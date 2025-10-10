Новини
България »
Васил Терзиев: Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване

Васил Терзиев: Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване

10 Октомври, 2025 08:20 1 814 61

  • васил терзиев-
  • турска фирма-
  • сметоизвозване

„Софекострой” до няколко месеца може да поеме "Красна поляна", "Люлин" и "Красно село", каза кметът на София

Васил Терзиев: Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма да подпиша необосновано висока цена за извозване на отпадъци. Пресметнали сме прогнозната стойност, а тя включва норма на печалба, инвестиции и нормален период за изплащане. Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване, защото отговаря на нашата прогнозна цена - 166 лева на тон. Желанието е „Софекострой” да поемат зоните "Люлин" и "Красно село", както и "Красна поляна" и сами да чистят там - до няколко месеца може да се изгради. Това каза кметът на София Васил Терзиев в студиото на "Здравей, България".

По думите му предприятието за третиране на отпадъци трябва да бъде укрепено.

"Фокусирани сме върху това да преминем към нормално сметоизвозване в "Люлин" и "Красно село" в рамките на следващите няколко седмици, за да знаем, че там нямаме проблем и гражданите да са спокойни. Близо сме до нормализация, в средата на следващата седмица ще имаме необходимите техника и организация, за да преминем към нормално сметосъбиране. Така ще можем да работим върху средносрочно и дългосрочно решение и за другите райони. Опасност от нова криза винаги има, но работим за избягването ѝ - като сключим нужните договори", коментира Терзиев.

Според кмета в момента на терен в двата проблемни района сметоизвозват 5-6 камиона. "До 2 дни ще станат 10. Необходими са между 12 и 14 камиона, за да се осигури нормално сметосъбиране. В момента се извозват около 60-70% от отпадъците. Засега нямаме нужда от помощ от държавата, защото машините се увеличават с дните. Един камион ни липсва, ще имаме 12, а притежаваме също допълнителна техника и големи контейнери", анонсира Терзиев.

Градоначалникът обясни, че Столичната община контролира с каква техника трябва да се чисти и с каква честота, както и какви са глобите при недобросъвестност. "Наша работа е да имаме конкурентна процедура с повече от 1 кандидат и да защитаваме интересите на общината и на гражданите. Нямаме контрол върху това кой как се е разбрал с някого зад кулисите да се картелира помежду си или някой ще пали камиона. КЗК може да провери документацията, ако се поинтересува, данните са публични", обяви Терзиев. И уточни, че липсата на пределна цена прави по-лесно обжалването на обществената поръчка.

"Знам, че лицензът на турската фирма за сметоизвозване е взет под предлог пропуски от страна на МОСВ. Единственият ми проблем е някой да иска да вземе 420 лева на тон отпадъци, което е необосновано и не води до по-добра услуга. Не знам кой е управител на тази фирма, но тя се свързва с определени имена, които се въртят в медиите. Използваха се непазарни принципи, за да се елиминира всякаква конкуренция", посочи кметът.

Припомняме, че на 4 октомври столичните квартали „Люлин” и „Красно село” останаха без фирма за събиране и извозване на отпадъците си. Обявена бе и кризисна ситуация за срока от 5-ти до 19-и октомври за двата района.

Това се случи след като Терзиев заяви, че Столична община няма да подпише нов договор на предлаганата от фирмите цена от 420 лева за тон отпадък. Така решението е Общината да поеме задачата временно, със собствени ресурси, макар и с по-малка честота. Кметът увери, че Общината е подготвена с алтернативни варианти. По думите му в следващите две седмици Столичната община ще извършва сметосъбирането със собствени сили, докато се намери трайно решение на проблема. Междувременно в сметосъбирането се включиха множество доброволци и лишени от свобода.

На 9 октомври Общинския съвет на София одобри финансиране на общинското дружество „Софекострой” с 9 милиона лева. Целта - купуване на техника, с която да обслужва „Красно село и Люлин”.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    23 4 Отговор
    Време е за ново начало в софийското сметоизвозване.

    08:22 10.10.2025

  • 2 Щом

    22 5 Отговор
    фирмата е конкретно способна , с добро име и условия - чудесно !

    08:22 10.10.2025

  • 3 Софиянец

    30 23 Отговор
    Български фирми няма ли бе, анадолски пе....

    Коментиран от #9, #13

    08:23 10.10.2025

  • 4 Тц, тц, тц!🤔

    18 5 Отговор
    Жалко, тъкмо София заприлича на голям американски град!😂😂😂

    Коментиран от #48

    08:24 10.10.2025

  • 5 Столичанин

    33 21 Отговор
    София не е имала скоро толкова адекватен кмет

    Коментиран от #7, #10

    08:24 10.10.2025

  • 6 Пич

    15 4 Отговор
    Давай , кмете ! Значи триците се навиха вместо както предишните рушветираха СДС , те да рушветират ДС ?!

    08:24 10.10.2025

  • 7 Аман

    17 15 Отговор

    До коментар #5 от "Столичанин":

    Бе , паветник ! Какво адекватно направи ДС - то ? Гледа си рушветите , нищо че спонсорира чуждият бизнес , а не българският !

    08:27 10.10.2025

  • 8 Хм...

    20 20 Отговор
    И защо турска фирма, защо? Ние българите не можем ли да си вършим тази работа? Ей, аман от предатели и търгаши! Явно комисионните са го задоволили.

    Коментиран от #12, #16, #34

    08:31 10.10.2025

  • 9 Неадекват

    25 2 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Има има, но са с български цени. Скъпари са.

    08:31 10.10.2025

  • 10 хахаха

    13 11 Отговор

    До коментар #5 от "Столичанин":

    Вместо да даде 4 милиона на фирмата кандидат той дава 9 милиона на Софекострой и се кани да подпише с турска фирма, която няма лиценз...така е, много е адекватен:)

    08:33 10.10.2025

  • 11 доктор ОХ боли

    23 6 Отговор
    В битката на кмета с Бойковците и Пеевците , хората ще разберат КОЙ какъв е !
    Първо беше стачката на автобусите , сега на боклука , какво ли още са подготвили ББ и ДП ?

    08:34 10.10.2025

  • 12 наблюдател

    28 7 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Като се научат българските фирми как ПОЧТЕНО да правят бизнес, а не да дерат кожи и да искат да станат милионери до обяд, тогава да имат претенции. Досега къде бяха? Да бяха се доказали.
    Давай, кмете.

    08:35 10.10.2025

  • 13 Директора👨‍✈️

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Има, да, но на двойни цени. Бойко и Учителката 15 години крадоха, крадоха... виж го оня Вълк ли е, какъв е. Милиарди направи на гърба на хората.
    Важно ли е каква фирма ще го извозва? Цената гледай!

    Коментиран от #17

    08:36 10.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    2 11 Отговор
    Вълкът пак ще им запали камионите на турците.

    08:36 10.10.2025

  • 15 ПЪГУОШ

    27 6 Отговор
    Сега разбирате ли как и защо един ТУЛУП спи в стая с чекмеджета , шкафчета и скринове , окичени с кюлчета , пачки и пищофи за сигурност ?

    08:36 10.10.2025

  • 16 Христо

    22 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Много просто - защото е дала по-добра оферта. 166 лв. на тон срещу 420 лв. от българските

    Коментиран от #21

    08:37 10.10.2025

  • 17 Зайо Байо

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Директора👨‍✈️":

    По чие време този Вълчо процъфтяваше ? Не по ГЕРБавото време ли ?

    08:38 10.10.2025

  • 18 Лендлийз

    11 12 Отговор
    Кмета Терзиев ходи на митинг в подкрепа на арестувания кмет на Истанбул Имамоглу, а сега ще хариже сметоизвозването на някоя фирма, в офиса на която е много вероятно да е окачен портрет на Ердоган.
    Демократични ценности....

    Коментиран от #27

    08:38 10.10.2025

  • 19 Възраждане

    10 9 Отговор
    Срам!!!! Народе?! Да си върнем България и лева

    Коментиран от #39, #51

    08:40 10.10.2025

  • 20 Хмм

    8 3 Отговор
    вместо да използва ситуацията и да създаде общинска фирма, защото софиянци и софийски фирми му помогнаха, той с турска фирма, помогна ли му тя за да ѝ имадоверие, ще дава български пари на турците, Иванчева я шатнаха точно защото турска фирма искаше да строи затворен комплекс в Младост, като я арестуваха заместникът ѝ подписа веднага, но фирмата взе че фалира, турците също ще извиват ръце само да се настанят, само турски работници

    08:40 10.10.2025

  • 21 Реалност

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Христо":

    Аз мога да дам оферта за 6 лв/тон, но и аз като турската фирма нямам лиценз!

    08:40 10.10.2025

  • 22 От трън та на глог

    6 4 Отговор
    Турска фирма, турска партия, турски избиратели , а зад тях е Пеевски.

    08:40 10.10.2025

  • 23 Оферта

    7 3 Отговор
    Да ти натрупат хората боклуците пред вратата на общината, пък ти си ги изводвай след 1 или няколко месеца. Гледката и миризмата ще са ти фона, на който се обясняваш денонощно.

    Коментиран от #26

    08:40 10.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ехааа

    6 7 Отговор
    Турската фирма не са я ангажирали и села да почиства в Турция, ние ще чакаме да почиства столицата:))) Явно комисионната е била добра:)

    Коментиран от #59

    08:43 10.10.2025

  • 26 Разбирач

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Оферта":

    Те боклука хората вече го изсипа изсипаха В община чрез изборите

    08:43 10.10.2025

  • 27 име

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Лендлийз":

    На Ердоган не знам дали ще има портрет, по-вероятно ще е управителя да има телефона на ШИШО записан като ШЕФА.

    08:44 10.10.2025

  • 28 име

    4 4 Отговор
    Вие плащайте сметката, важното е кметчето от ДС да се учи.

    08:45 10.10.2025

  • 29 123

    3 5 Отговор
    Вчера Шиши привика Васко на "разговор" и хоп, днес договор с турска фирма???

    08:46 10.10.2025

  • 30 Сега на Бургас и Пловдив

    5 0 Отговор
    Таки ще ги докара до фалит, не може да краде от голямата София.

    08:48 10.10.2025

  • 31 Внимавайте

    4 2 Отговор
    Шофьорите на волф нямат български книжки, а е спорно дали са професионални шофьори, редовно удрят спрели коли

    08:49 10.10.2025

  • 32 софийски моряк

    9 1 Отговор
    извозването на боклука е социална услуга ! фирмата трябва да е общинска ! печалбата - разумна с цел инвестиции, а не за майбаси !

    Коментиран от #57

    08:50 10.10.2025

  • 33 Даа!

    7 3 Отговор
    Чудовищни суми ,ежегодно се изливат в частни ръце.Какъв е проблема,да се завърнем към старата,добре работеща система - общинско дружество/ фирма " Чистота Със еднократно вложение ,за доставка на техника,нова, ефективна ,всичките пари,който столичани плащаме за " такса смет" към данък сгради ( който е в пъти по нисък от другия ) ще отиват директно в бюджета на общината.Рсботници ,водачи не са проблем,ако се предложат добри възнаграждения.Ще се " избиват" от приходите в пъти.Едновременно ще спадне самата такса,но реалните приходи за общинският бюджет ще нарастват в прогресия,само за период от 4-5 г.

    Коментиран от #60

    08:51 10.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 пълно падение!

    9 2 Отговор
    Докъде стигнахме! Турци да ни чистят боклуците, значи по-големи боклуци от нас няма, щом собствения си боклук не можем за почистим.

    Коментиран от #46

    08:52 10.10.2025

  • 36 дядото

    12 0 Отговор
    турци могат да чистят на 166 лв.на тон,а волф и други наши мафиоти - не.какво става,накъде отиваме хора.от алчност всички ли откачихте

    Коментиран от #44, #58

    08:53 10.10.2025

  • 37 ДеСарски

    4 4 Отговор
    Василчо да извика колегите на баща си от Държавна сигурност да чистят боклука и без това по-големи боклуци от тях няма.

    Коментиран от #52, #53

    08:54 10.10.2025

  • 38 Французи държат водата

    4 2 Отговор
    Турци държат чистотата
    Гърци парата
    Българи електората

    08:55 10.10.2025

  • 39 Като българите

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Възраждане":

    са страхливи и ги не могат да се опълчат на новите начала.
    Народа е казал: Като не искаш да храниш своя армия, ще храниш чужда.

    08:55 10.10.2025

  • 40 За 35 години софиянци не се научиха

    5 0 Отговор
    Да разделят боклука докато гледат сериали

    09:02 10.10.2025

  • 41 Дааа

    3 0 Отговор
    Доста коментатори на вълка има,отвързал е кисията

    09:03 10.10.2025

  • 42 Тоо

    6 0 Отговор
    Няма да е лошо и строителството на пътища да се даде на турски фирми

    Коментиран от #45, #50, #54

    09:04 10.10.2025

  • 43 Да уточним

    3 3 Отговор
    Терзиев не искал да бъде изнудван с двойни цени, но няма проблем той да вдигне два пъти платеното паркиране и с 50% данък сгради на софиянци.
    Фирмата спечелила конкурса били мафиоти, но той две години е работил с тях.
    То и сиренето преди две години беше 5 лева, но не съм чул Васко да се оплаква, че сега е 15. А цените на топлофикация и софийска вода дали са същите както през 2023г.?

