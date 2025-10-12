Учен: Това е само началото. Градовете ни са проектирани за климат, който вече не съществува

Суша и пожари през лятото, наводнения и разрушения през есента – така изглежда новият климатичен цикъл, в който България навлезе без реална подготовка. Екстремните явления вече не са изключение, а закономерност. Природата се държи непредсказуемо, а инфраструктурата и институциите не успяват да реагират.
„Това е само началото“, предупреди в „Тази събота и неделя“ по бТВ д-р Валентин Симеонов – учен от Федералния институт за технологии в Лозана, Швейцария. Според него бедствия като това в „Елените“ не са прецедент, а резултат от години грешно планиране и липса на адаптация към променящия се климат. „Случаят беше планирана катастрофа“, казва Симеонов, визирайки начина, по който курортът е застроен върху речни корита и ерозирали склонове.
Експертът обясни, че климатичните промени вече не се проявяват в отделни събития. Те са взаимосвързана система от процеси – всеки следващ подсилва предходния.
„Горещите вълни водят до суша, сушата – до пожари, а изгорената земя вече не поема вода. Когато дойде дъждът, той няма къде да попие и се превръща в порой. Това е един непрекъснат цикъл“, обясни Симеонов.
Той припомни, че подобен сценарий вече се повтаря не само по Черноморието, но и във вътрешността на страната. Дори София не е защитена – под някои столични булеварди все още текат стари речни корита, които могат да се превърнат в риск при обилен дъжд. „Боянската река, например, минава под трамвай №5. Ако каналите се запушат, резултатът ще е същият – наводнение в сърцето на града.“
Симеонов обърна внимание и на екстремните горещини: „В градовете температурите са с 5-6 градуса по-високи от околността. Това се нарича градски топлинен остров – бетон, асфалт, липса на растителност и водни площи. Резултатът е, че хора умират от прегряване, без дори да го осъзнаят“, казва той.
След бедствието в „Елените“ институциите оправдаха мащаба му с „невижданото количество валежи“, между 200 и 400 литра на квадратен метър. Но според д-р Симеонов това не е извинение.
„Да, това е сериозен дъжд, но далеч не рекорден. В Гърция по време на урагана „Даниел“ паднаха 700 литра. В Индия такива стойности се отчитат за час. Не можем да казваме „нямаше как да се справим“. Трябва да планираме така, че да можем“, коментира той.
И добави с ирония: „Не бива да мислим, че Господ е българин. Когато става дума за природата, тя не прави компромиси.“
Относно глобалното затоплян, ученият каза: „Това, което постигнахме за век и половина, природата не е правила за хилядолетия. Когато температурите минат определен праг, процесите стават лавинообразни. Като млякото на котлона – дълго не се случва нищо и изведнъж изкипява. Ние вече сме на ръба на това кипене“. Прогнозите на Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC) сочат, че ако тенденцията продължи, до края на века затоплянето може да достигне 4°C.
„Климатът вече не е същият, но ние живеем така, сякаш нищо не се е променило. Градовете ни са построени за миналото, не за бъдещето“, казва д-р Симеонов. Той настоява, че климатичната адаптация не е лукс, а въпрос на оцеляване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5
10:07 12.10.2025
2 Мда
10:12 12.10.2025
3 голем
10:20 12.10.2025
4 1488
10:27 12.10.2025
5 как
До коментар #1 от "Пич":ще промениш въздушните течения с седни перки.Па то самолетите като минат с турбините и са милиони в небето и те ли променят въздушни течения.ТО и ти си учен недоучен като тоя от статията И соларите какво променят то слънцето си грее гъ..за ти пече или огрява солара Къде тук ти е урсулата Да кажем че войната на путин променя безкрайно много климата с огромните пожари в газонаходища и прах от въздушните нападенияс ракети и многотонни бомби и всичко измислено да избива директно човечеството НО това не ти пречи а соларите
Коментиран от #12
10:29 12.10.2025
6 име
10:30 12.10.2025
7 мьрсулана
помните ли
10:32 12.10.2025
8 Хейт
10:37 12.10.2025
9 Планираното
10:38 12.10.2025
10 Абе
Като оня с ковида от лабораторията в Берн.
10:53 12.10.2025
11 Ти да видиш
Коментиран от #14
10:54 12.10.2025
12 Пич
До коментар #5 от "как":Откъде ви намират такива паветни илитерати , който не средно , а основно образование са изпуснали ?! Как мислиш , променят ли се температурите когато бъдат погълнати от черните солари ?! Нагоре или надолу ! И дали ако е надолу това би довело до по слабо изпаряване на водите отколкото е необходимо за затвореният цикъл на водата. Не че го знаеш какво е , но си питай ИИ- то!!! И как мислиш се променят въздушните течения които трябва да преминат над планините , когато осееш върховете със стотици връхни мелници ?! Дали перките ще разсеят теченията , пречейки им да не позволят прекалено много дъждовни облаци да се струпат на куп , и да ви издават ?! Сигурно е само че ти е лесно да не си умен!!!
10:58 12.10.2025
13 Ти ще кажеш
11:02 12.10.2025
14 007 лиценз ту кил
До коментар #11 от "Ти да видиш":За кое е прав, за пожарите ли, които се оказаха умишлено подпалени от хора.
Или, че климатът ще е причина да се запушат колекторите на Боянската река, която не минава под трамвай 5, а под бул. България и под трамвай 7. Между другото това вече се случи в миналото през 1982 г., когато климатът си беше старият.
Наративи от хора на чужда хранилка.
Коментиран от #16
11:04 12.10.2025
15 ООрана държава
11:13 12.10.2025
16 Ти да видиш
До коментар #14 от "007 лиценз ту кил":Вече на всички стана ясно, че пожарите са умишлени и с цел.
Прав е, че климатът се промени. Вече нямаме снежни зими по 4 месеца. Нямаме и пролет, нито есен. Стана някаква адска жега през лятото и мъглива зима около нула градуса, без сняг.
Есента и пролетта станаха дъждовни, като в тропиците.
Не помня такъв климат допреди 15 години.
Коментиран от #17
11:29 12.10.2025
17 007 лиценз ту кил
До коментар #16 от "Ти да видиш":Така е, климатът се променя към по-лошо според мен. Но това не е причината за бедствията, които се случват в България.
11:38 12.10.2025