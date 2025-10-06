Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка от „Елените“ няма Акт 16

„Може да се окаже, че всички тези постройки там нямат Акт 16. Нито една от тези постройки няма Акт 16. И за това не е виновен министър Манол Генов“.
Това каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ председателят на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев по повод призива на Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и депутат от от ПП-ДБ, министърът на околната среда и водите Манол Генов (от квотата на БСП) да подаде оставка за наводнението в курортния комплекс „Елените“, при което загинаха 4 души.
По думите на Стойнев за къщите и хотелите без АКТ 16 в „Елените“ са виновни тези, които са позволили те да бъдат построени.
Социалистът изтъкна, че Манол Генов е доказал своята компетентност, като е успял да спаси около 360 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост, предназначени за подобряване на ВиК инфраструктурата в страната.
Стойнев определи поведението на опозицията в парламента като опит да се създават постоянни конфликти и изкуствено усещане за политическа криза.
„В България няма политическа криза. Има редовно правителство с ясно поети ангажименти към хората, с ясна програма и това правителство работи. Министрите на БСП са изцяло ангажирани с проблемите на гражданите“, посочи още той.
Председателят на парламентарната група на БСП обяви още, че ще постави въпроса за спирането на транзита на руски газ през България на следващия коалиционен съвет, защото неговата партия е против, след като печелим от него.
А д Ане се окаже ,че всички политици имат по 5-10 апартамента и къщи на подобни места , взети за без пари , защо помагали това да се случи
Оставка !
Завръщане в Бъдещето
Както обикновено ще си почешат езиците при мисирките и всичко ще се забрави.
Последния Шоп
До коментар #9 от "Завръщане в Бъдещето":Река Дращела ще се погрижи за събаряне на застроеното безплатно !!!!За смъртта на невинните там , обаче ще се наложи някой да бъде съден !!!!
Гражданин
До коментар #3 от "Мда":Не разбрах какво са постигнали Радев и Промяната
