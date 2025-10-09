След бедствието в "Елените": Отново пускат собствениците до имотите им

Продължават проверките за законността на строежите във ваканционно селище "Елените", съобщават от БНТ.
През вчерашния ден при масирани полицейски акции бяха иззети документи от сградата на Община Несебър, РДНСК - Бургас и регионалната екоинспекция. Проверката се извършва под надзора на Окръжната прокуратура.
Според екоминистъра през последните 15 години нито един обект в местността "Козлука" не е минал пълната процедура за екооценка.
През цялата нощ курортът остана със забранен достъп с цел безопасност заради нови валежи.
Очаква се след 8.30 ч. достъпът на жителите до домовете им да бъде възстановен.
Назначена е и комисия от експерти, която да извърши оглед на застроеното дере в курортния комплекс, за да се прецени дали е възможно то да бъде почистено с цел осигуряване на водооток при евентуални бъдещи валежи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора👨✈️
Коментиран от #8
08:12 09.10.2025
2 Пич
08:13 09.10.2025
3 Там
08:15 09.10.2025
4 ООрана държава
08:19 09.10.2025
5 ДСфдсф
08:21 09.10.2025
7 с какъв акъл се надяват да изринат
08:32 09.10.2025
8 Крали Марко
До коментар #1 от "Директора👨✈️":Сега Ветко ще съди Държавата за причинени вреди от реката на хотела,дето го е построил върху нея....Тия спирка нямат да доят Държавата !!!
08:33 09.10.2025
9 в реката как е канализацията
08:36 09.10.2025
10 Начо
08:43 09.10.2025
11 то вече строят и в 14 те изпразнени
08:43 09.10.2025
12 Тома
08:46 09.10.2025
13 БСТ
08:57 09.10.2025
14 стуга сте лизали
08:58 09.10.2025
15 даката
09:00 09.10.2025