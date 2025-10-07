Новини
Стойчо Стойчев: Криза в Столична община има, тя е отдавна и се демонстрира почти ежедневно в сблъсъка между кмета и СОС

7 Октомври, 2025 09:37 653 7

Крайно време е мнозинството да направи избор на парламентарна квота във ВСС, прокурорската и съдебната колегии. Така ще се излезе от дълбоката криза в съдебната и политическата системи, коментира и политологът Милен Любенов

Стойчо Стойчев: Криза в Столична община има, тя е отдавна и се демонстрира почти ежедневно в сблъсъка между кмета и СОС - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Големият проблем в съдебната система е, че персонализираме твърде много нещата. Дълги години проблемът беше Иван Гешев, а сега е неговият наследник. Ще продължаваме така и с всеки следващ. Когато има човек, олицетворяващ прокуратурата, го сезираш. Това каза политологът доц. Стойчо Стойчев в студиото на "Здравей, България".

По думите му криза в Столична община има, тя е отдавна и се демонстрира почти ежедневно в сблъсъка между кмета и СОС. Налице е и невъзможност да се взимат ключови решения.

От своя страна политологът доц. Милен Любенов посочи, че решението относно проблемите в съдебната система е в ръцете на политиците.

"Очевидно е, че се натрупаха много сериозни проблеми в Столичната община. През последните години институциите бяха завладени от нелегитимни структури. Пример е и казусът е и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Крайно време е мнозинството да направи избор на парламентарна квота във ВСС, прокурорската и съдебната колегии. Така ще се излезе от дълбоката криза в съдебната и политическата системи. Прокурорската колегия трябва да избере нов и.ф. главен прокурор, защото очевидно Сарафов е узурпирал поста", коментира той.


  • 1 оня с коня

    0 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    09:45 07.10.2025

  • 2 оня с коня

    2 3 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    09:46 07.10.2025

  • 3 Криза било

    1 0 Отговор
    Баницата делят, но сметката не щат!

    10:00 07.10.2025

  • 4 Даа

    0 0 Отговор
    Така ще е следващите 50 години,а след това потоп

    10:20 07.10.2025

  • 5 БАЙ ГАНЬО

    3 0 Отговор
    От Банкя е предлагал да разпродава България срещу отпадане на МАГНИТСКИ за Горанов Пеевски и Божков Срааам и ПОЗОР....според Уолстрийт джърнъл...

    10:32 07.10.2025

  • 6 Мнение

    0 0 Отговор
    Толкова много хора топнаха от корупционния казан на герб и дпс, че са населили с тях половината ръководни позиции в държавата.

    10:40 07.10.2025

  • 7 койдазнай

    0 0 Отговор
    Софиянски изгради модел за управление на Столична община, в който всички решения се вземат от ДПС и всички поръчки се печелят от фирми към ДПС. От тогава този модел работи безпроблемно и София се развива. Сега дойде някакъв измислен гей-реформатор, който реши че ще краде само той, защото дядо му бил генерал полковник от ДС.
    Това няма как да стане и гея си отмъщава на софиянци!

    11:02 07.10.2025

