Новини
България »
Удължават с 24 часа евакуацията на жителите на русенското с. Николово

Удължават с 24 часа евакуацията на жителите на русенското с. Николово

10 Октомври, 2025 13:42 426 3

  • евакуация-
  • жители-
  • русенско

Заради регистрираните свличания на земни маси вчера кметът на Русе Пончо Милков издаде за въвеждане на бедствено положение

Удължават с 24 часа евакуацията на жителите на русенското с. Николово - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евакуацията на жителите на с. Николово се удължава с 24 часа, реши кризисният щаб, създаден заради проблема с дигата в селото.

Заради регистрираните свличания на земни маси вчера кметът на Русе Пончо Милков издаде за въвеждане на бедствено положение.

Днес отново ще бъде задействана за района системата BG-ALERT.

Жителите на с. Николаево ще трябва да останат извън домовете си поне до утре на обяд. 60 души от селото писмено са отказали да го напуснат.

Хидроинженери и други специалисти повече от два часа оглеждат язовирната стена.

Нивото на язовира спада, водата се източва с две допълнителни помпи, освен преливника.

Изпомпването на вода от язовира продължава. Започна и почистването на наноси по пътя, който минава покрай стената.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рускините от Елените

    0 1 Отговор
    се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    13:44 10.10.2025

  • 2 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    МАЙ ГЕНЕРАЛНА РЕПЕТИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО..НЕЯСНО

    13:53 10.10.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    изсякоха дърветата и земята се свлече браво!

    14:05 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове