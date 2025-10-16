Новини
Първан Симеонов: При евентуални нови избори Пеевски ще е още по-силен, а Борисов - още по-политически зависим

16 Октомври, 2025 11:03

  • първан симеонов-
  • нови избори-
  • делян пеевски-
  • сила-
  • бойко борисов

Ани Ефремова

Напрежението в управляващото мнозинство се покачва след остри критики и искания за кадрови смени в кабинета, което повдига въпроса изправена ли е България пред нова политическа криза. В студиото на „Здравей, България“ политологът от „Тренд“ Димитър Ганев коментира, че въпреки призивите за преформатиране, предсрочни избори на този етап са малко вероятни. Според него основната причина е рискът от появата на нов политически проект на президента Румен Радев, който би могъл да канализира натрупаното обществено напрежение. Социологът от „Мяра“ Първан Симеонов пък определи последните действия на Бойко Борисов като „емоционална реакция“, която отваря различни възможни сценарии за бъдещето на управлението.

► Предсрочни избори или преформатиране?

Според Димитър Ганев управляващите партньори не желаят предсрочни избори. Той посочи, че при настоящата ниска избирателна активност гласуват предимно твърдите партийни ядра, но евентуалeн нов предсрочен вот и и проект на президента Радев биха мобилизирали протестния и наказателен вот. Ганев смята, че най-вероятният сценарий е „малко рестартче“ с кадрови промени в ключови министерства като МВР и на поста председател на Народното събрание, за да се отпуши напрежението.

Първан Симеонов определи ходовете на Бойко Борисов като опит да покаже, че е важен фактор в управлението. Според него лидерът на ГЕРБ е в „лека безизходна позиция“, тъй като и при двата основни сценария - предсрочни избори или преформатиране на кабинета с по-силно участие на ДПС, печеливш би бил Делян Пеевски. „При евентуални нови избори Пеевски ще е още по-силен, а Борисов - още по-политически зависим. При едно преформатиране на правителството, то пак ще зависи от Пеевски“, анализира Симеонов.

► Ролята на малките партньори и външния фактор

По отношение на по-малките коалиционни партньори като „Има такъв народ“ и БСП, Димитър Ганев коментира, че те знаят, че при нови избори рискуват да не влязат в парламента. Затова тяхната позиция е „за“ запазване на правителството. Симеонов допълни, че малките партии винаги искат да спечелят време, за да покажат резултати в своите ресори, макар това рядко да се случва.

На въпрос за наличието на международен фактор, Ганев заяви, че той винаги е надценяван в България и вътрешните баланси и отношения са по-определящи за политическия процес. Симеонов се съгласи, като отбеляза, че именно в тази „безтегловност“ стават възможни настоящите политически трусове.


Оценка 3.2 от 11 гласа.
Оценка 3.2 от 11 гласа.
  • 1 Гражданин

    29 1 Отговор
    Тъжна и жалка клоунада на персони, омръзнали до болка на мнозинството българи! Простащината, превърната в стил на управление отвращава. Дали ще сменят Офелия с поредната нищо незначеща калинка, или мястото на фритюрника ще се заеме от друг, няма никакво значение! Българският народ иска ДЪРЖАВНИЦИ, които да защитавата националните интереси и достойнство, да осигурят равен достъп на всички до работни места,(не само на фаворитките си), достойно заплащане, сигурен и достоен живот в Родината! ЛИПСВАТ АВТОРИТЕТИ!

    11:06 16.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 3 Отговор
    И никой не говори

    "ЗА СЛОНА В СТАЯТА"❗

    Проблемът е , че ни дават да избираме
    НЕЩО от което НИЩО не зависи-
    например
    Президент ама на в Президентска република❗
    И 100% да отидат на парламентарни избори-
    ТЕ не избират нито Премиер, нито Председател на НС, дори нямат представа
    кого ЩЕ ИМ НАЗНАЧАТ❗
    В този смисъл от НАШИЯ избор
    НИЩО НЕ ЗАВИСИ❗
    А какво остава за избраните с партийна листа депутати, които после се отричат и се обявяват за независими❗
    Ако от НАШИЯ избор зависи нещо -
    ще НИ забранят да гласуваме-
    справка референдум за €,
    референдум за ЕС,
    референдум за НАТО....

