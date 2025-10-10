Васил Терзиев: Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване

Няма да подпиша необосновано висока цена за извозване на отпадъци. Пресметнали сме прогнозната стойност, а тя включва норма на печалба, инвестиции и нормален период за изплащане. Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване, защото отговаря на нашата прогнозна цена - 166 лева на тон. Желанието е „Софекострой” да поемат зоните "Люлин" и "Красно село", както и "Красна поляна" и сами да чистят там - до няколко месеца може да се изгради. Това каза кметът на София Васил Терзиев в студиото на "Здравей, България".
По думите му предприятието за третиране на отпадъци трябва да бъде укрепено.
"Фокусирани сме върху това да преминем към нормално сметоизвозване в "Люлин" и "Красно село" в рамките на следващите няколко седмици, за да знаем, че там нямаме проблем и гражданите да са спокойни. Близо сме до нормализация, в средата на следващата седмица ще имаме необходимите техника и организация, за да преминем към нормално сметосъбиране. Така ще можем да работим върху средносрочно и дългосрочно решение и за другите райони. Опасност от нова криза винаги има, но работим за избягването ѝ - като сключим нужните договори", коментира Терзиев.
Според кмета в момента на терен в двата проблемни района сметоизвозват 5-6 камиона. "До 2 дни ще станат 10. Необходими са между 12 и 14 камиона, за да се осигури нормално сметосъбиране. В момента се извозват около 60-70% от отпадъците. Засега нямаме нужда от помощ от държавата, защото машините се увеличават с дните. Един камион ни липсва, ще имаме 12, а притежаваме също допълнителна техника и големи контейнери", анонсира Терзиев.
Градоначалникът обясни, че Столичната община контролира с каква техника трябва да се чисти и с каква честота, както и какви са глобите при недобросъвестност. "Наша работа е да имаме конкурентна процедура с повече от 1 кандидат и да защитаваме интересите на общината и на гражданите. Нямаме контрол върху това кой как се е разбрал с някого зад кулисите да се картелира помежду си или някой ще пали камиона. КЗК може да провери документацията, ако се поинтересува, данните са публични", обяви Терзиев. И уточни, че липсата на пределна цена прави по-лесно обжалването на обществената поръчка.
"Знам, че лицензът на турската фирма за сметоизвозване е взет под предлог пропуски от страна на МОСВ. Единственият ми проблем е някой да иска да вземе 420 лева на тон отпадъци, което е необосновано и не води до по-добра услуга. Не знам кой е управител на тази фирма, но тя се свързва с определени имена, които се въртят в медиите. Използваха се непазарни принципи, за да се елиминира всякаква конкуренция", посочи кметът.
Припомняме, че на 4 октомври столичните квартали „Люлин” и „Красно село” останаха без фирма за събиране и извозване на отпадъците си. Обявена бе и кризисна ситуация за срока от 5-ти до 19-и октомври за двата района.
Това се случи след като Терзиев заяви, че Столична община няма да подпише нов договор на предлаганата от фирмите цена от 420 лева за тон отпадък. Така решението е Общината да поеме задачата временно, със собствени ресурси, макар и с по-малка честота. Кметът увери, че Общината е подготвена с алтернативни варианти. По думите му в следващите две седмици Столичната община ще извършва сметосъбирането със собствени сили, докато се намери трайно решение на проблема. Междувременно в сметосъбирането се включиха множество доброволци и лишени от свобода.
На 9 октомври Общинския съвет на София одобри финансиране на общинското дружество „Софекострой” с 9 милиона лева. Целта - купуване на техника, с която да обслужва „Красно село и Люлин”.
1 Трол
08:22 10.10.2025
2 Щом
08:22 10.10.2025
3 Софиянец
Коментиран от #9, #13
08:23 10.10.2025
4 Тц, тц, тц!🤔
Коментиран от #48
08:24 10.10.2025
5 Столичанин
Коментиран от #7, #10
08:24 10.10.2025
6 Пич
08:24 10.10.2025
7 Аман
До коментар #5 от "Столичанин":Бе , паветник ! Какво адекватно направи ДС - то ? Гледа си рушветите , нищо че спонсорира чуждият бизнес , а не българският !
08:27 10.10.2025
8 Хм...
