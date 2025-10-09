Новини
Терзиев след среща с Желязков: Следващата седмица ще се нормализира ситуацията с боклука

Терзиев след среща с Желязков: Следващата седмица ще се нормализира ситуацията с боклука

9 Октомври, 2025 15:02 1 010 40

  • васил терзиев-
  • росен желязков-
  • сметопочистване

Кметът на София ще внесе детайлен план за действие в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период

Терзиев след среща с Желязков: Следващата седмица ще се нормализира ситуацията с боклука - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавата ще се намеси в кризата с боклука в София, ако бъде потърсена нейната помощ. Това каза премиерът Росен Желязков след среща с кмета на София Васил Терзиев и районните кметове на "Люлин" и "Красно село". Според министър-председателя целта на срещата не е била да се търсят причини и последици от случилото се.

"Боклукът няма политически цвят, но замърсява политическата среда", коментира Желязков. И допълни, че е предложил държавата да помогне за разрешаване на проблемите в столицата с краткосрочно решение.

Кметът на София Васил Терзиев благодари на премиера и увери, че не би отхвърлил помощ от държавата, ако има нужда. Градоначалникът обаче смята, че в рамките на следващата седмица ситуацията ще се нормализира.

Той каза още, че не иска темата да се политизира и се търси социално приемлив и икономически обоснован резултат. Терзиев изрази увереност, че има колективна отговорност за бързо решение на проблема.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обърна внимание, че държавата е в пълна готовност, ако бъде потърсена, да помогне с техника и ресурси. И подчерта, че в район Красно село през днешния ден работят затворници, а утре в "Люлин" ще бъдат изпратени още 10 човека.

Районните кметове Цвета Николаева и Георги Тодоров изразиха увереност, че срещата е била важна, защото подобни проблеми трябва да бъдат решавани бързо. Според Тодоров има нужда от обединяване на целия наличен ресурс за добра и приветлива среда, а темата не бива да се политизира.


  • 1 Последния Софиянец

    9 10 Отговор
    Носете боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.

    Коментиран от #2

    15:03 09.10.2025

  • 2 Възраждане

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той боклука си е вътре в сградата. Трябва само да го изнесен барабар с най-големия - Терзиев

    Коментиран от #24, #25, #26

    15:05 09.10.2025

  • 3 честен ционист

    4 5 Отговор
    Васко, наеми камиони от Ростов и Краснодар. Няма какво да ги чакаш седмица-две тия биотерористи ГРОБ.

    Коментиран от #4, #29

    15:06 09.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Трябва да карат боклук с бронетранспортьори иначе Вълкът ще ги изгори

    15:09 09.10.2025

  • 5 Толкова трудно ли беше

    4 8 Отговор
    Васко седна в скута на Роско Водопада и проблема се реши на мига:)

    Коментиран от #13

    15:09 09.10.2025

  • 6 Анонимен

    12 3 Отговор
    Признание в Чепеларе от живущи там: - "ГЕРБ и ДПС-НН са раздавали дърва за огрев срещу гласуване за тези шайки" ! А това недоразумение с водопада е следствие на тази корупционна сделка с обикновенните неразумни чепеларци и много като тях !

    15:10 09.10.2025

  • 7 Софийски

    4 4 Отговор
    Далеч от опг герП, реално държава няма

    15:10 09.10.2025

  • 8 Коня Солтуклиева

    5 1 Отговор
    Следващата седмица кво чудо ще стане?!
    ... Софиянци ще изчезнат и няма да има боклук?!

    15:11 09.10.2025

  • 9 Оффф ,

    9 3 Отговор
    Герги Георгиев , човекът на Крадла и Боко в далаверите в София от години , мазно повтаря това , което Банкянския изръси тая сутрин !

    15:19 09.10.2025

  • 10 жжжжжж

    6 3 Отговор
    реакцията на кмета при тази покана значи че това е негов план от началото. нарочно бави процедурата . излиза един победител и сега криза. но терзиев е печен и не ще мръсна подкрепа.....твърде голяма авантюра на гърба на софиянци. а дали да не прибавим и ремонта на топлото?????

    15:20 09.10.2025

  • 11 !!!?

    6 2 Отговор
    Крайно време е "мисирките" от медиите да не ходят да зяпат само по Боко и Шиши, а да следят отговорните държавни институции които са отговорни решаване на текущите проблеми на страната !!!?

