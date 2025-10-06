Новини
Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка от „Елените“ няма Акт 16

6 Октомври, 2025 18:39 905 20

Манол Генов е доказал своята компетентност, като е успял да спаси около 360 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост, предназначени за подобряване на ВиК инфраструктурата в страната

Може да се окаже, че всички тези постройки там нямат Акт 16. Нито една от тези постройки няма Акт 16. И за това не е виновен министър Манол Генов“.

Това каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ председателят на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев по повод призива на Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и депутат от от ПП-ДБ, министърът на околната среда и водите Манол Генов (от квотата на БСП) да подаде оставка за наводнението в курортния комплекс „Елените“, при което загинаха 4 души.

По думите на Стойнев за къщите и хотелите без АКТ 16 в „Елените“ са виновни тези, които са позволили те да бъдат построени.

Социалистът изтъкна, че Манол Генов е доказал своята компетентност, като е успял да спаси около 360 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост, предназначени за подобряване на ВиК инфраструктурата в страната.

Стойнев определи поведението на опозицията в парламента като опит да се създават постоянни конфликти и изкуствено усещане за политическа криза.

„В България няма политическа криза. Има редовно правителство с ясно поети ангажименти към хората, с ясна програма и това правителство работи. Министрите на БСП са изцяло ангажирани с проблемите на гражданите“, посочи още той.

Председателят на парламентарната група на БСП обяви още, че ще постави въпроса за спирането на транзита на руски газ през България на следващия коалиционен съвет, защото неговата партия е против, след като печелим от него.


  • 1 честен ционист

    4 3 Отговор
    Тепкавият ви казва, че АКТ 16 се заменя с разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выдаваемое Мосгосстройнадзором.

    Коментиран от #18

    18:41 06.10.2025

  • 2 Жан Бойко

    18 1 Отговор
    Не думай , господин комунист!
    А д Ане се окаже ,че всички политици имат по 5-10 апартамента и къщи на подобни места , взети за без пари , защо помагали това да се случи
    Оставка !

    18:42 06.10.2025

  • 3 Мда

    9 7 Отговор
    само за няколко месеца управление на Боко и Шиши, БГ-то го занулиха, станахме за срам пред западняците. Всичко постигнато от Радев и Промяната е изгубено!

    Коментиран от #17

    18:42 06.10.2025

  • 4 Да,бе

    7 1 Отговор
    Наистина в България няма политическа криза,а има катастрофа направо политически апокалипсис,а тия хотели като са незаконни защо не са съборени още...Риторичен въпрос

    18:43 06.10.2025

  • 5 Стига ВЕ

    10 1 Отговор
    Господ трябва да се намеси, за да се активират "институциите" и да си вършат работата. Този и той за Нобелова награда по физика, че открил топлата вода.

    18:44 06.10.2025

  • 6 Пич

    12 0 Отговор
    Ауу.... и сега...?! Кой ли ти го подшушна ?! И къде дремахте ! Аа..... сещам се ! Не давате Акт16 и те трябва да дават рекет за да функционират !!!

    18:45 06.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Архитект Димов на община Несебър беше съден за незаконен строеж върху дюни през 2013 г но после делото беше прекратено и още е архитект в община Несебър.

    18:48 06.10.2025

  • 8 Дориана

    7 1 Отговор
    Предателската партия БСП ОЛ , която се превърна в дебела патерица на Борисов и Пеевски падат на дъното. Предателите никой не ги обича. Още повече лъжците , лицемерите и подлизурковците.

    18:49 06.10.2025

  • 9 Завръщане в Бъдещето

    12 0 Отговор
    Представям си как събарят незаконните "постройки" на "Елените".😁😂
    Както обикновено ще си почешат езиците при мисирките и всичко ще се забрави.

    Коментиран от #16

    18:49 06.10.2025

  • 10 факт

    6 1 Отговор
    Колкото по бъзо има избори ,токлова по скорстрелно ще изчезнете от парламента !!

    18:52 06.10.2025

  • 11 Факт

    9 0 Отговор
    Изпращайте багерите, и не само там!

    18:55 06.10.2025

  • 12 Иво

    5 0 Отговор
    Всичките сте за затвора! Който Ви вкара в затвора цялата сегашна шайка разбойници, за него ще гласувам! Точка!

    18:57 06.10.2025

  • 13 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Манол като е толкова честен да излезе и да изброи имената на всички подписали да се зарие реката и да се застрои,след което да поиска техният арест,но за това както и за ВЕЦ-овете по язовирите няма да чуете нищо,а полиция не съществува за корумпираните чиновници.

    19:02 06.10.2025

  • 14 браво бе.

    6 0 Отговор
    Те нямат акт 16,а се канят помощи да им дават.На бедните милионери.Затова ли плуваха пачки с банкноти в морето?

    19:03 06.10.2025

  • 15 Квартална кръчма ООД

    2 0 Отговор
    Превърнаха държавата в хотел-кръчма. И "правото" в тази държава е тяхното меню от кръчмата. И съдии, прокурори, адвокати, прависти, спецове по национална сигурност, политици, генерали.....са сервитьорите и камериерките. Клиентите са ясни, мастити корумпирани олигарси и бизнесмени, накратко селяндури.

    19:04 06.10.2025

  • 16 Последния Шоп

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Завръщане в Бъдещето":

    Река Дращела ще се погрижи за събаряне на застроеното безплатно !!!!За смъртта на невинните там , обаче ще се наложи някой да бъде съден !!!!

    19:06 06.10.2025

  • 17 Гражданин

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мда":

    Не разбрах какво са постигнали Радев и Промяната

    19:09 06.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 123456

    2 0 Отговор
    Как можело да се окаже ! Аз искам да се окаже , че има много наказани в затвора за 15-20 години

    19:10 06.10.2025

  • 20 Ами

    0 0 Отговор
    там всичко е от твоето котило , бе самонадеян селяндур !

    19:14 06.10.2025