    11:08 16.10.2025

  • 3 Дориана

    24 1 Отговор
    И Борисов и Пеевски са компроментирани като политици. Борисов отдавна не е в час, все повече се излага със действията си и с изказванията си. Да не говорим , че позволи на Пеевски са го превземе отвътре. Той вече е вреден и за собствената си партия. А, що се отнася до Пеевски много бързо ще му се изпарят мераците да управлява България, защото Ние няма да го допуснем за разлика от Борисов.Така ще подредим събитията на Астрално ниво, че че и Борисов и Пеевски ще бъдат АУТ.

    Коментиран от #5

    11:09 16.10.2025

  • 4 То много умен трябва да си

    8 1 Отговор
    "управляващите партньори не желаят предсрочни избори" ...

    11:11 16.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    "Така ще подредим събитията на Астрално ниво, че..." 🥸🥸🥸
    Лелеее, ти ли местиш планетите и звездите🤔❗

    11:12 16.10.2025

  • 6 Преформатирането няма да се случи

    6 0 Отговор
    Предсрочни избори.

    11:15 16.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Георги

    7 8 Отговор
    харесвани или не, г-н магниЦки е бъдещият едноличен собственик на територията. Доста партии и медии се постараха това да се случи.

    Коментиран от #13

    11:16 16.10.2025

  • 10 Един

    9 1 Отговор
    Обслужваш ли Първанка? Обслужваш ли? Ибpик Пеевски?!
    Удобно ли е в скута на Дебелото?

    11:17 16.10.2025

  • 11 при настоящата ниска избирателна

    7 1 Отговор
    активност гласуват предимно твърдите партийни ядра, и за това най добрият вариант са стимули ! 100 лв във ваучери за всеки гласувал на територията на България трябва да се въведе !.... Ваучера може да е ирязък от самата бюлетина даже. И бюлетините и ваучерите се печатат на едно и също място. Може и електронен да е. Така автоматично ще се постигне висока избирателна активност над 95%

    11:17 16.10.2025

  • 12 Промяна

    1 12 Отговор
    БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ДЪРЖАВНИЦИ И ЛИДЕРИ НА БЪЛГАРИЯ А ВИЕ ПЛАТЕНИ БЕДНИ ДОПИСНИЦИ ТУК НЕ СТЕ НАРОДА А ГЛАДНИ МИЗЕРНИЦИ

    Коментиран от #16

    11:17 16.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Еврозонците имат задача

    7 1 Отговор
    И им е платено за която. Трябва да досъсипят България. Евро, "коалиция на желаещите", цензура и диктатура последвана от мобилизация

    11:22 16.10.2025

  • 15 Георги

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Не виждам такова нещо...":

    щом ненго виждаш знаи ще останеш изненадан. Няма нужда да си продаваш нищо на никого, те отгоре си ни купуват и продават без да ни питат.

    Коментиран от #18

    11:22 16.10.2025

  • 16 ха ха ха

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Населението на Пазарджишка област е 229 814 души по данни от 2021 г.
    ДПС е спечелило едва 5 508 гласа. Обзалагам се, че 50% от населението на областта дори не е разбрало, че се провеждат местни избори. Та... тези 5500 гласа ли са народа , бе мизерници?

    11:23 16.10.2025

  • 17 Да така е

    7 0 Отговор
    Избори ще има, Киселина е пречка, като възможен служебен премиер. Целта е да я махнат и така получите ще си открият пътя за нови, "честни", "свободни" избори, като в гр. Пазарджик.

    11:23 16.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Няма да обсъжда

    7 0 Отговор
    Липсата на проекто бюджет и олигофрениите на Теменужка и урсулците , чувствата на Толупа взел да коментира, що и как...

    11:25 16.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хаджи Генчо

    9 1 Отговор
    Ех Първане, за елементарни неща не се сещаш. Една формация на Румен Радев ще ги помете и двамата!

    11:29 16.10.2025

  • 22 Емигрант

    7 0 Отговор
    Платената врачка пророкува, че Намагнитения щял да бъде по-силен, демек простаците ще се увеличават прогресивно ! БРАВО шамане, предсказваш по-голям кошмар за суверена, а колко почтени българи попита за да им пророкуаш тази лошотия ? Самоубивате се в България, но "безстрашно", щом така искате ?

    Коментиран от #39

    11:30 16.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стига толкова

    7 1 Отговор
    Борисов наистина все повече ще губи. Вече минаха 25 години и идва поколението което не го помни като главен секретар и добрите му моменти. Това поведение което демонстрира отблъсква младите прагматици които просто ще заминат навънсредното поколение го опознаха до болка и няма да гласуват за него бзаради врътките които направи. Не е по добър от другите. Човек въвел простащината и насилието се бори срещу това. Просто трябва да съберат публични изказвания и интервюта и да ги покажат. Партията му я създадоха полицаи военни бизнесмени. Разби енергийните проекти от страх. Изобщо пълно разачораване

    Коментиран от #57

    11:33 16.10.2025

  • 25 Атлантизма Първанчо може да съществува

    5 1 Отговор
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди . ПОЗОР....

    Коментиран от #36

    11:34 16.10.2025

  • 26 СТЪКМИСТИКА

    4 0 Отговор
    И ПРОМИВАНЕ НА МОЗЪЦИ!

    11:34 16.10.2025

  • 27 Първанчо

    5 0 Отговор
    Радев ще ги отвее и двамата убедително

    11:36 16.10.2025

  • 28 нннн

    9 0 Отговор
    Ако не се разтури седянката и няма нови избори, Шиши ще глътне Боко, барабар с кюлчетата и партията. Времето работи против Борисов.

    11:37 16.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Всички приказки

    2 0 Отговор
    За евентуално преформатиране на кабинета с по-силно участие на ДПС се свеждат основно Йордан Цонев да има влияние в създаването на поредният малоумен десен бюджет който да е във вреда на хората и служби обслужващи партийни интереси по време на избори и олигархично партийната олигархия която реално управлява и назначава

    11:40 16.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И кво значи това

    1 0 Отговор
    Да не правим избори така ли

    11:42 16.10.2025

  • 33 Хе!

    3 0 Отговор
    Последните години с тези чести избори и резки промени в поведението най вече на лицето лидер ББ, коментаторите експерти анализатори изпаднаха в извънредно тежка и неудобна ситуация! Поредица от случаи, когато говорят по студиата какво ли не, висши теории и прогнози и в един момент Бойко се изцепи пред медиите и унищожи всичко казано авторитетно и компетентно от тези уж много добри анализатори - прогностици, шамани и гадатели! Както онзи ден приказваха, надуваха бузи и пулиха очи по телевизиите и когато включиха спектакала на Герб и гневния монолог на лидера Борисов, всичкия им анализ се отече в градската канализация!

    11:43 16.10.2025

  • 34 Радев преди малко

    6 0 Отговор
    РуменРадев Пеевски Борисов

    Президентът съсипа Пеевски и Борисов с думите, че за разлика от тях “не съм расъл в улични банди или в политическа епруветка”.
    Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта. Това нелегитимно и антидемократично действие се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите.

    11:47 16.10.2025

  • 35 Ролан

    2 1 Отговор
    Не плюйте по Пеевски. След 15-20 години ще сме турска губерния и Пеевски ще е нашият управник. Така че, мислете в перспектива!)))

    11:47 16.10.2025

  • 36 Леле, леле каква

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Атлантизма Първанчо може да съществува":

    реч му дръпна тази копейка ? А какво е управление по Ленински, по Сталински, по Путински би ли обяснил по-подробно, че така ме обърка, че започнах да се чудя защо народите бягат към ЕС или САЩ пък към Русия няма дори и от С.Корея като изключим насила изпратените там корейци от диктатурът им ? Кое е диктатура да ми обясниш ?

    Коментиран от #40

    11:47 16.10.2025

  • 37 Нехис

    0 4 Отговор
    По-добре да е зависим Борисов, отколкото да даде държавата на руските ти господари, които да направят нови 18 милиарда. Сега и 5г няма да му стигнат, за да оправи поразиите ви - колко време ще ги изплащаме? Повече не искам Хасан Василев, мечове, величия, израждания, бкп-та и прочие!

    11:48 16.10.2025

  • 38 Бизнеса трябва да бъде обложен

    2 2 Отговор
    Поне с три пъти по високи данъци и за всеки празен апартамент даже на акт 15 да има годишна такса от 3% годишно от пазарната му стойност. Също мисля че данък сгради и такса смет за второ жилище трябва да е по две, за трето по три, за десето по десет и да се плащат още на АКТ 14. Мисля също че както при белите петна при земеделските земи празните апартаменти трябва да бъдат управлявани от държавна организация като Жилфонд на времето...мдаааа.... и да видите колко бързо ще паднат цените и ще се преборим със спекулата и строителната мафия.При белите петна при земеделските земи Държавата ги дава на арендатори като определя арендата, при празните апартаменти трябва да е същото. Държавата влиза във владение и ги предоставя на нуждаещи се, събира някакви наеми и ако собственика си ги потърси им ги изплаща ако разбира се нямат задължения към държавата. ..

    Коментиран от #63

    11:48 16.10.2025

  • 39 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Емигрант":

    няма се косиш, той до тебе не може да стигне

    11:51 16.10.2025

  • 40 Трябва ли верно да ти се обяснява

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Леле, леле каква":

    Какво е атлантическо нацистка парламентарна диктатура? А? Шепа олигофрени дошли с измама на власт, съставили нелигитимен парламент и МС а обществената им подкрепа реално е под 15% . Без кворум, без заседания на МС и заливащи държавата в кризи

    11:55 16.10.2025

  • 41 Хихихи

    2 0 Отговор
    Буда пое по пътя на Ахмед.

    12:04 16.10.2025

  • 42 До стъкмиста и манипулатора

    1 4 Отговор
    Господин стъкмист и манипулатор. Само ти дрънкаш подобни простотии. ГЕРБ и ДПС- Ново начало са две различни партии които пресдставляват две различни групи от хора. Зад тях стоят, гласуват и поддържат стотици хиляди избиратели. Ако искат ще се коалират ако искат не. Това е тяхно право. Аз смятам ме Новото ДПС трябва да влезе във властта защото това е е демокрацуията. А не сулю и пулю от екзотичната канадска партийка нито пък пенсионираният летец. Правилно е ДПС да влязат във властта и да носят отговорност. И никой няма право да казва кой да влиза във властта и кой не. Народът се е произнесъл на избори и след като ДПС са вече без конкуренция за второто място. Ако работят добре народът ще ги преизбере ако ли не доверието в тях ще падне. Така че айде всички крякащи жаби да си гледат гьол четат от които крякат.

    12:07 16.10.2025

  • 43 негроз

    0 0 Отговор
    Дайте да ги повторим тия избори в Пазарджик за да няма сърдити че гледай що стана. Затвориха държавата.

    12:08 16.10.2025

  • 44 Парадокс БГ

    3 0 Отговор
    Как да се избегне засилване на влиянието на Пеевски (и подобни фигури)?
    Нужно е политическо обединение около ясна Антикорупционна платформа, например ПП-ДБ!!
    Раздробените „реформаторски“ сили трябва да преодолеят вътрешни вражди и его, ако искат да бъдат противотежест на влиянието на ДПС и Пеевски.
    Избирателите трябва да подкрепят систематично и масово партии с реална и последователна програма за съдебна реформа, контрол над службите и прозрачност в управлението, като ПП-ДБ!!
    •Това означава и наказване на „мними реформатори“ и "патриоти" - като ИТН, БСП,
    , Възраждане, които след избори влизат в коалиции с тези, срещу които са говорили.

    12:09 16.10.2025

  • 45 Тото

    2 0 Отговор
    Съдебна и институционална реформа
    • Без независима прокуратура, съд и регулатори (КПКОНПИ, КЗК, КРС, КЗЛД и др.), няма как да има контрол над влиятелни фигури като Пеевски.
    • Това включва:
    • Отчетност на главния прокурор
    • Смяна на модела на ВСС
    • Прозрачност в разпределението на евросредства, обществени поръчки, медии и др.

    12:10 16.10.2025

  • 46 Граждански натиск и медийна свобода

    3 1 Отговор
    • Наблюдение и натиск от активни граждани, НПО и медии могат да ограничат апетита към всевластие.
    • Силна, независима журналистика (въпреки трудностите) може да продължи да изобличава скрити зависимости, конфликт на интереси, незаконно обогатяване.
    • Финансова прозрачност в медиите – кой ги притежава, кой ги финансира – също е ключова.

    12:10 16.10.2025

  • 47 Промяна в изборната активност

    3 0 Отговор
    Масовата апатия е най-големият съюзник на Пеевски. Колкото по-малко хора гласуват, толкова по-ефективен е вотът на организирани, лоялни и често контролирани избирателни мрежи.
    По-висока избирателна активност, особено в градовете и сред младите, може да прекрои електоралната карта.

    12:11 16.10.2025

  • 48 Международен натиск и мониторинг

    2 0 Отговор
    ЕС и САЩ вече са наложили санкции на Пеевски по закона „Магнитски“, но действията вътре в страната остават половинчати.
    Българската политика е чувствителна към външния натиск – особено ако той бъде последователен и свързан с конкретни последствия (спиране на средства, блокиране на проекти и т.н.).

    12:11 16.10.2025

  • 49 Бизнесът трябва да бъде мачкан

    2 2 Отговор
    Много се разпищоли нещо..... Слава на пролетариата и наемният труд. Закон е нужен спешно поне 20 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите да се разпределя като 13,14,15,16,17 ....заплата

    Коментиран от #51, #54, #55

    12:12 16.10.2025

  • 50 Реалистичен ли е такъв обрат?

    2 0 Отговор
    Да, но само ако има воля и натиск отдолу нагоре. Историята показва, че когато гражданите наистина искат промяна – и го покажат с гласуване, активизъм и постоянен контрол – системата се пренарежда.
    Но когато обществото се откаже, „елитите“ си го пренареждат както им е удобно.

    12:12 16.10.2025

  • 51 Грешиш, приятелю!

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Бизнесът трябва да бъде мачкан":

    Цялостното ти изказване е популистко, икономически вредно и концептуално погрешно, въпреки че засяга реални проблеми, като:
    • ниско заплащане,
    • неравенство,
    • неетични практики на някои големи фирми.
    Решенията не са в лозунги и „мачкане“, а в:
    • реформирана данъчна система;
    • силни трудови права;
    • стимули за споделяне на печалба;
    • борба с укриването на данъци;
    • създаване на здрав икономически климат с правила, които важат за всички.

    12:15 16.10.2025

  • 52 Прозорец на Овертон

    2 0 Отговор
    Системно не ми пускаш код.

    12:15 16.10.2025

  • 53 Кочо Дъргата

    3 1 Отговор
    При евентуални нови избори Пеевски трябва да бяга за Дубай. Лошото е, че в частния самолет няма да има място за всички милиционерски шефове, прокурори и съдии.....

    12:16 16.10.2025

  • 54 Неправилно и популистко.

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Бизнесът трябва да бъде мачкан":

    Това е вредна и опасна идея.
    Силна икономика изисква партньорство между бизнес и труд, а не война.
    Бизнесът осигурява работни места, инвестира, плаща данъци. Без него няма икономика.
    „Мачкане“ води до: изтегляне на капитали, загуба на работни места, сива икономика или бягство към други юрисдикции.

    Коментиран от #58, #67

    12:16 16.10.2025

  • 55 Манипулативно и неконкретно.