Коментиран от #12, #16, #34
08:31 10.10.2025
9 Неадекват
До коментар #3 от "Софиянец":Има има, но са с български цени. Скъпари са.
08:31 10.10.2025
10 хахаха
До коментар #5 от "Столичанин":Вместо да даде 4 милиона на фирмата кандидат той дава 9 милиона на Софекострой и се кани да подпише с турска фирма, която няма лиценз...така е, много е адекватен:)
08:33 10.10.2025
11 доктор ОХ боли
Първо беше стачката на автобусите , сега на боклука , какво ли още са подготвили ББ и ДП ?
08:34 10.10.2025
12 наблюдател
До коментар #8 от "Хм...":Като се научат българските фирми как ПОЧТЕНО да правят бизнес, а не да дерат кожи и да искат да станат милионери до обяд, тогава да имат претенции. Досега къде бяха? Да бяха се доказали.
Давай, кмете.
08:35 10.10.2025
13 Директора👨✈️
До коментар #3 от "Софиянец":Има, да, но на двойни цени. Бойко и Учителката 15 години крадоха, крадоха... виж го оня Вълк ли е, какъв е. Милиарди направи на гърба на хората.
Важно ли е каква фирма ще го извозва? Цената гледай!
Коментиран от #17
08:36 10.10.2025
14 Последния Софиянец
08:36 10.10.2025
15 ПЪГУОШ
08:36 10.10.2025
16 Христо
До коментар #8 от "Хм...":Много просто - защото е дала по-добра оферта. 166 лв. на тон срещу 420 лв. от българските
Коментиран от #21
08:37 10.10.2025
17 Зайо Байо
До коментар #13 от "Директора👨✈️":По чие време този Вълчо процъфтяваше ? Не по ГЕРБавото време ли ?
08:38 10.10.2025
18 Лендлийз
Демократични ценности....
Коментиран от #27
08:38 10.10.2025
19 Възраждане
Коментиран от #39, #51
08:40 10.10.2025
20 Хмм
08:40 10.10.2025
21 Реалност
До коментар #16 от "Христо":Аз мога да дам оферта за 6 лв/тон, но и аз като турската фирма нямам лиценз!
08:40 10.10.2025
22 От трън та на глог
08:40 10.10.2025
23 Оферта
Коментиран от #26
08:40 10.10.2025
25 Ехааа
Коментиран от #59
08:43 10.10.2025
26 Разбирач
До коментар #23 от "Оферта":Те боклука хората вече го изсипа изсипаха В община чрез изборите
08:43 10.10.2025
27 име
До коментар #18 от "Лендлийз":На Ердоган не знам дали ще има портрет, по-вероятно ще е управителя да има телефона на ШИШО записан като ШЕФА.
08:44 10.10.2025
28 име
08:45 10.10.2025
29 123
08:46 10.10.2025
30 Сега на Бургас и Пловдив
08:48 10.10.2025
31 Внимавайте
08:49 10.10.2025
32 софийски моряк
Коментиран от #57
08:50 10.10.2025
33 Даа!
Коментиран от #60
08:51 10.10.2025
35 пълно падение!
Коментиран от #46
08:52 10.10.2025
36 дядото
Коментиран от #44, #58
08:53 10.10.2025
37 ДеСарски
Коментиран от #52, #53
08:54 10.10.2025
38 Французи държат водата
Гърци парата
Българи електората
08:55 10.10.2025
39 Като българите
До коментар #19 от "Възраждане":са страхливи и ги не могат да се опълчат на новите начала.
Народа е казал: Като не искаш да храниш своя армия, ще храниш чужда.
08:55 10.10.2025
40 За 35 години софиянци не се научиха
09:02 10.10.2025
41 Дааа
09:03 10.10.2025
42 Тоо
Коментиран от #45, #50, #54
09:04 10.10.2025
43 Да уточним
Фирмата спечелила конкурса били мафиоти, но той две години е работил с тях.
То и сиренето преди две години беше 5 лева, но не съм чул Васко да се оплаква, че сега е 15. А цените на топлофикация и софийска вода дали са същите както през 2023г.?
