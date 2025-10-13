Новини
България »
Германският външен министър пристига в България

Германският външен министър пристига в България

13 Октомври, 2025 06:36, обновена 13 Октомври, 2025 05:38 758 18

  • йохан вадефул-
  • германия-
  • министър-
  • сигурност-
  • посещение

Йохан Вадефул ще посети и Румъния за дискусии по въпросите на сигурността

Германският външен министър пристига в България - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул започва днес двудневно посещение в България и Румъния, като разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана, предаде ДПА, като цитира външното министерство в Берлин.

Разговорите ще обхванат и икономическото сътрудничество, усилията за повишаване на европейската конкурентоспособност и програмата за разширяване на ЕС, според същия източник.

Първоначално Вадефул планираше да започне посещението си в Атина, където щеше да се срещне с гръцкия си колега Георгиос Герапетритис, след което да продължи за София, за да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев. Посещението в Атина обаче беше отменено, след като Герапетритис замина за Египет, за да присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа.

Вместо това Вадефул ще пътува директно за България, а за утре е насрочена среща в Букурещ с румънската външна министърка Оана Цою.

/АГ/

Източник: www.bta.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за нищо добро

    21 1 Отговор
    не идва тук

    Коментиран от #4

    05:43 13.10.2025

  • 2 велзевул

    7 0 Отговор
    пристига -ала не боите се деца зА УТРЕШНИЯТ ДЕН-ТОИ ЩЕ ПОСЕТИ ВОДОПАДА

    05:46 13.10.2025

  • 3 Да го посрещнем

    21 0 Отговор
    С вили и лопати!
    Стига с тая Украйна!
    Заприличахме на гето, цялата страна!
    И тоя тъпоумник, кумчето на Борисов, само заглажда перчема, а под него празна кутия!

    Коментиран от #17

    05:47 13.10.2025

  • 4 Сигурно

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "за нищо добро":

    заради барута ?

    05:48 13.10.2025

  • 5 Идва

    4 0 Отговор
    на гости на Гьорг !

    05:53 13.10.2025

  • 6 Какво ли още

    7 0 Отговор
    ще ограбват бедна Еврогария. Евтин суровинен придатък на Германия, произвеждаме постелките им коли, кашончета и др. без добавена стойност за Еврогария, евтина работна ръка. Което ще свърши с увеличаване цена ток,. Освен лишаването от печалби в Сопот за 5 г. напред, преместването на мръсните им производства в Територията, заемите за Еврогария и лихвите, замърсяване на води и опасност от в з ривове, заради производство на вещества близки по мощност до ядрени. И да сме обект на нападения на чужди държави. Колко щастливи и ухи лени бяха "германските а кули" на масата пред Желязков и Борисов за Сопот.
    Износ на печалби от Еврогария отиват в Германия. 75% от зомби икономика на Еврогария е в сферата на услугите, включен е и строителен бум. А печалбите с висока добавена стойност за чуждите фирми, които ги изнасят в родините си, но са включени в БВП на Еврогария. Реално БВП-то ни не е повече от сто милиарда лева. От Рай ще ни превърнат в Пустиня. Европа е грабена и окупирана от чужди империи. А окупирана Европа граби периферните държави, перфектната пирамида. С идването на еврошийта предизвикваме интерес за финансови пазари, ново грабене, а печалбите в Господарите.

    05:56 13.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядото

    9 0 Отговор
    нищо добро не чака българия и народа от тези "визити"на германци.поне за последните век и половина историята ни е пълна с примери и факти

    06:00 13.10.2025

  • 9 оня с коня

    8 0 Отговор
    не идва за хубаво тояБОКЛУК немски

    06:07 13.10.2025

  • 10 глоги

    3 0 Отговор
    Германският външен министър ЩЕ пристигНЕ в България. Значи хайл.Ястноооо!

    06:08 13.10.2025

  • 11 Представям

    5 0 Отговор
    си с какъв бълвоч от тъпни ще го засипе Герги целувачът , какъв резил ще сътвори ! А и ако ЗаВиров се завре - резилът , както и последиците ще са пълни за страната . А розовият хотелиер , снимащ се с восъчни фигури е всеизвестен срам .

    06:17 13.10.2025

  • 12 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ТОЗИ ШВАБА,ЩЕ НИ СГОТВИ!

    06:22 13.10.2025

  • 13 дано отседне в плевен германеца ха ха ха

    1 0 Отговор
    ще му покажат хотела със водопада

    06:24 13.10.2025

  • 14 Всичкитe се изредиха

    1 0 Отговор
    Шон похарчени кинти а

    06:24 13.10.2025

  • 15 12340

    1 0 Отговор
    А кой беше председател на комисията по външна политика в НС?!

    Коментиран от #18

    06:26 13.10.2025

  • 16 германия отново на изток

    3 0 Отговор
    България и Румъния са бивши съюзници на фашистка германия, нормално е да посети германеца тези бивши съюзници в германските престъпления срещу човечеството. Гърците са оказали съпротива на нацистите и там не им с кланят.

    06:34 13.10.2025

  • 17 интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да го посрещнем":

    Докато не бяхме в ЕС и НАТО,през 90 те години. Тогава бяхме сами като изоставено малко улично кученце, тогава и руснаците не но искаха, нямаше и помощи за Украйна,а в същото време гладни,бедни,боси.... Хубаво, че Запада ни съжали и ни прибра, защото щяхме сега да сме и по зле и от Бурунди. ...Но сега вече въшката се наяде и излезе на челото. Сега вече онова малко гладно изоставено кученце порасна и почна да хапе ръката, която я храни толкова години.

    06:36 13.10.2025

  • 18 🤣🤣🤣🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "12340":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    06:36 13.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове