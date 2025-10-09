Новини
Общинските съветници в София отхвърлиха създаването на фургонно селище до метростанция „Ломско шосе“

9 Октомври, 2025 17:17 571 4

Причината за преместването е предстоящата модернизация на железопътната линия София-Драгоман

Снимка: БГНЕС
Общинските съветници отхвърлиха предложението за създаването на фургонно селище в район „Връбница“ до метростанция „Ломско шосе“.

Предложението на кмета Васил Терзиев беше Столичната община да получи от Банката за развитие на Съвета на Европа безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Инициатива за спешни и дългосрочни жилищни решения за уязвими семейства от кварталите „Модерно предградие“ и „Захарна фабрика“, изброи бТВ.

Срещу безвъзмездната помощ общината да предостави общински терен, който се намира до метростанция „Ломско шосе“. На него ще поставят мобилни жилища.

Причината за преместването е предстоящата модернизация на железопътната линия София-Драгоман. Трасето трябва да премине през зона, в която има много сгради, построени неправомерно на терен, държавна собственост.

„Голям брой от обитаващите ги жители са социално и икономически уязвими, включително деца и граждани в неравностойно положение и не са в състояние да решат дългосрочно жилищните си потребности“, пише в доклада.

Жилищата ще бъдат премахнати, а хората – временно настанени за 12 месеца в мобилни жилища, които ще бъдат поставени на терен до метростанция „Ломско шосе“, граничещ с кв. „Връбница“. Финансирането ще е предоставено от Банката за развитие на Съвета на Европа.


  • 1 Пич

    7 2 Отговор
    Тези малоумници са замисляли ново ромейско нашествие в София.....???!!!

    17:19 09.10.2025

  • 2 Браво на общинските съветници!

    4 1 Отговор
    ДС детето Васко-ухото се напъва да прави нов коптор за цигани срещу заплащане от Брюксел. Но щението му не минава...

    17:40 09.10.2025

  • 3 2854

    2 1 Отговор
    Да прави! Белким се поизчистят от малките градчета и селата. В тях те са болшинство и постоянно тормозят българите, а полиция и държава няма.

    17:51 09.10.2025

  • 4 Тити

    2 1 Отговор
    Това ще са поредните пари откраднати най добре Европейците да не отпускат никакви средства докато Боко и Шиши ги има в парламента.

    17:51 09.10.2025

