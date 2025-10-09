Новини
След бедствието в "Елените": Отново пускат собствениците до имотите им

9 Октомври, 2025 08:10 735 15

Назначена е и комисия от експерти, която да извърши оглед на застроеното дере в курортния комплекс, за да се прецени дали е възможно то да бъде почистено с цел осигуряване на водооток при евентуални бъдещи валежи.

След бедствието в "Елените": Отново пускат собствениците до имотите им - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължават проверките за законността на строежите във ваканционно селище "Елените", съобщават от БНТ.

През вчерашния ден при масирани полицейски акции бяха иззети документи от сградата на Община Несебър, РДНСК - Бургас и регионалната екоинспекция. Проверката се извършва под надзора на Окръжната прокуратура.

Според екоминистъра през последните 15 години нито един обект в местността "Козлука" не е минал пълната процедура за екооценка.

През цялата нощ курортът остана със забранен достъп с цел безопасност заради нови валежи.

Очаква се след 8.30 ч. достъпът на жителите до домовете им да бъде възстановен.

България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Директора👨‍✈️

    11 0 Отговор
    Защо не питате собственика, Ветко, как построи там? Ааааа, забравих, докато прокуратурата се сети, той се шмугна в храстите, демек в Дубай!

    Коментиран от #8

    08:12 09.10.2025

  • 2 Пич

    9 1 Отговор
    Ами сега.....!!!??? Боковците са им взели рушвети и са давали разрешителни , а Боко каза че трябва да бутат постройките ?!

    08:13 09.10.2025

  • 3 Там

    10 0 Отговор
    в "Елените" са Строителите на съвременна България !)

    08:15 09.10.2025

  • 4 ООрана държава

    4 0 Отговор
    След като вече са минали да претършуват вече може да ги пускат

    08:19 09.10.2025

  • 5 ДСфдсф

    0 0 Отговор
    ковчежето намериха ли го?

    08:21 09.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 с какъв акъл се надяват да изринат

    0 5 Отговор
    хотели, резиденции и санаториуми от деретата . логиката е че ако отляво вали 800 л на метър или 200 тона вода , то и отдясно ще вали 200 тона вода . общо 400 тона . а тя минава по наклон и между сгради и хълмове . значи е щяло да наводни коли и обори във всеки случай . задължително . дали дерето е дере било от кадастъра инфото . рекичката и канала са малки . тяхното дере е малко . не е суецкия канал . но се смята как било дерето 1 км широко щото преди 150 г била кат река дунава и тамошната . е ако селото се поразшири . какво кат има дребен поток с огромни нечувани дерета . Да .

    08:32 09.10.2025

  • 8 Крали Марко

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Сега Ветко ще съди Държавата за причинени вреди от реката на хотела,дето го е построил върху нея....Тия спирка нямат да доят Държавата !!!

    08:33 09.10.2025

  • 9 в реката как е канализацията

    0 2 Отговор
    тока . не би следвало в средата на реката да пускат ток . ами паркират насред реката . доста странно . буш дубай не е ли и той насред реката в океана . много интересно . спат с рибка в стаите и гледат водата през прозореца . глупаци .

    08:36 09.10.2025

  • 10 Начо

    1 0 Отговор
    М.мка му, как се минах да купя

    08:43 09.10.2025

  • 11 то вече строят и в 14 те изпразнени

    0 3 Отговор
    язовира и 7 те празни езера . за 9 милиона 390 села и 47 града . за 6,5 милиона тройно . седят празни и пустеят . а новите блокове и къщи се шаренеят . глупаци .

    08:43 09.10.2025

  • 12 Тома

    3 0 Отговор
    Трябва собствениците да вземат ценното ако е останало и багерите да почват да събарят за да открият реката.

    08:46 09.10.2025

  • 13 БСТ

    2 0 Отговор
    Да си построиш хотела в реката :)

    08:57 09.10.2025

  • 14 стуга сте лизали

    2 0 Отговор
    какво бетствие ви гони??? застрояването на коритото на река вече бетствие ли му казвате ?

    08:58 09.10.2025

  • 15 даката

    0 0 Отговор
    Изкупувам апартаменти по морето до 50 евро квадрата

    09:00 09.10.2025

