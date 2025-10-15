Новини
След заканата на Борисов: Работата на парламента днес е под въпрос

15 Октомври, 2025 05:35, обновена 15 Октомври, 2025 05:38 922 18

Лидера на ГЕРБ заяви вчера, че депутатите от неговата формация повече няма да крепят кворума за провеждане на заседания

Снимка: Фейсбук
БНР БНР

Работата на парламента днес е под въпрос след заканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че депутатите от неговата формация повече няма да крепят кворума за провеждане на заседания, предаде БНР.

Повод за предупреждението стана резултатът на извънредния местен вот в Пазарджик. Според Борисов депутатите от ГЕРБ трябва да се срещат с партийните структури в страната.

Разгневен от резултата на партията си, която остана на шесто място на извънредния местен вот в Пазарджик, и коментарите на част от политическите формации, вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за преформатиране на властта или предсрочни избори.

"Повече ние кворум няма да им правим. Ще изкараме още три-четири-пет дена без кворум и то само си замина правителството. Да се съберат и да решат без шестата партия може ли да управляват. Според мен може".

Под въпрос беше поставен и председателският пост на Наталия Киселова:

“Че Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля, заминава там да се показва. Камо ли пък ако има мач, ако има нещо, волейбол ако има,то е чудо! Деветнайсет ли, колко депутати има зад гърба си, откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне.

Изобщо това не ми харесва. Затова премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председателя на Народното събрание. Не може такова нещо. Една година близо, стига им! Стига им толкова!"

В съобщение до медиите вчера лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски обяви, че ще подкрепи председател на Народното събрание, излъчен от ГЕРБ, и готовност да участва в разговор за преформатиране на управлението.

На фона на тези закани, в предварителната програма на парламента за днес са включени три ратификации на споразумения, определяне на комисия за одитиране на финансовите отчети на сметната палата за последните три години и обсъждане на първо четене на промени в Закона за туризма, с които се създава туристически гаранционен фонд, който да обезпечава потребители, в случай на несъстоятелност на туроператор.

Вчера от ПП-ДБ обявиха, че ще предложат в дневния ред на Народното събрание да бъде включено създаване на временна комисия за автомагистрала “Хемус”, както и две изслушвания.


  • 1 Дано

    13 0 Отговор
    ПРИКЛЮЧИ !

    05:41 15.10.2025

  • 2 Защо гейшата Рая

    7 0 Отговор
    Непрекъснато гледа на Боко дирника?

    Коментиран от #18

    05:45 15.10.2025

  • 3 Луд

    14 1 Отговор
    Заверата е разкрита ,Без редовно правителство няма евро банкноти ОТЛАГАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО но златото и валутния резерв ни го прибраха това е била цената ,,МАГНИТСКИ,,.Българина продължава да негласува е ТАКОВА ЖИВОТНО НЕМА Е КАЗАЛ ШОПО.

    05:51 15.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    БОКО, СЕ ИЗЖИВЯВА КАТО СТИВ ДЖОЖС,АМА НЕ Е!Е ОБИЧА ДА ДЖОББИИИИ ! МНОГО НЕРВЕН НЕЩОО!

    05:51 15.10.2025

  • 5 рая надупян

    3 1 Отговор
    айловю циганино мизерен

    05:51 15.10.2025

  • 6 Да бе мирно

    8 1 Отговор
    седяло при ПП-ДБ, не би чудо видяло. Голямото Д занули гроб с един удар

    05:51 15.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1, 2, 3 , 4 ! Все алчни Кр ! А ! Д !

    2 0 Отговор
    1, 2, 3 , 4 !

    Все алчни Кр ! А ! Д ! Ц ! Ии !

    На Снимката !

    За Сметка !

    На Всеки Един !

    От Нас !

    Ограбват Правата Ни !

    За да Имат !

    Какво !

    Да !

    Отмъкнат !

    После Чакаш !

    България !

    Някога !

    Да стане Държава 1

    Държава !

    На Българите !

    Чии права ?

    Не Погазиха Тези !

    После !

    Българина Бил !

    Беден !

    Когато Ти Отнемат Залъка !

    Няма как Да не си Беден !

    За какъв Просперлитет ?

    Може да се говори !

    След Като Няма с Какво !

    Да Го !

    Осъществиш !

    Нито Лев !

    Нито Евро !

    Коментиран от #10

    05:54 15.10.2025

  • 9 Набута ни в еврошийта

    5 1 Отговор
    с извънаредни негативни доклади Доклади. Унищожи Референдум за запазване на ВБ и лЪв. Закри и се хвалеше ЮП, Белене, БА 2012. Лиши за 5 години напред от печалби Сопот, мръсно производство. Купи за 6 милиарда лева неизгодни самолети. Изкара ни на борса газ. Не подписа дългосрочни договори за по-евтин газ. Подари евтин ток на Укр. Молдова, Македония за 2 г. 6 милиарда минус. Затри ремонтирани ТЕЦ-ове по ПВУ. Противоконституционно от Референдум за Белене, премахна Белене, като обезсмисле провеждането на Референдум. Тегли от 50 милиарда държавни заеми 36 милиарда Петкова и Горанов. Не касира изборите при 46% изборни нарушения в 2000 секции. Набута ни с 60 милиарда за 7 и 8 блок. Подарява редкоземните метали на Еврогария. Вкара ни осъдените мигранти със ПП, ДБ и ДПС. Предизвика с ДПС, СДС, ПП, ДБ чудовищна инфлация, дефицит и повишаване на цени от 2020 юли. Масажира данните за инфлация и дефицит, критерии от Маастрихт. Заедно със ПП, ДБ, ДПС подкрепи Борса Ток за потребители ПВУ. Наруши с ДПС и ИТН решение ВАС за неправилна формула Сградна Инсталация, ощети бедните българи. Подкрепи гаврата с Конституцията ДПС, ИТН, ПП, ДБ. И сега когато трябва да състави бюджет в еврошийт, бяга. Неговият Желязков ни вкара в "Коалиция на желащите", без Решение на НС. Неговият Главчев ощети Територията с милиарди. Подари 2 тона злато на ЕЦБ. Скри доклад на БНБ за еврошийта от 227 стр. Фалшифицира данни с НСИ за цени.Само за превъоръжаване даде 10 милиарда за 2024

    05:55 15.10.2025

  • 10 Мръсна Сган !

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "1, 2, 3 , 4 ! Все алчни Кр ! А ! Д !":

    Мръсна Сган !

    05:56 15.10.2025

  • 11 Кого

    4 1 Отговор
    Да пита?Тебе ли дапита,бе Тикво?Че тя е шеф на НС.Ще ходи където си иска.Стига си завиждал.Ти да не би да си се спрял,въпреки,че си едно дупетатче.Ей тая злоба ще го довърши и отмъстителността му.

    Коментиран от #14

    05:59 15.10.2025

  • 12 Ощети с 140 милиарда България

    3 2 Отговор
    Подкрепи гаврата с Конституцията ДПС, ИТН, ПП, ДБ, като ни подчини изцяло на ЕС и ЕЦБ. Не вписа ПРАВОТО на КЕШ в Конституцията като Австрия и Унгария.. Само за превъоръжаване даде 10 милиарда за 2024 г. 6 милиарда разходи за въвеждане на еврошийт. 6 милиарда минус подарен ток за 2 г. Повиши такси банки от 2020 с 200%, повиши цени на административни услуги с 150%, повиши заплати бюджетници със 100% от 2020. Увеличи администрация с 33%. Взе ни биометрични данни отпечатъци, лицев софт за Тотален Контрол.. Увеличи с 20 милиарда бюджет НЗОК: 10 милиарда бюджет и 10 милиарда доплащане от пациенти. Увеличи цени ток, вода газ, храни за 5 години чудовищно от 2020 г.. Безводие, Пожари, Наводнения,унищожи водонапоителни системи. Направи Коалициа с най-алчното крило на БКП. Неизгодните му Концесии злато, мини, 7 и 8 блок, подаряване евтин ток, фото, перки, самолети, подари 2 тона злато на ЕЦБ. Ощети общо с 140 милиарда лева България в коалиция с ДПС, СДС, БКП, ПП, ДБ, ИТН, само за за 5 години от 2020 до 2025 г.. Сега когато предстои бюджетът в Еврошийт, бяга!
    Оставка на БКП, СДС, ДБ, ДПС, ПП, ИТН.
    Оставка!

    05:59 15.10.2025

  • 13 Какво

    2 0 Отговор
    Става БСП,вашите партньори се наиграха с вас и ви пушат по пързалката.Който се докосне до ток....,.сич.....ния Токио това го чака.Той е сълза,а другите му са длъжни и виновни.Иьгоряхте като бушон.Прелъстени и изоставени.

    06:05 15.10.2025

  • 14 БАЙ СТАВРИ

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кого":

    ЕМИ ТЯ ЩЕ Е ПЪРВАТА ОТСТРАНЕНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯТ ПОСТ НА ПАРЛАМЕНТА.ЗАЩОТО СПОРЕД ДОМОВАТА КНИГА ПРИ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ ТЯ ЩЕ Е ЕВЕНТУАЛЕН СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ Е ОТ БСП И РАДЕВ ЩЕ ПРЕДПОЧЕТЕ НЕЯ.А И СНОЩИ ДАДОХА ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ КОЙТО КАЗА ЧЕ ЩЕ ПОДКРЕПИ БОЙКО БОРИСОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА.А АКО НЕ СЕ ОТИДЕ НА ИЗБОРИ ГЕРБ СДС ЩЕ ЗАГУБЯТ ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА ИЗБИРАТЕЛИ ПОДМАМЕНИ ОТ ПЕЕВСКИ СЪС КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ.И ЗА ТОВА БОРИСОВ ЩЕ ПРЕДПОЧЕТЕ ПО СКОРО ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ.И ОЩЕ НЕЩО АКО СВАЛИ КИСЕЛОВА БСП-ОЛ ЩЕ НАПУСНАТ КОАЛИЦИЯТА ,ОТДЕЛНО ПЕЕВСКИ СНОЩИ ГО КАЗА ЧЕ ИСКА ДА УЧАСТВА СЪС МИНИСТРИ ВЪВ УПРАВЛЕНИЕТО И ИТН ЩЕ НАПУСНАТ КОАЛИЦИЯТА И ПАК СЕ ОТИВА НА ИЗБОРИ.

    06:09 15.10.2025

  • 15 Какво

    3 0 Отговор
    Става БСП,вашите партньори се наиграха с вас и ви пушат по пързалката.Който се докосне до ток....,.сич.....ния Тиквун това го чака.Той е сълза,а другите му са длъжни и виновни.Иьгоряхте като бушон.Прелъстени и изоставени.

    06:10 15.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Шиши му изяде попарката и бойче е сърдит

    06:17 15.10.2025

  • 18 Герп боклуци

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защо гейшата Рая":

    Мазница Ачева па все телефона си гледа, от скука се чудят на къде да се превъртят, да седиш там под строй и да слушаш 2 часа глупости не е лесно ама тря си заработят надника от партията

    06:19 15.10.2025

