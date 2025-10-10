Първан Симеонов: Борисов много говори- сигурен белег, че е изнервен. И знак, че не са му удобни отношенията с Пеевски

Кризите, предизвикващи тягостно усещане в страната и усещане за политически застой, не са нещо ново за България, и вече е налице банализиране на процеса. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ директорът на социологическа агенция "Мяра“ Първан Симеонов.
Въпреки този застой се долавят два относително нови процеса в политическия живот, единият от които е, че двата типа опозиционно настроени хора/електорати в България, като че ли се синхронизират. "Синхронизираха се на интуитивно, на инстинктивно ниво.
Обобщеният образ на властта и главно обобщеният образ на г-н Пеевски явно се явява толкова сериозен дразнител, че много по-бързо от очакваното се случват тези синхрони. Просто в един момент като че ли се оформя някакъв студен мир между тях.“
Другият нов процес според социолога е това, че Борисов много говори, което за него е сигурен белег, че е изнервен и че ситуацията не му допада. "Това е сигурен знак, че като че ли не са му удобни отношенията с г-н Пеевски. Дали е вярно или не, че той е изпаднал в пълна политическа зависимост, видимо е неприятно на г-н Борисов, че така се говори, и той се опитва някак си да го разсее,“ посочи Симеонов и добави, че според него Борисов е леко заклещен политически в тази ситуация. "Напълно е възможно Пеевски бързайки, искайки всичко веднага и т.н., в един момент да стане толкова неприемлив за масовия вкус, че Борисов да си отвори врата за други взаимодействия и да се опита да обърне посоката навреме, преди да е катастрофирал политически.“
Кризите дават възможност на политиците за мобилизиране на силите им и представянето им в по-положителна светлина, смята още социологът, като даде пример с кмета на София Васил Терзиев, който не само успява да мобилизира своята общност, представяйки исканията на насрещната страна като форма на изнудване по време на транспортната криза, но при сегашната криза с боклука му е още по-лесно, защото на отсрещната страна стои едър бизнес. "Търси се такъв образ, създава се и бих казал успешно. Засега на Терзиев по-скоро му се получава образа на публична фигура, бореща се срещу мафията.“ Борисов също е влязъл в такава роля, която е по-мъдра, по-помирителска: "Той се чувства добре в такива води, защото много пъти го е правил това назад във времето, когато можеше да балансира между собствената си партия и различни партньори.“
При политическият застой винаги се чака идването на нова партия, посочи още експертът. "В политиката е добро да се ротираш с някого, добро е да не вземаш от време в време цялата власт. Добро е не е всеки проблем да е твой проблем, защото си взел цялата власт. Борисов това го знае. Пеевски не съм сигурен, че го знае. Почвам да се учудвам защо така действа само напред, да не би да се окаже, че накрая остава в изкуствена засада.“
1 има много измамници в България
21:28 10.10.2025
2 Николай Бареков бивш евродепутат
Но не той, овластеният, за кражбите в “неговите” четири министерства - на Икономиката, на Транспорта, на Здравеопазването, а аз. Заради своя журналистически труд.
Защото публикувах реални порно снимки на ключови депутатки от ПГ на ИТН, която Задкулисието и Мафията са инсталирали от пилона в Шоуто право на депутатската банка и защото аз си позволих да отида пред домовете на Слави , за да искам да отговори на истинските въпроси, които никой не му задава в мисириските медии.
Не съм си мислил като по-млад, че моят колега от БТВ Слави е способен да внесе закон срещу мен и нашата медия, за да лежа ефективно в затвора за 6 години, защото отстоявам истината и я казвам на народа без цензура. Аз, обикновеният 50 годишен българин с пет малки деца, да стана жертва на крадците на бъдещето ни за назидание на останалите журналисти.
Забележете, и калинката Рая Назарян от ГЕРБ, която беше шеф на парламента, подкрепила закона, та се наложи шефът и Борисов да звъни на Слави, но и да се обяснява жаловито.
Когато влязох за кратко в политиката, дадох микрофона на хората да говорят свободно и кръстих партията “България без цензура”, но през 2013 година цензурата в България беше детска игра в сравнение днешната цензура и мракобесните закони, които Пеевски, Слави и Борисов правят всеки ден. Истинска дистопия. Филм на ужасите. Кошмар.
Благодаря на Радостин Василев и Асен Василев, които казаха истината, че внесеният от Слави зак
21:29 10.10.2025
3 Николай Бареков бивш евродепутат
Истината е, че Трифонов и Тошко Йорданов знаят, че това е само началото на нашите разследвания и за техните распоретини във властта тепърва ще показваме нелицеприятните факти, с които техните задкулисни господари ги държат. И тепърва тръгваме да ги притесняваме по дуварите и други обществени места.
Дали Рая НаДелян не е гласувала мракобесния закон, за да защити и себе си?
Има ли от какво да се притеснява и какво си мисли, че някой знае за нея.
Дали този Закон за цензурата и за “затвор за Бареков” не пази от още тежки разкрития за хотела с водопад на премиера Росен Желязков за 40 милиона евро, купен от жена му за 1500 лева?
Дали този мракобесен закон не трябва да пази Пеевски и Борисов от нови корупционни разкрития и разследвания подобни на “Барселонагейт”?
Или от продължения на разследванията на Уолстрийт джърнъл за корупционни сделки и схеми?
На Пеевски и Борисов съм свикнал и не се учудвам, но падението и резилът на Слави са ми необясними. Поне доскоро бяха.
Скри се като мишка. Напълни парламента на няколко пъти с калинки, явни наркомани, хостеси, проститутки и пилонаджийики.
Обслужи Пеевски и Борисов.
Днес Трифонов се отказа неговият министър на икон
21:31 10.10.2025
4 Един
21:31 10.10.2025
5 Кабакрадев
21:31 10.10.2025
6 Николай Бареков бивш евродепутат
Обръщам се лично с това, което не успях да кажа по домофона на палата на Слави в Бояна.
Слави, ти си срам за няколко професии. Нито си политик, нито си журналист, нито си чалгаджия. Чалгаджиите не бъркат в кацата с меда на държавата, а ти бръкна яко. Ти се оказа страхливец и измамник, защото излъга 3 милиона българи и стана подлога на Пеевски и Борисов, а накрая се скри като мишка.
Слави, с удоволствие бих влязъл в затвора, но ще разкрия колко си жалък и зависим и как с аверите си Двамата Шишковци ограбвате българския народ.
Ти, Слави, си дъното под тинята и трябва да бъдеш разобличен за назидания на идните поколения, защото си безродник, плюл на принципите и на Родината. Ти обричаш народа на бедност и отнемаш бъдещето на децата ни. Казват ти го и твоите колеги Венци Мицов и Иво Сиромахов, а не само аз. Хората го говорят за теб по улиците.
Слави, ти си позор, с радост ще те излежа, но ще разкрия истината за срамните ти схеми във властта с Пеевски и Борисов, които излъга, че
21:32 10.10.2025
7 Николай Бареков бивш евродепутат
Слави, ти си позор, с радост ще те излежа, но ще разкрия истината за срамните ти схеми във властта с Пеевски и Борисов, които излъга, че ще чегърташ.
21:33 10.10.2025
8 "ВРАГ НА НАРОДА"
тиквата ИЛИ $винята, кой кого?!
21:34 10.10.2025
9 Да бе
21:36 10.10.2025
10 Хехе
21:39 10.10.2025
11 неграмотник си
той определя порциите в момента
21:39 10.10.2025
13 Да,бе
21:42 10.10.2025
14 Гледай ти
Като Нинова и то винаги ,кога Ана с капелата е на смяна...
Глеейй ти...
21:44 10.10.2025