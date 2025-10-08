Времето днес, прогноза за сряда, 8 октомври: Остава облачно с валежи от дъжд

През нощта в Дунавската равнина и Лудогорието ще остане дъждовно и на места количествата ще са значителни, предаде БНР. В югоизточните райони на страната валежите ще отслабват, и на места временно ще спрат. През деня ще остане облачно и с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от североизток. Минималните температури ще са от 6 до 13°, в София – 7°. Максималните температури ще бъдат от 10 до 18°, в столицата ще е около 10°.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 16 и 28°. Морската вода е с температура 19-21°. Вълнението на морето ще е 3 бала.
В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от сняг, под 1500 метра – от дъжд. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на надморска височина от 1200 м ще е около 7°, на 2000 м – около 1°.
