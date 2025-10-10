Бащата на Сияна: Убиецът на малкия Филип се разхожда свободно и продължава да се дрогира

Бащата на Сияна, която загина при нелепа катастрофа, Николай Попов написа дълъг пост в социалните мрежи. Повод за недоволството му е развитието на делото с друг случай на прегазено и убито дете - Филип.
По думите на Попов Петър Тодоров, макар да е под домашен арест, се разхожда свободно по улиците и дори си позволява да пише на родителите на Филип.
Ето какво написа Попов в личния си профил:
Сияна и Филип: две прекрасни деца с ужасни съдби. Родени в България-тук е така…. Днес е двадесетото заседание по делото за убийството на Филип. Филип беше прегазен на пешеходна пътека в София от дрогиран и пиян кретен. Този човек е изключително опасен, защото продължава да се дрогира и е на свобода. Въпреки че е „освободен“ под домашен арест, Петър Тодоров съвсем спокойно се разхожда по улиците, пише от профила си във Facebook на родителите на Филип, публикува голи женски задни части и продължава да се гаври с жертвите си.
1 Бичето
Коментиран от #5, #7, #16
14:20 10.10.2025
2 Ем такъв е живота баце
Коментиран от #9
14:22 10.10.2025
3 Тоа много тегав бе
Коментиран от #17
14:22 10.10.2025
4 Дрон
Корупцията убива. Буквално.
Коментиран от #12
14:28 10.10.2025
6 ЦАР ПЪМПКИН
14:30 10.10.2025
7 "Бичето",
До коментар #1 от "Бичето":Май скоро биче не те е "лизало"
Като те лизане, песента ти ще е с няколко октави по-нагоре !
На такива като теб - пръстите, та да не пишат глу пости
14:41 10.10.2025
8 Човек
14:42 10.10.2025
9 Разбирач
До коментар #2 от "Ем такъв е живота баце":Даже в днешно време, когато се презастроява навсякъде в територията, рибата ще надживее стопаните си
14:42 10.10.2025
10 обикновен човек
Вчера се прибирам у нас и гледам на дивана - бащата на Сияна, отварям хладилника - вътре бащата на Сияна, отивам до тоалетната - бащата на Сияна седи на гърнето.
14:42 10.10.2025
11 ДрайвингПлежър
14:43 10.10.2025
12 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "Дрон":Подозирам, че далеч не го е разбрал!
Ако беше разбрал, че корупцията убива сега щеше да е пред съда с искане партийните функционери на ГЕРБ да бъдат в затвора - той обикаля по улиците и сочи с пръст търсейки виновни. Едно отвратително първеню с не много висока интелигентност - нищо не е разбрал иначе щеше да си посипе главата с пепел и да се посмири малко!
14:46 10.10.2025
13 Аман бре
Днес,2025-та се говори само за ,,бащата на Сияна"...
Ами тя МАЙКА НЯМА ЛИ?!
Или и тя е виртуална ,като измисления...БОГ?!
Оляхте се!
14:47 10.10.2025
14 Даката
Защо боклука, убил малкия Филип са го пуснали под домашен арест, а на всичкото отгоре се разхождал свободно из улуците, като другия боклук, прокурорския син обвинен в множество престъпления...
Добре, че е бащата на Сияна да ги ръчка и да им сочи проблемите... човека е почернен от мъка и е приел това, като своя битка с боклуците в България.
Коментиран от #18
14:51 10.10.2025
15 Сила
14:58 10.10.2025
16 Ивелин Михайлов
До коментар #1 от "Бичето":Дано ти да си следващият размазан на пътя!
Коментиран от #20
14:59 10.10.2025
17 Сияна
До коментар #3 от "Тоа много тегав бе":Ще ти досаждам до края на живота ти 😉
14:59 10.10.2025
18 Хм...
До коментар #14 от "Даката":Важното е, пе Коцев е в ареста, с неопровержими доказателства, много опасен!
15:00 10.10.2025
20 В тая работа
До коментар #16 от "Ивелин Михайлов":ред няма. Така че, каквото пожелаваш другиму, може и теб да те стигне преди него.
15:26 10.10.2025
21 Всичко е ясно
15:30 10.10.2025
