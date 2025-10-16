Първан Симеонов: При евентуални нови избори Пеевски ще е още по-силен, а Борисов - още по-политически зависим

Напрежението в управляващото мнозинство се покачва след остри критики и искания за кадрови смени в кабинета, което повдига въпроса изправена ли е България пред нова политическа криза. В студиото на „Здравей, България“ политологът от „Тренд“ Димитър Ганев коментира, че въпреки призивите за преформатиране, предсрочни избори на този етап са малко вероятни. Според него основната причина е рискът от появата на нов политически проект на президента Румен Радев, който би могъл да канализира натрупаното обществено напрежение. Социологът от „Мяра“ Първан Симеонов пък определи последните действия на Бойко Борисов като „емоционална реакция“, която отваря различни възможни сценарии за бъдещето на управлението.

► Предсрочни избори или преформатиране?

Според Димитър Ганев управляващите партньори не желаят предсрочни избори. Той посочи, че при настоящата ниска избирателна активност гласуват предимно твърдите партийни ядра, но евентуалeн нов предсрочен вот и и проект на президента Радев биха мобилизирали протестния и наказателен вот. Ганев смята, че най-вероятният сценарий е „малко рестартче“ с кадрови промени в ключови министерства като МВР и на поста председател на Народното събрание, за да се отпуши напрежението.

Първан Симеонов определи ходовете на Бойко Борисов като опит да покаже, че е важен фактор в управлението. Според него лидерът на ГЕРБ е в „лека безизходна позиция“, тъй като и при двата основни сценария - предсрочни избори или преформатиране на кабинета с по-силно участие на ДПС, печеливш би бил Делян Пеевски. „При евентуални нови избори Пеевски ще е още по-силен, а Борисов - още по-политически зависим. При едно преформатиране на правителството, то пак ще зависи от Пеевски“, анализира Симеонов.

► Ролята на малките партньори и външния фактор

По отношение на по-малките коалиционни партньори като „Има такъв народ“ и БСП, Димитър Ганев коментира, че те знаят, че при нови избори рискуват да не влязат в парламента. Затова тяхната позиция е „за“ запазване на правителството. Симеонов допълни, че малките партии винаги искат да спечелят време, за да покажат резултати в своите ресори, макар това рядко да се случва.

На въпрос за наличието на международен фактор, Ганев заяви, че той винаги е надценяван в България и вътрешните баланси и отношения са по-определящи за политическия процес. Симеонов се съгласи, като отбеляза, че именно в тази „безтегловност“ стават възможни настоящите политически трусове.