Такситата искат да вдигат цените

12 Октомври, 2025 06:50, обновена 12 Октомври, 2025 06:52 646 9

  • таксита-
  • цени-
  • тарифи

Аргументът им е, че са вложили 1000 лева, за да изпълнят изискванията за въвеждане на еврото

Такситата искат да вдигат цените - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Таксиметровите шофьори искат увеличение на тарифите за превоз, предаде БНР.

Аргументът им е, че са вложили 1000 лева, за да изпълнят изискванията за въвеждане на еврото. До 31 октомври всички касови апарати в таксиметровите автомобили трябва да могат да издават касов бон с цената на превоза в лева и в евро.

Около половината таксиметрови автомобили вече са със сменени касови апарати, те минават и през метрологичен контрол. "Метрологичният контрол е 35 лв. държавна такса, комплектът стикери за всеки автомобил е около 13-15 лв. Тези разходи ги правят шофьорите, собственици на колите", заяви Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

Според закона за въвеждане на еврото до 31 октомври таксиметровите апарати трябва да могат да издават касовите бонове за приетото плащане в двете валути - в лева и евро, от 1 януари до 8 август 2026 г. - в евро и лева, а след 8 август - само в евро. Разходът на един автомобил е около 1000 лв. Затова се иска увеличение на минималните тарифи - дневната 1,74 лв, а нощната - 2 лв.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 баба Даба много слаба

    6 1 Отговор
    Няма да ползваме таксита,ако повишат таксите за превоз.

    06:55 12.10.2025

  • 2 ООрана държава

    10 1 Отговор
    По колко пъти годишно? Едно возене с такси излиза 1/3 резервоар, карайте си колите и оставете бакшиша гладен

    06:56 12.10.2025

  • 3 Чудесно

    17 1 Отговор
    Такситата показаха пряката връзка на въвеждането на Еврото и повишението на цените. Разходът за тях е еднократен, но клиентите ще се таксуват за него перманентно. Всеки гледа да захлеби, няма повишаване на инфлацията.

    06:58 12.10.2025

  • 4 Пак плачат за юбер

    4 0 Отговор
    Общините одобряват минимална тарифа на превоз. Всеки може да кара на по високи цени стига да е обозначено по правилата. Ако всички фирми карат на една и съща цена в случая мининалната това е картелно споразумеие

    07:19 12.10.2025

  • 5 Необявена инфлация

    5 0 Отговор
    Само си търсят най-малкия повод да одерат нещо.

    07:27 12.10.2025

  • 6 Едва ли

    3 0 Отговор
    им струва толкова.

    07:29 12.10.2025

  • 7 шишо

    1 0 Отговор
    бакшишо

    07:32 12.10.2025

  • 8 Гост

    3 0 Отговор
    Като не им изнася цял ден да люпят семки за ходят в производството. Седнали да реват като вдовица за х.й

    07:36 12.10.2025

  • 9 Гадна държавица,

    1 0 Отговор
    мащеха и кръволок за своите си.
    Бягайте далеч от нея и завинаги.

    07:37 12.10.2025