    Коментиран от #47

    09:04 10.10.2025

  • 44 Любопитен

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "дядото":

    Откъде знаеш, че могат, виждал ли си ги? Едно е дадеш оферта, друго е да имаш техниката, персонала и възможността. Не случайно тази фирма няма лиценз.

    09:07 10.10.2025

  • 45 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Тоо":

    Шиши харесва това!

    09:09 10.10.2025

  • 46 !!!?

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "пълно падение!":

    Турци няма да чистят боклука на София, а те ще организират извозването с български турци, роми и българи, като им плащат нормална заплата, но няма да си пълнят гушите като сегашните дерибей на Шиши, Боко, Таки,...!

    Коментиран от #49

    09:09 10.10.2025

  • 47 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Да уточним":

    Все едно Терзиев е виновен, и че сиренето вече е 15 лева. Удобно е да се реве за "двойни цени", но никой не пита защо 18 години кметовете на ГЕРБ си мълчаха, докато мафията лапаше нагласени обществени поръчки. Терзиев чисти блатото, затова квичат. Не е перфектен, но не краде — и точно това ги вбесява.

    09:10 10.10.2025

  • 48 Що бре

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тц, тц, тц!🤔":

    Аз викам да заприлича на

    Воркута .

    Такъв красив Руски Град .

    Той трябва да е пример на Капейките.

    09:11 10.10.2025

  • 49 Така е! Прав си!

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "!!!?":

    Ето как може да подкрепиш позицията ясно и остро, без да губиш смисъла:


    ---

    Турци ще организират работата по сметоизвозването, както го правят в десетки европейски градове, например в Германия. А мръсната кампания срещу тях идва от същите измамници, които 18 години не намериха проблем в това мафията да краде от боклука. Разликата? Сега няма да се пълнят гуши, ще се плащат нормални заплати. И това ги побърква.

    09:13 10.10.2025

  • 50 Защо не

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тоо":

    Ще ги правят по качествоно
    Със сигурност.

    09:13 10.10.2025

  • 51 Костя ти ли си

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Възраждане":

    Капейка Издухана ?

    09:14 10.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Коки

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "ДеСарски":

    А ти викни баба си да ти помага да пишеш простотиите си.

    09:15 10.10.2025

  • 54 Парадокс БГ

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тоо":

    Достатъчно губихме с местните мафиотски фирми, които си разпределяха поръчките и пълнеха гушите! Да се пускат обществени поръчки с международно участие — и да, ако турските компании правят и пътищатя по-добре и по-евтино, да им се даде шанс и там. Конкуренцията и прозрачността унищожават кражбите!

    09:20 10.10.2025

  • 55 604

    2 2 Отговор
    Неможачи люмпини?

    09:20 10.10.2025

  • 56 Браво

    3 1 Отговор
    По изгодната цена е за предпочитане.

    09:21 10.10.2025

  • 57 !!!?

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "софийски моряк":

    Още една "Топлофикация" ли искаш...куче влачи диря няма с над 2 млрд. издухани !!!

    09:24 10.10.2025

  • 58 Варадин

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "дядото":

    Турците чистят на 166 лв./тон, а "нашите" мафиоти не могат под 400 лв./тон. Защо ли? Защото когато дойде конкуренция, започват заплахи, палежи и сплашване. Така „нашите“ остават единствени на търга и надуват цените тройно. Прокуратурата? Вместо да разследва кой пали камиони, вика на разпит хората, които се опитват да спрат далаверата. Това не е държава, това е схема. И ако не ви е ясно кой квичи най-силно, просто следвайте парите.

    09:26 10.10.2025

  • 59 12345

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ехааа":

    Турската фирма е най-голямата такава в Турция. И цената й е пазарна. Евала на кмета.

    09:28 10.10.2025

  • 60 Фъргов

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Даа!":

    Но ще има яростна съпротива от засегнатите интереси, защото губят „златната кокошка“.
    Необходим е добър мениджмънт:
    Общинско дружество трябва да се управлява прозрачно и професионално – не да се превърне в хранилка за партийни назначения.
    Преходен период:
    Трябва да се изготви план за поетапно преминаване – да не остане градът без почистване, ако фирмите саботират.
    Да – правилно е, и е напълно осъществимо, стига да има политическа воля и широка обществена подкрепа. Това е дългосрочно устойчив модел, който работи в много европейски градове – като Виена, Мюнхен и Копенхаген.

    09:30 10.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове