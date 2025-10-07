Новини
България »
Ръководството на в.с. „Елените“: Природата показа сила, каквато инфраструктурата не може да спре

Ръководството на в.с. „Елените“: Природата показа сила, каквато инфраструктурата не може да спре

7 Октомври, 2025 16:36 1 665 75

  • елените-
  • порой-
  • дъжд-
  • потоп-
  • щети

Измерените валежи показват безпрецедентна ситуация

Ръководството на в.с. „Елените“: Природата показа сила, каквато инфраструктурата не може да спре - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Това е момент, в който държавата трябва да бъде до своите граждани, а не срещу тях.

Това се казва в изпратено до медиите становище.

Ръководството на ваканционно селище Елените изпрати становище относно наводнението от 3 октомври 2025 г. Ето какво се казва в него:

С дълбока скръб и съпричастност към трагедията, която засегна нашия регион, ръководството на ваканционно селище „Елените“ изразява своите искрени съболезнования към семействата на загиналите и пострадалите при бедствието. Това, което преживяхме, беше неочаквана и опустошителна природна стихия, пред която човекът и неговите съоръжения са безсилни.

Измерените валежи показват безпрецедентна ситуация

Собствената метеорологична станция, разположена на територията на ваканционно селище „Елените“, е регистрирала 340 литра дъжд на квадратен метър в рамките на няколко часа. Това е количество, многократно надвишаващо месечната норма за региона и потвърждава изключителния мащаб на явлението. По данни от други източници и наблюдения в района на Стара планина количеството валежи нагоре по водосбора е било още по-голямо, което обяснява внезапното и масирано придошло количество вода.

От планинските склонове се спусна внезапна водна вълна, придружена от дървесна маса, наноси и камъни, която причини тежки щети както в района на Елените, така и в други населени места в страната. Това беше природно бедствие от изключителен мащаб, а не следствие от човешка намеса.

Природата показа сила, каквато инфраструктурата не може да спре

Съзнавайки общественото напрежение и многото спекулации, искаме ясно да заявим, че всички сгради и съоръжения на територията на ваканционно селище „Елените“ са изградени законно, по одобрени проекти и с необходимите разрешителни. В основата на комплекса съществува масивен отводнителен колектор с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, който повече от 30 години функционира безпроблемно и успешно отвежда дъждовните води от планината към морето. Въпреки това, при такава безпрецедентна водна маса, дори най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата.

В момента, когато в различни части на страната също има наводнения, включително на места, където няма нито река, нито дерета, нито строителство, става ясно, че това не е въпрос на локален проблем, а на климатичен екстремум, който засяга всички.

Не търсим оправдания – търсим решения и сътрудничество

Ръководството на ваканционно селище „Елените“ поема своята морална отговорност да подпомогне пострадалите, да съдейства на институциите и да участва в пълното възстановяване на района. Нашите екипи вече работят за разчистване, оценка на щетите и осигуряване на безопасност на територията на комплекса. Същевременно, призоваваме държавните институции да окажат реална подкрепа – както в спешното възстановяване, така и в превенцията срещу бъдещи подобни бедствия.

Това е момент, в който държавата трябва да бъде до своите граждани, а не срещу тях. Не можем да позволим фокусът да се измести от помощта към пострадалите към търсене на виновни там, където няма такива.

Призив към държавата: превенцията спасява животи

Бедствието при Елените показа нещо очевидно – времето е станало по-екстремно, а системата за превенция и ранно предупреждение – недостатъчна. Необходими са:
- редовно почистване на деретата и водосборите;
- контрол на сечите в горните части на планините;
- изграждане на мониторинг за валежи и автоматично известяване при риск от порой.
Това не са пожелания – това са уроци, платени с човешки животи.

Нашите мисли са с хората, които загубиха близки, домове и труд. Ръководството на ваканционно селище „Елените“ ще продължи да оказва пълно съдействие на институциите и да помага на пострадалите. Нека това бедствие не бъде повод за обвинения, а за единство, действие и отговорност. Природата няма вина. И ние нямаме враг – освен собственото си бездействие.

Ръководството на ваканционно селище „Елените“


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "ръководството"

    36 1 Отговор
    ................. Ще ни бът изглежда

    16:37 07.10.2025

  • 2 Интересно

    84 1 Отговор
    Откога незаконната сеч и незаконносто застрояване станаха природни сили?

    16:37 07.10.2025

  • 3 Изпълзяха

    73 1 Отговор
    Очаквайте вещи лица и адвокати да замажат положението. Всяко чудо за три дни.

    16:38 07.10.2025

  • 4 Природата си взе своето

    65 0 Отговор
    Щото вие от гъмсъзлък (алчност) бетонирахте цялото крайбрежие.На пръсти се броят красиви и още неосквернени плажове и природни кътчета....

    16:40 07.10.2025

  • 5 видя се

    56 0 Отговор
    Природата отвръща на мушингерите !!

    Коментиран от #32

    16:40 07.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    56 0 Отговор
    Кметовете на Царево и Несебър получиха днес награди за Кмет на годината.Това не е виц!

    Коментиран от #12, #46

    16:41 07.10.2025

  • 7 Зевс

    66 0 Отговор
    Защо държавата, тоест с моите пари, трябва да се помага на частници, застроили незаконно речно корито? Каква инфраструктура, оставили сте една тръба 50 санта да се оттича реката, какво сте очаквали да стане?

    16:41 07.10.2025

  • 8 Директора👨‍✈️

    64 0 Отговор
    Питайте Ветко. Днес неговия министър, който е слаб та слаб, дава изявление в неговия хотел, до къде е стигнао разследването срещу този безобразно незаконен строеж. Това е такъв срам, какъвто няма на земята. Да се дава изявление от министъра в частен хотел на човека, отговорен за този строеж и тези жертви!!!!!!!!!
    ПОЗОР.

    Коментиран от #25

    16:41 07.10.2025

  • 9 Ръководството

    54 0 Отговор
    е безскрупулно нагло , чист гьонсуратлък ! Мълчаха , мълчаха и ей какво изтропаха най - безсрамно .

    16:42 07.10.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    21 24 Отговор
    Рускините от Елените днес се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!

    Коментиран от #57

    16:42 07.10.2025

  • 11 сега разбрахте ли защо 35 години

    31 1 Отговор
    демокрация са по лоши от преди -природата показа сила приказки под шипковия храст .а въпросната журналистлка и факти са още по

    16:43 07.10.2025

  • 12 😂😂😂😂😂

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    16:43 07.10.2025

  • 13 Абсурдистан

    49 1 Отговор
    А вие защо се опитахте да спрете природата с преграда от сгради?

    16:44 07.10.2025

  • 14 Питам

    27 0 Отговор
    Какъв е този ноев ковчег пред сградата и защо не е изплувал?

    16:46 07.10.2025

  • 15 Бендида

    50 0 Отговор
    Колко са нагли, когато се чувстват безнаказани.......
    ,,Не можем да позволим фокусът да се измести от помощта към пострадалите към търсене на виновни там, където няма такива."

    16:49 07.10.2025

  • 16 си дзън

    13 16 Отговор
    Държавата да отпусне помощи на перачите на Путин.

    16:50 07.10.2025

  • 17 От народа

    29 1 Отговор
    И вие в този район, показахте простотия при незаконното застрояване, каквато инфраструктурата не можа да побере. Идиотиахмммм!!!

    16:51 07.10.2025

  • 18 Монк

    39 0 Отговор
    "Ръководството" на Елените вече трябваше да е закопчан и в ареста, вместо да дава изявления. Не, че конкретно тези хора са замесени в далаверата с "изчезналата" река преди 20г, но след като са приели да служат на строителната мафия,, бива и да носят отговорност

    16:51 07.10.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    31 1 Отговор
    КОЛКО "МИЛО" ИЗКАЗВАНЕ.
    ЧАК СЕ ПРОСЪЛЗИХ ,ТА ВЗЕХ, ЧЕ И ИМ ПОВЯРВАХ.

