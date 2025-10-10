Бащата на Сияна: Убиецът на малкия Филип се разхожда свободно и продължава да се дрогира

Бащата на Сияна, която загина при нелепа катастрофа, Николай Попов написа дълъг пост в социалните мрежи. Повод за недоволството му е развитието на делото с друг случай на прегазено и убито дете - Филип.

По думите на Попов Петър Тодоров, макар да е под домашен арест, се разхожда свободно по улиците и дори си позволява да пише на родителите на Филип.

Ето какво написа Попов в личния си профил:

Сияна и Филип: две прекрасни деца с ужасни съдби. Родени в България-тук е така…. Днес е двадесетото заседание по делото за убийството на Филип. Филип беше прегазен на пешеходна пътека в София от дрогиран и пиян кретен. Този човек е изключително опасен, защото продължава да се дрогира и е на свобода. Въпреки че е „освободен“ под домашен арест, Петър Тодоров съвсем спокойно се разхожда по улиците, пише от профила си във Facebook на родителите на Филип, публикува голи женски задни части и продължава да се гаври с жертвите си.