Коментиран от #47
09:04 10.10.2025
44 Любопитен
До коментар #36 от "дядото":Откъде знаеш, че могат, виждал ли си ги? Едно е дадеш оферта, друго е да имаш техниката, персонала и възможността. Не случайно тази фирма няма лиценз.
09:07 10.10.2025
45 1111
До коментар #42 от "Тоо":Шиши харесва това!
09:09 10.10.2025
46 !!!?
До коментар #35 от "пълно падение!":Турци няма да чистят боклука на София, а те ще организират извозването с български турци, роми и българи, като им плащат нормална заплата, но няма да си пълнят гушите като сегашните дерибей на Шиши, Боко, Таки,...!
Коментиран от #49
09:09 10.10.2025
47 Мнение
До коментар #43 от "Да уточним":Все едно Терзиев е виновен, и че сиренето вече е 15 лева. Удобно е да се реве за "двойни цени", но никой не пита защо 18 години кметовете на ГЕРБ си мълчаха, докато мафията лапаше нагласени обществени поръчки. Терзиев чисти блатото, затова квичат. Не е перфектен, но не краде — и точно това ги вбесява.
09:10 10.10.2025
48 Що бре
До коментар #4 от "Тц, тц, тц!🤔":Аз викам да заприлича на
Воркута .
Такъв красив Руски Град .
Той трябва да е пример на Капейките.
09:11 10.10.2025
49 Така е! Прав си!
До коментар #46 от "!!!?":Ето как може да подкрепиш позицията ясно и остро, без да губиш смисъла:
---
Турци ще организират работата по сметоизвозването, както го правят в десетки европейски градове, например в Германия. А мръсната кампания срещу тях идва от същите измамници, които 18 години не намериха проблем в това мафията да краде от боклука. Разликата? Сега няма да се пълнят гуши, ще се плащат нормални заплати. И това ги побърква.
09:13 10.10.2025
50 Защо не
До коментар #42 от "Тоо":Ще ги правят по качествоно
Със сигурност.
09:13 10.10.2025
51 Костя ти ли си
До коментар #19 от "Възраждане":Капейка Издухана ?
09:14 10.10.2025
53 Коки
До коментар #37 от "ДеСарски":А ти викни баба си да ти помага да пишеш простотиите си.
09:15 10.10.2025
54 Парадокс БГ
До коментар #42 от "Тоо":Достатъчно губихме с местните мафиотски фирми, които си разпределяха поръчките и пълнеха гушите! Да се пускат обществени поръчки с международно участие — и да, ако турските компании правят и пътищатя по-добре и по-евтино, да им се даде шанс и там. Конкуренцията и прозрачността унищожават кражбите!
09:20 10.10.2025
55 604
09:20 10.10.2025
56 Браво
09:21 10.10.2025
57 !!!?
До коментар #32 от "софийски моряк":Още една "Топлофикация" ли искаш...куче влачи диря няма с над 2 млрд. издухани !!!
09:24 10.10.2025
58 Варадин
До коментар #36 от "дядото":Турците чистят на 166 лв./тон, а "нашите" мафиоти не могат под 400 лв./тон. Защо ли? Защото когато дойде конкуренция, започват заплахи, палежи и сплашване. Така „нашите“ остават единствени на търга и надуват цените тройно. Прокуратурата? Вместо да разследва кой пали камиони, вика на разпит хората, които се опитват да спрат далаверата. Това не е държава, това е схема. И ако не ви е ясно кой квичи най-силно, просто следвайте парите.
09:26 10.10.2025
59 12345
До коментар #25 от "Ехааа":Турската фирма е най-голямата такава в Турция. И цената й е пазарна. Евала на кмета.
09:28 10.10.2025
60 Фъргов
До коментар #33 от "Даа!":Но ще има яростна съпротива от засегнатите интереси, защото губят „златната кокошка“.
Необходим е добър мениджмънт:
Общинско дружество трябва да се управлява прозрачно и професионално – не да се превърне в хранилка за партийни назначения.
Преходен период:
Трябва да се изготви план за поетапно преминаване – да не остане градът без почистване, ако фирмите саботират.
Да – правилно е, и е напълно осъществимо, стига да има политическа воля и широка обществена подкрепа. Това е дългосрочно устойчив модел, който работи в много европейски градове – като Виена, Мюнхен и Копенхаген.
09:30 10.10.2025
