Стойчо Стойчев: Криза в Столична община има, тя е отдавна и се демонстрира почти ежедневно в сблъсъка между кмета и СОС

Големият проблем в съдебната система е, че персонализираме твърде много нещата. Дълги години проблемът беше Иван Гешев, а сега е неговият наследник. Ще продължаваме така и с всеки следващ. Когато има човек, олицетворяващ прокуратурата, го сезираш. Това каза политологът доц. Стойчо Стойчев в студиото на "Здравей, България".
По думите му криза в Столична община има, тя е отдавна и се демонстрира почти ежедневно в сблъсъка между кмета и СОС. Налице е и невъзможност да се взимат ключови решения.
От своя страна политологът доц. Милен Любенов посочи, че решението относно проблемите в съдебната система е в ръцете на политиците.
"Очевидно е, че се натрупаха много сериозни проблеми в Столичната община. През последните години институциите бяха завладени от нелегитимни структури. Пример е и казусът е и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Крайно време е мнозинството да направи избор на парламентарна квота във ВСС, прокурорската и съдебната колегии. Така ще се излезе от дълбоката криза в съдебната и политическата системи. Прокурорската колегия трябва да избере нов и.ф. главен прокурор, защото очевидно Сарафов е узурпирал поста", коментира той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
09:45 07.10.2025
2 оня с коня
09:46 07.10.2025
3 Криза било
10:00 07.10.2025
4 Даа
10:20 07.10.2025
5 БАЙ ГАНЬО
10:32 07.10.2025
6 Мнение
10:40 07.10.2025
7 койдазнай
Това няма как да стане и гея си отмъщава на софиянци!
11:02 07.10.2025