    16:51 07.10.2025

  • 20 Селяните

    32 0 Отговор
    Алчните цървули са презастроили всичко наоколо, абсолютно незаконно и точно където не трябва. Дано да са се наяли на мангизи.

    16:52 07.10.2025

  • 21 праведен

    33 0 Отговор
    Ами кмета на Несебър който е кмет от 2007 до сега е подписвал с дясната ръка разрешенията за строеж а с лявата ръка е взимал комисионната която му се полага по закон,няма корупция,всичко е законно.

    16:53 07.10.2025

  • 22 ИВАН

    33 0 Отговор
    На тия алчни мутри, все природата им е виновна - това е най лесното оправдание.

    16:53 07.10.2025

  • 23 Тома

    16 0 Отговор
    Ръководството на Елените да яде на всички сигани л.....а

    16:55 07.10.2025

  • 24 Кит

    33 0 Отговор
    Да напомня - автори на това становище се същите тези корупционери, раздали торбичките с парички на ония алчни и безсъвестни служители в отдел "Архитектура", които само срещу няколко корекции в кадастъра са се позлатили.
    С тези свои незаконни действия и инвеститори, и администратори най-спокойно са изложили живота и здравето на пребиваващите във вилното селище на огромна опасност. Ако това наводнение се бе случили в разгара на сезона, когато комплексът е фул - жертвите щяха да бъдат много повече!
    За подобен реализиран опит за масово убийство в нормални държави се лежи доживот+конфискация на цялото имущество на престъпниците!
    Да видим сега дали ще има поне един наказан за това явно престъпление

    Коментиран от #37

    16:56 07.10.2025

  • 26 Спиро

    17 0 Отговор
    Ми да, няма виновни, оправяйте се..

    16:56 07.10.2025

  • 27 Аква

    33 0 Отговор
    Няма по- голяма сила от престъпната небрежност на корумпирания чиновник. Даже и природата е безсилна. Затова господ ви залива с потоп и ви предупреждава. Ако и сега не сте разбрали- свършени сте.

    16:56 07.10.2025

  • 28 ЗАСПАЛ НАРОД

    28 0 Отговор
    Коя инфраструктора бе, селски крадци.

    16:57 07.10.2025

  • 29 Повторението

    34 0 Отговор
    “изградени законно, по одобрени проекти и с необходимите разрешителни.”
    Като го повторят 10 пъти и ще повярват, че казаното горе е истина! Нахално и безочивло изказване!
    След като строиш в дере, рано или късно ще си платиш прескъпо.
    Държавата не трябва да харчи парите на данъкоплаците за тия Баровци.

    16:57 07.10.2025

  • 30 Не те ли е срам?

    28 3 Отговор
    Инфраструктура съсипана от човешка алчност и нито един осъден!
    Каква става?
    Пеевски изкупува България на парче.
    Борисов подарява българия на парче!
    А ние живеем от ден за ден, пак на парче!
    Отврат!

    16:58 07.10.2025

  • 31 Васил

    22 0 Отговор
    Природата не може да спре корупцията и алчността но може да ни заличи от лицето на земята!

    16:59 07.10.2025

  • 32 Експерт

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "видя се":

    Лошото е, че мошениците прибраха парите, а обикновеният човек, когото са изнудили и обрали за едното разрешително за строеж, отнесе потопа.

    17:02 07.10.2025

  • 33 Караджата

    22 0 Отговор
    Следващият път да пишете от затвора

    17:02 07.10.2025

  • 34 Гошо

    6 0 Отговор
    До 6. Точно там шопята ос--ха пейзажа и не само там. Абе да те попитам ти от кои селия си, от епъците, кекъците, чекъците ли си.

