Бащата на Сияна: Убиецът на малкия Филип се разхожда свободно и продължава да се дрогира

10 Октомври, 2025 14:16 1 639 22

По думите на Попов Петър Тодоров, макар да е под домашен арест, се разхожда свободно по улиците и дори си позволява да пише на родителите на Филип

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бащата на Сияна, която загина при нелепа катастрофа, Николай Попов написа дълъг пост в социалните мрежи. Повод за недоволството му е развитието на делото с друг случай на прегазено и убито дете - Филип.

По думите на Попов Петър Тодоров, макар да е под домашен арест, се разхожда свободно по улиците и дори си позволява да пише на родителите на Филип.

Ето какво написа Попов в личния си профил:

Сияна и Филип: две прекрасни деца с ужасни съдби. Родени в България-тук е така…. Днес е двадесетото заседание по делото за убийството на Филип. Филип беше прегазен на пешеходна пътека в София от дрогиран и пиян кретен. Този човек е изключително опасен, защото продължава да се дрогира и е на свобода. Въпреки че е „освободен“ под домашен арест, Петър Тодоров съвсем спокойно се разхожда по улиците, пише от профила си във Facebook на родителите на Филип, публикува голи женски задни части и продължава да се гаври с жертвите си.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бичето

    5 67 Отговор
    Оставете убийците на мира. И те имат семейства. Сбъркал, добре, получил си е адекватното наказание и е на свобода. Тоя баща на някаква починала, за какъв се мисли??? За световен полицай? За съдя? Айде у лево

    Коментиран от #5, #7, #16

    14:20 10.10.2025

  • 2 Ем такъв е живота баце

    5 42 Отговор
    Вземи си рибка и няма дъ бъде сгазена🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    14:22 10.10.2025

  • 3 Тоа много тегав бе

    8 39 Отговор
    Много досажда

    Коментиран от #17

    14:22 10.10.2025

  • 4 Дрон

    27 0 Отговор
    За съжаление бащата на Сиана по най-полезния начин разбра че корупцията на Герб ДПС убива.

    Корупцията убива. Буквално.

    Коментиран от #12

    14:28 10.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЦАР ПЪМПКИН

    7 0 Отговор
    ЗАТРИ СЕЛО БИСЕР ---И ТОИ СЕ РАЗХОЖДА

    14:30 10.10.2025

  • 7 "Бичето",

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бичето":

    Май скоро биче не те е "лизало"
    Като те лизане, песента ти ще е с няколко октави по-нагоре !
    На такива като теб - пръстите, та да не пишат глу пости

    14:41 10.10.2025

  • 8 Човек

    3 19 Отговор
    Разкарайте този досаден тъпанар.

    14:42 10.10.2025

  • 9 Разбирач

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ем такъв е живота баце":

    Даже в днешно време, когато се презастроява навсякъде в територията, рибата ще надживее стопаните си

    14:42 10.10.2025

  • 10 обикновен човек

    2 19 Отговор
    Добре, всичко ОК ама не разбирам тоя как може да се навира и набутва навсякъде.
    Вчера се прибирам у нас и гледам на дивана - бащата на Сияна, отварям хладилника - вътре бащата на Сияна, отивам до тоалетната - бащата на Сияна седи на гърнето.

    14:42 10.10.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    1 18 Отговор
    Този става вече досаден! САМ УБИ ДЪЩЕРЯ СИ! и то по много повече от един начин! сега целия свят му е крив!

    14:43 10.10.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Дрон":

    Подозирам, че далеч не го е разбрал!
    Ако беше разбрал, че корупцията убива сега щеше да е пред съда с искане партийните функционери на ГЕРБ да бъдат в затвора - той обикаля по улиците и сочи с пръст търсейки виновни. Едно отвратително първеню с не много висока интелигентност - нищо не е разбрал иначе щеше да си посипе главата с пепел и да се посмири малко!

    14:46 10.10.2025

  • 13 Аман бре

    3 15 Отговор
    Говорят ,че Майката на Христос била някаква си ,,Дева Мария" и заченала от някъв си Отец...Бог де никой не го е виждал...
    Днес,2025-та се говори само за ,,бащата на Сияна"...
    Ами тя МАЙКА НЯМА ЛИ?!
    Или и тя е виртуална ,като измисления...БОГ?!
    Оляхте се!

    14:47 10.10.2025

  • 14 Даката

    16 1 Отговор
    Какво е това бавно правосъдие в България??? ...
    Защо боклука, убил малкия Филип са го пуснали под домашен арест, а на всичкото отгоре се разхождал свободно из улуците, като другия боклук, прокурорския син обвинен в множество престъпления...

    Добре, че е бащата на Сияна да ги ръчка и да им сочи проблемите... човека е почернен от мъка и е приел това, като своя битка с боклуците в България.

    Коментиран от #18

    14:51 10.10.2025

  • 15 Сила

    5 0 Отговор
    Защото е милиционер , Ушев е , кука ....НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ !!? Това е ОПГ МВР БГ , те са като секта , затворено общество , пазят се и си помагат за да бият и убиват безнаказано !!! За сметка на обществото и данъкоплатците ......!!!

    14:58 10.10.2025

  • 16 Ивелин Михайлов

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бичето":

    Дано ти да си следващият размазан на пътя!

    Коментиран от #20

    14:59 10.10.2025

  • 17 Сияна

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тоа много тегав бе":

    Ще ти досаждам до края на живота ти 😉

    14:59 10.10.2025

  • 18 Хм...

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Даката":

    Важното е, пе Коцев е в ареста, с неопровержими доказателства, много опасен!

    15:00 10.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 В тая работа

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ивелин Михайлов":

    ред няма. Така че, каквото пожелаваш другиму, може и теб да те стигне преди него.

    15:26 10.10.2025

  • 21 Всичко е ясно

    0 1 Отговор
    Този Попов използва името на загиналата си дъщеричка, за да се докопа до изборна листа. На всяка манджа мерудия. Очевидно е, че няма съвест. Лично аз няма да гласувам за партия, която го е включила в листата си макар и да й симпатизирам,

    15:30 10.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

