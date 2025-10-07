Новини
270 000 лева глоби за ТЕЦ "Бобов дол"

7 Октомври, 2025 15:40 402 9

  • тец бобов дол-
  • мръсен въздух-
  • глоби

От РИОСВ направили две внезапни проверки за замърсяванията на въздуха в района на ТЕЦ-а по сигнал за силна миризма и запрашеност

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Административният съд-Кюстендил потвърди глоби от 270 000 лева общо по две наказателни постановления, наложени от РИОСВ за ТЕЦ "Бобов дол". Решението на съда, потвърдил решение на Дупнишкия районен съд по двете дела, е окончателно, предаде БНР.

От РИОСВ направили две внезапни проверки за замърсяванията на въздуха в района на ТЕЦ-а по сигнал за силна миризма и запрашеност на 1 юни и на 7 юни м.г. Замерванията показали сериозно завишение на серен диоксид и за фини прахови частици.

Двете сероочистващи инсталации и някои от противодимните филтри не са работили. Съставени са две наказателни постановления - едното за санкция от 130 000, другото - за 140 000 лева, които от енергийното дружество обжалвали. Съдът обаче е потвърдил глобите.

"Дружеството е извършител на множество други нарушения на Комплексното разрешително, за което е било санкционирано в завишени размери", пише в съдебното решение.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бушприт

    4 0 Отговор
    270 000 лева глоби за ТЕЦ "Грахов дол".

    15:45 07.10.2025

  • 2 Не плащат

    3 0 Отговор
    всичко е ала бала

    15:47 07.10.2025

  • 3 Знайко

    3 0 Отговор
    За такъв крупен замърсител глобата трябва да има още една нула поне!

    Коментиран от #8

    15:48 07.10.2025

  • 4 малка е глобата, по-тежката трябва

    0 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    15:55 07.10.2025

  • 5 оня с коня

    1 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    15:56 07.10.2025

  • 6 Страната на npaceтата 🐷🐷

    2 0 Отговор
    600 000 000 дължи ковачки на хазната само от осигуровки и данъци.
    С над милиард всяка година ограбва българите свръх високи цени за топло и ток.

    16:08 07.10.2025

  • 7 Европчанин

    1 0 Отговор
    ЕС ще си играе на зелена енергия, а евроробите ще миришат на тецове, да компенсират енергийният дисбаланс. В клубът на богатите сме.

    16:17 07.10.2025

  • 8 тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Знайко":

    Нищо чудно, половината от задълженията им да са от неплатени глоби. Сега искат клиентите им да им ги плащат.

    16:19 07.10.2025

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор
    Време е да дадат тоя ТЕЦ на частен съдя изпълнител да събере всичките глоби.

    16:26 07.10.2025

