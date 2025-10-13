Новини
България »
Мохамед Халаф: Войната в Близкия изток далеч не е приключила

Мохамед Халаф: Войната в Близкия изток далеч не е приключила

13 Октомври, 2025 22:34 804 4

  • мохамед халаф-
  • близък изток-
  • сащ

Халаф подчерта, че САЩ – и лично Доналд Тръмп не са изоставили амбициозния план за Ривиерата

Мохамед Халаф: Войната в Близкия изток далеч не е приключила - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Журналистът Мохамед Халаф коментира в Интервюто в Новините на NOVA“ сложната ситуация в Близкия изток часове след влизането в сила на примирието между Израел и "Хамас".

Въпреки размяната на заложници и затворници, според него войната далеч не е приключила – и територията на Газа остава в състояние на дълбока несигурност.

„Израел няма да се изтегли напълно от Газа. Ще запази контрол над определени зони, за да следи изпълнението на споразумението и дали "Хамас" ще спази поетите ангажименти“, заяви Халаф.

Според него третият етап от договореното примирие – предаването на контрола на преходно палестинско правителство – ще е най-решаващ, но и най-проблематичен.

„Хамас" ще маневрира – ще се опита да избегне пълно разоръжаване. Те вече обявиха, че ще запазят лекото си оръжие, но въпросът е – срещу кого ще го използват?“, попита Халаф.

Анализаторът посочи, че предстоящите палестински избори ще бъдат тест за бъдещето на региона. „Газа трябва да бъде включена в тях, но ако "Хамас" остане на власт там, тя ще се превърне в изолиран анклав“, предупреждава Халаф.

Халаф подчерта, че САЩ – и лично Доналд Тръмп не са изоставили амбициозния план за Ривиерата, който включва изграждане на инфраструктура, индустриални зони, международно летище и пристанище. По думите му „всичко това е част от визията за бъдеща палестинска държава – възможност, която администрацията на Тръмп вижда като въпрос не само на мир, но и на престиж.“

По думите на Халаф израелският премиер Бенямин Нетаняху е отказал да пътува до Шарм ел Шейх, за да избегне среща с арабски лидери, които открито обвиниха Израел в жестокости по време на конфликта.

„Истинският въпрос е: кога този успех ще се превърне в траен мир?“, каза Халаф и завърши с прогноза, че само комбинирани дипломатически усилия – включително от страна на САЩ, Русия и арабските държави – могат да доведат до създаване на две отделни държави и дългосрочна стабилност в региона.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плд, ул Св Климент

    4 1 Отговор
    даже сега започва, след като Израел и Палестина отказаха да сключат мир, докато Тръмп се самопревъзнася...

    22:41 13.10.2025

  • 2 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Бизнесменът -Миротворец мечтае да построи хотел-ресторант без водопад в Га-за и голямо голф игрище където да гони топчето с неговите авери от военно промишления комплекс.

    22:41 13.10.2025

  • 3 и нуе казвате откъде тръгна всичко

    2 2 Отговор
    от атентатите от 2023 и отвлечените израелци.

    Айде вече да се казват нещата с истинските им имена.

    Израел беше сравнително спокойна, бяхме на екскурзия 2022,

    но ми направи впечатление че и учениците бяха с автомати .

    Значи има нещо което не ни се казва

    22:50 13.10.2025

  • 4 Бай Араб

    3 3 Отговор
    А бе къде е сга Волен Сидеров БИТКАДЖИЯТА, Русия падна в канала и Господин Волен Сидеров не се появява никъде .,той и Копейкин вече не се показва

    22:52 13.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове