След заканата на Борисов: Работата на парламента днес е под въпрос

Работата на парламента днес е под въпрос след заканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че депутатите от неговата формация повече няма да крепят кворума за провеждане на заседания, предаде БНР.



Повод за предупреждението стана резултатът на извънредния местен вот в Пазарджик. Според Борисов депутатите от ГЕРБ трябва да се срещат с партийните структури в страната.



Разгневен от резултата на партията си, която остана на шесто място на извънредния местен вот в Пазарджик, и коментарите на част от политическите формации, вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за преформатиране на властта или предсрочни избори.



"Повече ние кворум няма да им правим. Ще изкараме още три-четири-пет дена без кворум и то само си замина правителството. Да се съберат и да решат без шестата партия може ли да управляват. Според мен може".



Под въпрос беше поставен и председателският пост на Наталия Киселова:



“Че Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля, заминава там да се показва. Камо ли пък ако има мач, ако има нещо, волейбол ако има,то е чудо! Деветнайсет ли, колко депутати има зад гърба си, откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне.



Изобщо това не ми харесва. Затова премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председателя на Народното събрание. Не може такова нещо. Една година близо, стига им! Стига им толкова!"



В съобщение до медиите вчера лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски обяви, че ще подкрепи председател на Народното събрание, излъчен от ГЕРБ, и готовност да участва в разговор за преформатиране на управлението.



На фона на тези закани, в предварителната програма на парламента за днес са включени три ратификации на споразумения, определяне на комисия за одитиране на финансовите отчети на сметната палата за последните три години и обсъждане на първо четене на промени в Закона за туризма, с които се създава туристически гаранционен фонд, който да обезпечава потребители, в случай на несъстоятелност на туроператор.



Вчера от ПП-ДБ обявиха, че ще предложат в дневния ред на Народното събрание да бъде включено създаване на временна комисия за автомагистрала “Хемус”, както и две изслушвания.