    15:29 09.10.2025

  • 12 Само припомням

    9 1 Отговор
    Къси ръчички, широки тазове, равни по ширина на соадналите рамене, естрогенни подпухнали овални личица и топчести черепи. Всички от елита са с преобърнат пол. Гняс и мерзост, сатанизмът в действие...

    Коментиран от #17

    15:29 09.10.2025

  • 13 Само припомням

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Толкова трудно ли беше":

    Хаяши и той е женско, две мадами са.

    15:31 09.10.2025

  • 14 Този филм сме го гледали

    2 4 Отговор
    Новата сглобка е факт

    Коментиран от #30

    15:33 09.10.2025

  • 15 баце

    3 8 Отговор
    Едното ДС се оправило с другото ДС. Е колко пъти трябва да се дъни тоя кмет за да го разкарат. Да напомня само - криза с боклук, криза с транспорт, криза с планови ремонти на парно посред зима, криза с незнам какво още беше, кризи с "изненади" от лошо време ... и това само за тази година, дето още не е свършила. Айде да си ходи кметито заедно с общинския съвет. Не стават и не могат.

    15:35 09.10.2025

  • 16 Васко ООД

    1 3 Отговор
    Аз двойно няма да дам за да им е чисто на софиянци, но с радост ще им вдигна два пъти платеното паркиране и данък сгради.

    15:36 09.10.2025

  • 17 !!!?

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Само припомням":

    Ти да не си д-р Менгеле...!?

    Коментиран от #31

    15:37 09.10.2025

  • 18 Аз само да попитам....

    5 1 Отговор
    А ситуацията с восъчните фигури ?
    Че искам да се снимам и аз,пък да не го притесня нещо желязко сега.

    15:38 09.10.2025

  • 19 Ясно

    5 2 Отговор
    Бойко и Делян се уплашиха от софиянци.

    Коментиран от #21, #23

    15:39 09.10.2025

  • 20 ГЕРБ са виновни!

    4 1 Отговор
    ГЕРБ са основната причина за продължителната криза с боклука в София заради старите си непрозрачни договори с фирми, които са работили безконтролно и са саботирали всякакви опити за реформи. Тяхното управление остави хаос и корупция, а сега именно кметът Терзиев и новото ръководство се борят да оправят ситуацията, въпреки тежкото наследство. Време е да сложим край на тези порочни практики и да подкрепим усилията за прозрачност и ефективно управление.

    15:44 09.10.2025

  • 21 Фъргов

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ясно":

    Точно така, страхът на Борисов и Делян от активната гражданска позиция на софиянци е ясен знак, че промяната вече не може да се спре. Хората показаха, че няма да търпят корупция, мафия и бездействие, а когато властта се опита да ги манипулира или забави реформите, реакцията е силна и решителна. Това е голям успех и стимул за всички, които искат истинска промяна в управлението!

    15:45 09.10.2025

  • 22 Знае се кои са мафиотите, дето

    3 0 Отговор
    прибират 500 млн. лева от софийския боклук. Сайтовете написаха имената им. Къде са "органите"? Общинският бюджет на София за 2025 г. е 2.8 млрд. лв. Ще видите, че боклучарите яко пълнят гушките!

    15:46 09.10.2025

  • 23 хахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Ясно":

    Точно пък от жълтопаветниците с шарените знаменца ще се уплашат, просто вонята стигна до зайчарника и трябва да се вземат мерки:)

    15:47 09.10.2025

  • 24 Терзиев е Герой!!

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Софийсщият кмет Васил Терзиев показа кураж и последователност в една изключително трудна ситуация, наследена от години бездействие, непрозрачност и мафиотски обвързаности в Столична община. Да се изправиш срещу саботаж отвътре, корупционен натиск отвън и недоверие, натрупвано с години, и въпреки това да действаш разумно, спокойно и с грижа за хората — това наистина изисква характер.

    Коментиран от #33

    15:49 09.10.2025

  • 25 Кмете Терзиев с теб сме младите и умните

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Терзиев показа какво значи истински лидер – не се огъна пред саботаж, мафиотски натиск и натрупан хаос от старото управление. Вместо да се оправдава, действа! София най-после има кмет, който не се страхува да застане на страната на хората. Подкрепа за Терзиев – нуждаем се от още такива!

    15:51 09.10.2025

  • 26 Подкрепа за кмета Терзиев!!!

