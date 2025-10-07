Желязков: Сътрудничеството между България и Турция е ключово за сигурността в региона

Сътрудничеството между България и Турция е от ключово значение за сигурността в региона, заяви министър-председателят Росен Желязков на срещата си с главния прокурор към Върховния апелативен съд на Турция Мухсин Шентюрк. Премиерът Желязков прие за разговор днес в Министерския съвет Шентюрк като израз на отличните двустранни отношения между България и Турция.

Партньорството винаги е базирано на доверие, посочи министър-председателят Росен Желязков в хода на срещата. Премиерът отбеляза, че всички форми на двустранно сътрудничество са на най-високо ниво, като специално акцентира върху ползотворния политически диалог и доброто партньорство между службите на двете държави. Резултатът са повече гаранции за сигурността не само на България и Турция, но и на Европа благодарение на успешното противодействие на нелегалната миграция и охраната на общата граница, която е и външна граница на Европейския съюз.

Наред с това във фокуса на вниманието на двете държави е безопасността на корабоплаването в Черно море и ефективните действия на противоминната група в сътрудничество с Румъния. Съвместните усилия на българските, румънските и турските военноморски сили са признати за пример на сътрудничество и координация в усложнената геополитическа обстановка.

Желязков и Шентюрк се обединиха около разбирането за огромната роля на съвместните усилия на България и Турция в борбата срещу трансграничната престъпност, тероризма, наркотрафика, прането на пари, трафика на хора, цигари и петрол. В рамките на срещата министър-председателят изтъкна също взаимния интерес от задълбочаване на сътрудничеството между България и Турция в сферите на икономиката, търговията и свързаността.

От своя страна Мухсин Шентюрк също потвърди, че двете държави заедно са по-силни срещу организираната и трансграничната престъпност. Специално изтъкна отличното ниво на сътрудничество между службите и правоохранителните органи на България и Турция. По думите му именно партньорството е важно за сигурността на двете страни.