    Коментиран от #42

    17:02 07.10.2025

  • 35 И тези

    18 0 Отговор
    Се сетели за държавата,ама като строихте подкупвахте държавата

    17:03 07.10.2025

  • 37 само да кажа

    15 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кит":

    сега всички"пострадали" да си извадят спечелените парички от незаконно построени сгради и да възстановят щетите и коритото на реката!Без помощи!

    17:04 07.10.2025

  • 41 Даката

    19 0 Отговор
    Общо взето боклуците от ваканционно селище "Елените" казват да не се занимаваме с тях и ако може да не бъдат съдени, щото всичко било божа работа.... и те нямали вина задето били боклуци, които са застроили устието на реката...

    17:09 07.10.2025

  • 42 Онн

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гошо":

    Е от Игнатиево или от Факултету

    17:09 07.10.2025

  • 43 Интересно!

    17 0 Отговор
    Все повече институции съобщават, че не са съгласували строителството в речното корито?!

    На кого да вярваме?

    17:09 07.10.2025

  • 44 Морският вълк

    17 0 Отговор
    В Царево продават на зелено апартаменти в комплекс който ще бъде построен в дерето .Оня ден водата им унищожи билбордове пред бъдещия строеж.

    17:10 07.10.2025

  • 45 Ще бъде чудо,

    7 3 Отговор
    ако и под тази статия не бъдат замесени Пеевски и Борисов!

    17:12 07.10.2025

  • 47 Пешо

    13 1 Отговор
    Общинската администрация носи пряка отговорност за издаването на разрешенията. Разрешенията за строеж върху речното корито са издавани от местната власт в периода на кабинетите на Симеон Сакскобургготски, Тройната коалиция и ГЕРБ, застрояването е започнало още през 2003 г. 😁😅

    17:14 07.10.2025

  • 48 Гост

    16 1 Отговор
    По-тъпо изказване не бях чувал. Ръководството май няма много сива вещество, особено ако са от герп-ново начало

    17:15 07.10.2025

  • 49 Браво

    14 0 Отговор
    Ама разбира се Държавата сега ще построи нови корита за реките , ще възтанови хотелите , атракционите и, ресторантите баровете за да можете продължите да си пълните джобовете от наеми и такси по 300 - 400 лв. За нощувка. Има време до сезон 2026 , няма да имате Никакви загуби.

    17:16 07.10.2025

  • 50 Софийски

    5 7 Отговор
    Руско българската простотия няма граници

    Коментиран от #59, #64

    17:17 07.10.2025

  • 51 И ръководството

    10 0 Отговор
    на елените е кюпа!

    17:20 07.10.2025

  • 52 анонимен

    10 0 Отговор
    Незаконността показва такава сила,която няма как да се спре.

    17:20 07.10.2025

  • 53 анонимен

    8 1 Отговор
    Министър К-ом-ун-нист Иванов като типичен представител на ко-мунян-гите обвини всички ,но не и себе си!!!

    17:22 07.10.2025

  • 54 Добър ден

    10 0 Отговор
    Свга ли усъзнахте ,че държавната система е срещу населението си

    17:23 07.10.2025

  • 55 На Арменския поп

    8 0 Отговор
    Като няма човешки съд за строеж в река , неминуемо идва Божия съд. Управата да скимтри на Арменския поп.

    17:26 07.10.2025

  • 56 Вълчо Арабаджиев

    8 0 Отговор
    аз ще си праим хотели и амфитеатри в реката, ще праим милиони от будалите накупили къщи у дерето, пък като стане белята после БГ данъкоплатците ще поемат разходите... добър бизнес план

    17:28 07.10.2025

  • 57 стрино ганке мари

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ганя Путинофила":

    амче те украинки ма и са бая по слънчака и наоколо
    не са Рускини ма

    17:29 07.10.2025

  • 58 Гошо

    1 0 Отговор
    Ами като е 340 да го Д-х с 340

    17:32 07.10.2025

  • 59 русофоборсушката простотия няма граници

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Софийски":

    за тикива цъкачи като софенски

    17:32 07.10.2025

  • 60 Своеволия

    8 0 Отговор
    Инфраструктурата, която вие "прекроихте" и заграбихте. И на, сега природата си позволява да не се съобразява с "вашата" инфраструктура. Природата не се съобразява с Борисов и Герб, но ще види тя.

