емил Димитров: Чака се бедствие и криза, за да може да се усвояват пари - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Плевен има достатъчно вода, но местните власти с години игнорираха проблемите". Това заяви пред БНР Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите.

"Благодарение на държавните институции – 10% и на дъжда – 90%, в момента Плевен е без режим. На какво се дължеше той? На сбърканата схема на водоснабдяване. Години наред градът се е водоснабдявал основно от "Осъм" - водопровода, който идва от Ловеч и от Троян".

Основното водоснабдяване трябва да бъде от река Вит, обясни Димитров в предаването "Неделя 150".

Язовир "Черни Осъм" няма никакво значение за Плевен, посочи още бившият министър на околната среда и водите.

"Градът имаше възможност през всичките тези години да се водоснабди. Не се, за да се прави на всяка цена язовир.

Един язовир регулира потока на вода. Когато има такава, той я събира, а после я използваш. Но това не означава да я използваш още същата година. Трябва да пестиш за тогава, когато я няма.

Язовирите не са панацея. Три години ги точеха безконтролно. Източиха земеделските, тази година източиха и енергийните".

Трябва да се мисли за резервно захранване, обясни той и посочи, че Бургас няма такова.

Чака се бедствие и криза, за да може да се усвояват пари, смята Емил Димитров.

Той анализира причините за бедствието по Черноморието, при което се стигна и до жертви.

"Въпрос на преценка е колко да бъде коритото на реката и на каква вълна да бъде оразмерено. Трябва да се измисли как да се направи корито, което да мине било през хотелите, било покрай тях и да стигне до морето. Не може да стане с тръба под земята.

Почистването на реките е проблем в цялата страна. Общините имат задължение да чистят в рамките на населеното място, но не го правят. Чакат пари от София за бедствия и аварии. Държавата пък казва: "Ние не можем навсякъде на налеем".

Може би трябва да се бутнат един-два хотела и да се направи едно трасе, което да поеме водата, обобщи бившият министър на околната среда и водите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 17 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя коф-тиГЕH !

    Коментиран от #26

    16:46 05.10.2025

  • 18 оня с коня

    1 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:46 05.10.2025

  • 19 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Човек, който е учил за танцьор,
    разбира и говори за всичко друго,
    но не и за танци!?!

    16:46 05.10.2025

  • 20 И как па точно

    1 0 Отговор
    дъжда вода на Плевен донесе? Абсурдно е ...

    16:46 05.10.2025

  • 21 Дядо ви Тошо

    1 0 Отговор
    По мое време отговорните ако не свършеха работа чукаха камъни хехехе

    16:47 05.10.2025

  • 22 Аре бре, верно ли

    0 0 Отговор
    Сега почистването на реките стана основният проблем в цялата страна? Хммм

    16:48 05.10.2025

  • 23 Ти говори

    1 0 Отговор
    за себе си колко прилапа ? Милиони !

    16:50 05.10.2025

  • 24 Пфуу

    1 0 Отговор
    Тоя е един изпечен мошеник

    16:51 05.10.2025

  • 25 И аз съм твърдо "ЗА"

    0 0 Отговор
    "да се направи корито, което да мине през хотелите" ...... хахахахаха.... твърдо сградите да нямат първи етажи а само колони

    16:51 05.10.2025

  • 26 Пръй

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Цвили и без на североизток, там гена е пеефектен

    16:54 05.10.2025

