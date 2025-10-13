Мохамед Халаф: Войната в Близкия изток далеч не е приключила

Журналистът Мохамед Халаф коментира в Интервюто в Новините на NOVA“ сложната ситуация в Близкия изток часове след влизането в сила на примирието между Израел и "Хамас".

Въпреки размяната на заложници и затворници, според него войната далеч не е приключила – и територията на Газа остава в състояние на дълбока несигурност.

„Израел няма да се изтегли напълно от Газа. Ще запази контрол над определени зони, за да следи изпълнението на споразумението и дали "Хамас" ще спази поетите ангажименти“, заяви Халаф.

Според него третият етап от договореното примирие – предаването на контрола на преходно палестинско правителство – ще е най-решаващ, но и най-проблематичен.

„Хамас" ще маневрира – ще се опита да избегне пълно разоръжаване. Те вече обявиха, че ще запазят лекото си оръжие, но въпросът е – срещу кого ще го използват?“, попита Халаф.

Анализаторът посочи, че предстоящите палестински избори ще бъдат тест за бъдещето на региона. „Газа трябва да бъде включена в тях, но ако "Хамас" остане на власт там, тя ще се превърне в изолиран анклав“, предупреждава Халаф.

Халаф подчерта, че САЩ – и лично Доналд Тръмп не са изоставили амбициозния план за Ривиерата, който включва изграждане на инфраструктура, индустриални зони, международно летище и пристанище. По думите му „всичко това е част от визията за бъдеща палестинска държава – възможност, която администрацията на Тръмп вижда като въпрос не само на мир, но и на престиж.“

По думите на Халаф израелският премиер Бенямин Нетаняху е отказал да пътува до Шарм ел Шейх, за да избегне среща с арабски лидери, които открито обвиниха Израел в жестокости по време на конфликта.

„Истинският въпрос е: кога този успех ще се превърне в траен мир?“, каза Халаф и завърши с прогноза, че само комбинирани дипломатически усилия – включително от страна на САЩ, Русия и арабските държави – могат да доведат до създаване на две отделни държави и дългосрочна стабилност в региона.