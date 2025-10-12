Новини
Учен: Това е само началото. Градовете ни са проектирани за климат, който вече не съществува

12 Октомври, 2025

  • елените-
  • наводнения-
  • климат

Според него бедствия като това в „Елените“ не са прецедент, а резултат от години грешно планиране и липса на адаптация към променящия се климат

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Суша и пожари през лятото, наводнения и разрушения през есента – така изглежда новият климатичен цикъл, в който България навлезе без реална подготовка. Екстремните явления вече не са изключение, а закономерност. Природата се държи непредсказуемо, а инфраструктурата и институциите не успяват да реагират.

„Това е само началото“, предупреди в „Тази събота и неделя“ по бТВ д-р Валентин Симеонов – учен от Федералния институт за технологии в Лозана, Швейцария. Според него бедствия като това в „Елените“ не са прецедент, а резултат от години грешно планиране и липса на адаптация към променящия се климат. „Случаят беше планирана катастрофа“, казва Симеонов, визирайки начина, по който курортът е застроен върху речни корита и ерозирали склонове.

Експертът обясни, че климатичните промени вече не се проявяват в отделни събития. Те са взаимосвързана система от процеси – всеки следващ подсилва предходния.

„Горещите вълни водят до суша, сушата – до пожари, а изгорената земя вече не поема вода. Когато дойде дъждът, той няма къде да попие и се превръща в порой. Това е един непрекъснат цикъл“, обясни Симеонов.

Той припомни, че подобен сценарий вече се повтаря не само по Черноморието, но и във вътрешността на страната. Дори София не е защитена – под някои столични булеварди все още текат стари речни корита, които могат да се превърнат в риск при обилен дъжд. „Боянската река, например, минава под трамвай №5. Ако каналите се запушат, резултатът ще е същият – наводнение в сърцето на града.“

Симеонов обърна внимание и на екстремните горещини: „В градовете температурите са с 5-6 градуса по-високи от околността. Това се нарича градски топлинен остров – бетон, асфалт, липса на растителност и водни площи. Резултатът е, че хора умират от прегряване, без дори да го осъзнаят“, казва той.

След бедствието в „Елените“ институциите оправдаха мащаба му с „невижданото количество валежи“, между 200 и 400 литра на квадратен метър. Но според д-р Симеонов това не е извинение.
„Да, това е сериозен дъжд, но далеч не рекорден. В Гърция по време на урагана „Даниел“ паднаха 700 литра. В Индия такива стойности се отчитат за час. Не можем да казваме „нямаше как да се справим“. Трябва да планираме така, че да можем“, коментира той.

И добави с ирония: „Не бива да мислим, че Господ е българин. Когато става дума за природата, тя не прави компромиси.“

Относно глобалното затоплян, ученият каза: „Това, което постигнахме за век и половина, природата не е правила за хилядолетия. Когато температурите минат определен праг, процесите стават лавинообразни. Като млякото на котлона – дълго не се случва нищо и изведнъж изкипява. Ние вече сме на ръба на това кипене“. Прогнозите на Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC) сочат, че ако тенденцията продължи, до края на века затоплянето може да достигне 4°C.

„Климатът вече не е същият, но ние живеем така, сякаш нищо не се е променило. Градовете ни са построени за миналото, не за бъдещето“, казва д-р Симеонов. Той настоява, че климатичната адаптация не е лукс, а въпрос на оцеляване.


  • 1 Пич

    13 8 Отговор
    Да , ама...... този климат не падна от небето !!! Малоумните Урсулианци промениха въздушните течения с вятърните мелници , и промениха температурите със соларните панели !!! Вие си се давете , те ще печелят !!!

    Коментиран от #5

    10:07 12.10.2025

  • 2 Мда

    10 0 Отговор
    Само забележете китайската подпорна стена на плажа. Законна или не е факт .

    10:12 12.10.2025

  • 3 голем

    4 5 Отговор
    си учен недоучен НЕМА ЩО раздадохте българските пари на неграмотни комунисти обременени наследствено и неграмотни по природа и при това алчни за пари,...Какво ти е виновно времето че се строило извън закона.А за пожарите палят се по поръчка от болшевиките винаги по време на избори а тази година за да има инфлация и да не влезнем в еврозоната Какво стана с двамата които хванаха за умишлени палежи и за всички пожари които са следствие от уж небрежност ТЕРОРИСТИТЕ в пандела

    10:20 12.10.2025

  • 4 1488

    3 5 Отговор
    путин е 1.20 см

    10:27 12.10.2025

  • 5 как

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ще промениш въздушните течения с седни перки.Па то самолетите като минат с турбините и са милиони в небето и те ли променят въздушни течения.ТО и ти си учен недоучен като тоя от статията И соларите какво променят то слънцето си грее гъ..за ти пече или огрява солара Къде тук ти е урсулата Да кажем че войната на путин променя безкрайно много климата с огромните пожари в газонаходища и прах от въздушните нападенияс ракети и многотонни бомби и всичко измислено да избива директно човечеството НО това не ти пречи а соларите

    Коментиран от #12

    10:29 12.10.2025

  • 6 име

    10 1 Отговор
    Много е нрудно да се сетиш че като не правиш язовири, ще има проблеми с водата. Че като сечеш гори, ще има проблеми с водата. Че като сечеш дървета изастрояваш градинки, ще е прашно, мръсно и топло в градовете.

    10:30 12.10.2025

  • 7 мьрсулана

    6 0 Отговор
    аз и подмяната не спряхме да ви повтаряме как вече няма сезони и ще е вечно лято с 40 гр жеги
    помните ли

    10:32 12.10.2025

  • 8 Хейт

    12 1 Отговор
    Айде, айде! Едно време градовете ни бяха добре планирани за студ и пек, за сняг, суша и дъжд. С улици, язовири, отопление и канализация, с норми за земетресения и паркове наоколо. Образовани инженери и архитекти ги мислеха тези неща. И после дойдоха мутрите и смазаха от бой ония, дето им пречеха на бетонирането.

    10:37 12.10.2025

  • 9 Планираното

    10 0 Отговор
    строителство от миналото се основаваше на Професионализъм и Държавен Контрол. Имаше разпореждане на ЦК на БКП в София в южните квартали да не се строят сгради по-високи от осем етажа, за да не се спират въздушните течения от Витоша и градът да се проветрява... по настояване на архитекти-урбанисти. Сега архитекти всякакви, а София с мръсен въздух и небостъргачи в полите на Витоша

    10:38 12.10.2025

  • 10 Абе

    5 1 Отговор
    Е така, като почне да дава акъл некой от Швейцария и ми идва...

    Като оня с ковида от лабораторията в Берн.

    10:53 12.10.2025

  • 11 Ти да видиш

    1 3 Отговор
    Може и да не ни харесва какво казва, но всяка година климатът и новинарите доказват, че е прав.

    Коментиран от #14

    10:54 12.10.2025

  • 12 Пич

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "как":

    Откъде ви намират такива паветни илитерати , който не средно , а основно образование са изпуснали ?! Как мислиш , променят ли се температурите когато бъдат погълнати от черните солари ?! Нагоре или надолу ! И дали ако е надолу това би довело до по слабо изпаряване на водите отколкото е необходимо за затвореният цикъл на водата. Не че го знаеш какво е , но си питай ИИ- то!!! И как мислиш се променят въздушните течения които трябва да преминат над планините , когато осееш върховете със стотици връхни мелници ?! Дали перките ще разсеят теченията , пречейки им да не позволят прекалено много дъждовни облаци да се струпат на куп , и да ви издават ?! Сигурно е само че ти е лесно да не си умен!!!

    10:58 12.10.2025

  • 13 Ти ще кажеш

    3 0 Отговор
    А те ...............и учения

    11:02 12.10.2025

  • 14 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ти да видиш":

    За кое е прав, за пожарите ли, които се оказаха умишлено подпалени от хора.

    Или, че климатът ще е причина да се запушат колекторите на Боянската река, която не минава под трамвай 5, а под бул. България и под трамвай 7. Между другото това вече се случи в миналото през 1982 г., когато климатът си беше старият.

    Наративи от хора на чужда хранилка.

    Коментиран от #16

    11:04 12.10.2025

  • 15 ООрана държава

    0 0 Отговор
    М@лоумник,в бг нищо не е проектирано според климата

    11:13 12.10.2025

  • 16 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "007 лиценз ту кил":

    Вече на всички стана ясно, че пожарите са умишлени и с цел.
    Прав е, че климатът се промени. Вече нямаме снежни зими по 4 месеца. Нямаме и пролет, нито есен. Стана някаква адска жега през лятото и мъглива зима около нула градуса, без сняг.
    Есента и пролетта станаха дъждовни, като в тропиците.
    Не помня такъв климат допреди 15 години.

    Коментиран от #17

    11:29 12.10.2025

  • 17 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ти да видиш":

    Така е, климатът се променя към по-лошо според мен. Но това не е причината за бедствията, които се случват в България.

    11:38 12.10.2025

