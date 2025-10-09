Терзиев след среща с Желязков: Следващата седмица ще се нормализира ситуацията с боклука

Държавата ще се намеси в кризата с боклука в София, ако бъде потърсена нейната помощ. Това каза премиерът Росен Желязков след среща с кмета на София Васил Терзиев и районните кметове на "Люлин" и "Красно село". Според министър-председателя целта на срещата не е била да се търсят причини и последици от случилото се.
"Боклукът няма политически цвят, но замърсява политическата среда", коментира Желязков. И допълни, че е предложил държавата да помогне за разрешаване на проблемите в столицата с краткосрочно решение.
Кметът на София Васил Терзиев благодари на премиера и увери, че не би отхвърлил помощ от държавата, ако има нужда. Градоначалникът обаче смята, че в рамките на следващата седмица ситуацията ще се нормализира.
Той каза още, че не иска темата да се политизира и се търси социално приемлив и икономически обоснован резултат. Терзиев изрази увереност, че има колективна отговорност за бързо решение на проблема.
Министърът на правосъдието Георги Георгиев обърна внимание, че държавата е в пълна готовност, ако бъде потърсена, да помогне с техника и ресурси. И подчерта, че в район Красно село през днешния ден работят затворници, а утре в "Люлин" ще бъдат изпратени още 10 човека.
Районните кметове Цвета Николаева и Георги Тодоров изразиха увереност, че срещата е била важна, защото подобни проблеми трябва да бъдат решавани бързо. Според Тодоров има нужда от обединяване на целия наличен ресурс за добра и приветлива среда, а темата не бива да се политизира.