    17:39 07.10.2025

  • 61 Застрояването

    1 0 Отговор
    на детето,непричьом ?

    17:40 07.10.2025

  • 62 ЗРИТЕЛ

    7 0 Отговор
    ПРЕДЛАГАМ РЪКОВОДСТВОТО НА ЕЛЕНИТЕ ОТ ОНОВА ВРЕМЕ ДА СИ ПОНЕСЕ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ...ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА КНИГА ЗА КИЛИЯТА ДА Е " ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА"....

    17:42 07.10.2025

  • 63 това всички го знаят

    5 0 Отговор
    въпроса е кога и българите ще покажат някаква поне минимална форма на интелект?

    17:42 07.10.2025

  • 64 така е и за това

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "Софийски":

    рашките на ГРЕС!!!!!!!!!!!!!

    17:44 07.10.2025

  • 65 стига увъртахте

    6 0 Отговор
    не е правилно изказването ви!!! правилното изказване е “природата показа че човешката глупост е безгранична”! само идиот може да застрои река идваща от планина към морето!!! след като е пресъхнала не означва че при обилен дъжд няма да тръгне отново както и се случи но малоумните с купени дипломи се изхождат и после природата им била виновна… през “лошия” период на социализъм защо беше абсолютно забранено строителството там? да не би да са били глупави хората?

    17:44 07.10.2025

  • 66 А скоро

    3 0 Отговор
    Очаквайте и Дядо Коледа...

    17:45 07.10.2025

  • 67 123456

    6 0 Отговор
    добре си намерихте оправдание , а ! Крадци долни алчни !

    17:47 07.10.2025

  • 69 Факти

    1 2 Отговор
    Агентът на ДС Ветко Арабаджиев застрои дерето и го превърна в руски анклав. Господ поправи тази грешка.

    17:53 07.10.2025

  • 70 От чужбина

    1 0 Отговор
    Ами продължавайте да строите на пътя на пороите и на стихиите като сте толкова умни!

    17:56 07.10.2025

  • 71 От чужбина

    0 0 Отговор
    Ако съществуващото дере беше взето в предвид и да се направи като широк канал, макар и сух, то щетите нямаше да ги има или щяха да са в пъти по-малки. На всички би трябвало да им е ясно, че дори да няма река, там се стича дъждовната вода. А дъжда понякога е много повече, както в този случай. В Западна Европа подобно нещо се оправя със застрахователите. Като го застраховаш прехвърляш отговорност към застрахователя. Той от своя страна си прави сметката. Щом имота ти е в дерето и може да бъде наводнен ще иска по-голяма цена на застраховката. Така държавата няма вина за това, че някой има ненаситна лакомия за печалби.

    18:04 07.10.2025

  • 72 Бъзиктар

    1 0 Отговор
    Бариерата и мутрите дето не пускаха до морето остана ли?Сега май вече свободно се стига до морето,по реката,по реката и в морето.

    18:06 07.10.2025

  • 73 Тореро

    0 0 Отговор
    Лицемери долни..поредното измиване на ръце! Господ да ви убие!2762

    18:06 07.10.2025

  • 74 Защо няма арестувани?

    0 0 Отговор
    Няма документи, няма престъпления и престъпници. Успяха да откраднат документите корумпираните слуги на мафията, накалинчили институциите!
    Безсрамни едноклетъчни!
    Само китайските комунисти ще сложат ред в продънената територия!

    18:07 07.10.2025

  • 75 Джо

    1 0 Отговор
    Простете ако се повтарям,но ръководството има ли си имена или е AI?

    18:07 07.10.2025