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Докато Борисов и Пеевски мълчаха удобно, а години наред фирми с мафиотски схеми трупаха печалби на гърба на софиянци, Терзиев застана с лице към хората и каза: край! Това изисква не просто политическа воля, а гръбнак. Терзиев е герой не защото говори, а защото действа. И най-после някой чисти не само боклука по улиците, а и този в системата!

    15:51 09.10.2025

  • 27 Хмм

    4 0 Отговор
    покани кметът Великобритания за съдействие и борисов и пеевски си затвориха устите, и как да се опълчи пеевски срещу Великобритания, нали точно тя го санкционира за корупция, ами таков какво ще каже сега или любимката му григорова, или трифонов

    15:52 09.10.2025

  • 28 Ами

    2 1 Отговор
    първо със стачката, сега с боклука превърнаха спорния софийски кмет в герой, партизанската жилка май не се предава

    Коментиран от #32

    15:53 09.10.2025

  • 29 Дрънкаш глупости!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Това е абсурдно! Това не е решение. Има български и европейски варианти, които работят по-бързо и прозрачно — наемане от местни фирми, държавна помощ или взаимопомощ между общини. Нека говорим за реални стъпки, а не за митични идеи

    15:55 09.10.2025

  • 30 Да бе

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Този филм сме го гледали":

    и каква е новата сглобка?

    15:56 09.10.2025

  • 31 Само припомням

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "!!!?":

    Скучен ден на либералния фронт или страх от изобличение?

    15:57 09.10.2025

  • 32 Точно така!!

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    Иронията е пълна! Вместо да го дискредитират със стачки, саботаж и кризи, опонентите на Васил Терзиев го бетонираха като решителен лидер, който не се огъва под натиск и действа, когато другите само говорят.

    Поведението на някои от старите играчи – със заплахи, изнудване и саботаж на сметосъбирането – само подчерта колко дълбоко вкоренена е нуждата от промяна, и колко неподходящи са именно те за бъдещето на София.

    А Терзиев? Вместо да рухне – стана символ на устойчивост и ново мислене. Точно в стила на: "Искаха да му извадят очи, а му изписаха вежди."

    15:57 09.10.2025

  • 33 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Терзиев е Герой!!":

    ДС червеното милионерче и онези мъжкарите София спи оставила се е в ръцете на тези безидейници

    16:01 09.10.2025

  • 34 Анонимен

    1 1 Отговор
    Пълна немощ на Терзиев откакто е кмет Проформа е даже незнае за какво става въпрос София не е изолиран анклав Терзиев а и не е само това

    Коментиран от #38

    16:05 09.10.2025

  • 35 Хмм

    2 1 Отговор
    борисов се разчевръсти като видя, че софиянци са отново зад кмета като при стачката и изпрати министрите си като в Плевен, показаха че правителството е марионетно, най- жалки са от СОС, които гледаха сеир и злорадстваха, а получават по 7 хиляди на месец, тъкмо се разклати властта в София с някоя издънка, борисов и пеевски правят поредната глупост и ги бетонират, а това че кметът покани правосъдния министър на срещата с Великобритания и Франция за боклука беше печеливш ход, не само трябваше да отиде, но и да мънка че правел нещо да реши ситуацията

    16:07 09.10.2025

  • 36 българка

    3 0 Отговор
    Темата вече е дълбоко политизирана и дълго ще занимава обществото, още повече като се има предвид днешната позорна акция на прокуратурата, която реши да тормози точно сега, за неизвестно какво, двамата преки помощници на кмета в този критичен момент.

    16:08 09.10.2025

  • 37 Горски

    2 3 Отговор
    Носете боклука пред Столичната община, ще я познаете по украинското знаме и по вонята на обор за едър рогат добитък.

    16:08 09.10.2025

  • 38 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    целуни портрета на борисов и се успокой, може и на пеевски

    16:08 09.10.2025

  • 39 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Бай Ганьо Борисов продължава да "кърти". 🤪🤡
    Вика, Тръмп-младши е дете на приятел. 🤣
    Дедо Доньо, Албания и Армения не може да оправи един месец, обаче според Тиквата помни, че у Банкя има "приятел" Бойко. 🤣
    Да не заключва портата, че дедо Доньо може да мине да пият по една ракия. 🙃

    16:13 09.10.2025

  • 40 ГЕРБ са клоуни

    1 0 Отговор
    Първо ГЕРБ създаде кризата с боклука, а после като видяха подкрепата на младите към Терзиев, ГЕРБ направи остър завой, даже ще си припишат заслуги!

    16:14 09.10.2025

