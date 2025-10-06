Новини
България »
Министър Генов за наводненията в "Елените": Голяма част от реката е застроена

6 Октомври, 2025 09:52 391 7

  • манол генов-
  • елените-
  • наводнения

Природата си отмъсти за алчността и безотговорността, коментира министърът на околната среда и водите

Министър Генов за наводненията в "Елените": Голяма част от реката е застроена - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Голяма част от реката е застроена". Това посочи министърът на околната среда и водите Манол Генов в ефира на обществената телевизия по повод наводненията във вилно селище "Елените".

"Не е позволено да се строи върху публична държавна собственост и тук въпросът е как се е случило това", допълни той.

По думите на министъра има много институции, които съгласуват тези строежи.

"До момента от нашите проверки в регистъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) има само едно съгласуване за строеж около 2006 г. за една пречиствателна станция", отбеляза министър Генов.

"До днес следобед очаквам да получа справка за всички обекти дали са съгласувани от инспекцията и по какъв начин", добави министърът.

"Допустимо е по закон да покриеш воден обект, но не е допустимо да строиш върху това покриване", каза още той.

"Министърът посочи, че да строиш върху дерета е недопустимо и добави, че не знае кои са собствениците на обектите върху дерето и не е проверявал в търговския регистър. По негови думи институциите не са си свършили работата. Природата си отмъсти за алчността и безотговорността", каза Генов.

"Ще разгледаме внимателно дали няма "вратички" в Закона за околната среда и водите и ще вземем мерки, ако има пропуски в него", посочи министърът.

На 3 октомври Манол Генов разпореди проверка на Басейнова дирекция "Черноморски район", за да се види дали инвестиционните намерения, които са реализирани в района на дерето в Елените, са били съгласувани с Басейнова дирекция.

"В района на Елените не разполагаме с метеорологични станции. По данни от съседните станции интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере Козлука. Река там няма. Там има няколко сухи дерета", коментира след бедствието в петък министър Генов.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    5 0 Отговор
    нали нямаше река там?!

    09:53 06.10.2025

  • 2 хихи

    5 0 Отговор
    ""Строителството върху речни корита в цялата страна трябва да бъде разрушено - защото е незаконно. "

    Дядо Господ си знае работата...

    6-7 години ща ги разчисти.

    09:54 06.10.2025

  • 3 Идва Вълната

    5 0 Отговор
    Факла:
    "24 ЧАСА БОЙКО БОРИСОВ СРАМНО МЪЛЧИ ЗА АФЕРАТА "ДА ШИТНЕМ НЕФТОХИМ И ТРЪБАТА НА ТРЪМП-МЛАДШИ, ЧЕ ДА СПАСИМ ПЕЕВСКИ ОТ "МАГНИТСКИ"!

    Измъкване обаче този път няма - очевидно е "поръчан" от най-високо ниво в Белия дом. Атестация за това е и платформата, публикувала разкритието - тежкарският официоз "Уолстрийт Джърнъл".

    Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов току-що внесе в Софийска градска прокуратура сигнал за държавна измяна срещу Бойко Борисов.

    Предлагал ли е Борисов национални активи НЕЗАКОННО в името на лично облагодетелстване? Слагал ли е на тезгяха "Южен поток" и "Нефтохим" зад гърба на данъкоплатците и легитимната власт? Опитал ли е да търгува с чужда собственост (руската рафинерия на "Лукойл")?

    Коментиран от #5

    09:54 06.10.2025

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор
    Ганчо извърши терористичен акт срещу имуществото на руските колониалисти в Елена.

    09:58 06.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Идва Вълната":

    Те така у...йците шитнаха на БайПънчето тръбите на У...йна и виж докъде се докараха🤔🤔🤔

    09:59 06.10.2025

  • 6 я да видим колко можеш

    1 0 Отговор
    айде сега след като си министър направи проверка кои подписи са на разрешителното за стреж и въпросните лица да платят масрафа за разчистването и кръвнината на роднините на загиналите!!!

    09:59 06.10.2025

  • 7 прокопи

    0 0 Отговор
    - Обещавам, да построиме мост над реката ви!
    - Ама ние нямаме река!
    - И река ще ви построиме - Ха...ха ...ха...!

    09:59 06.10.2025