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Бизнесът трябва да бъде мачкан":

    Това е емоционално изказване, а не аргумент.
    Ако има конкретни злоупотреби от страна на бизнес (монополи, експлоатация, укриване на данъци), те се решават с: регулации, конкуренция, съдебен контрол, прозрачност.
    Не се решават чрез „наказване“ на всички.

    12:17 16.10.2025

  • 56 Младият норвежки моряк ....

    2 1 Отговор
    Прокарват се два наратива: „елитите срещу народа“ и „загубен суверенитет“.

    12:18 16.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Точно така е колега

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Неправилно и популистко.":

    Закон е нужен спешно поне 20-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди да бъдат обложени с данък и разпределени като дивидент да се разпределя като 13,14,15,16,17 ....заплата между служителите и работниците в тези фирми и корпорации. Със закон и подробно разписани наредби. Подобна практика има под различни форми в цели клъстъри в САЩ .....примерно автомобилният сектор ..
    .

    12:25 16.10.2025

  • 59 Нарочно не пускаш код

    2 0 Отговор
    Това е цензура.

    12:25 16.10.2025

  • 60 Питар

    2 0 Отговор
    И какво предлагаш?
    Да се забрани съществуването на политическа партия ГЕРБ и ДПС Ново Начало ?
    И направо да се назначи рЕЗИДЕНТА революционер за министър председател ли ?

    Коментиран от #62

    12:28 16.10.2025

  • 61 първан е от село ст.загора

    2 0 Отговор
    Ама как ви манипулира само.

    12:29 16.10.2025

  • 62 Ами да донякъде

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Питар":

    Етническа партия не може да съществува.

    12:31 16.10.2025

  • 63 Точно така е!

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Бизнеса трябва да бъде обложен":

    При белите петна при земеделските земи Държавата ги дава на арендатори като определя арендата, при празните апартаменти трябва да е същото. Държавата влиза във владение и ги предоставя на нуждаещи се, събира някакви наеми и ако собственика си ги потърси им ги изплаща ако разбира се нямат задължения към държавата. .. няма никаква разлика от гледна точка на закона дали е земя или жилищна площ!

    12:31 16.10.2025

  • 64 БАЙ ГАНЬО

    2 0 Отговор
    Тоя прилича на Бафомет....ръсят акъли изборите се купуват народа е беден и болен ЗАТОВА СЕ ПРОДАВА ЗА КЕБАБЧЕТА И ЧАЛГА...

    12:32 16.10.2025

  • 65 Нови Избори

    1 0 Отговор
    и Референдум за НАТО Еврозоната 3 в 1........И да се плати от бюджета по 100 лв. във ваучери на всеки гласувал на територията на България за да има висока избирателна активност ! Това е истината. Нека сме демокрация и Референдуми да има. Гласа на хората да се чуе, а не парламентарна нацистка атлантическа диктатура с живота и благосъстоянието ни да се гаври и децата и внуците ни да избива. Атлантиците са вредни, неадекватни и опасни според мен

    12:34 16.10.2025

  • 66 Жбръц

    0 1 Отговор
    Първане,направо си го кажи по нашенски: Интереса,клати феса! и Който плаща,той поръчва музиката" Борисов не се е стреснал от тази" мърлява" по своята същност загуба в една община.Не,той усети,вижда на живо,че през" Интереса,клати феса" ще има огромен отлив от неговите структури по места.Не от електората,а от негови структури, включително до най малките селища,а тръгнат ли те,местните,който са в пълна зависимост от тях ще ги последват с гласовете си.Там е огромната опасност за него и герб.А тръгнат ли негови структури- кметове,общ.съветници, координатори с новото начало, герб ще се срине тотално.Сега е в поза шпагат, но не го показва.Бутне ли кабинета( а това може да го направи, буквално за минути) от ЕК ще му отрежат главата,заради еврозоната.Ако преглътне,в името на еврозоната ( а и милиардите по Плана) Пеевски ще го задуши за броени месеци,..Как беше: Децата на Революцията изяждат родителите си!

    12:39 16.10.2025

  • 67 Ти чуваш ли се?

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Неправилно и популистко.":

    партньорство между бизнес и труд.....

    12:41 16.10.2025

  • 68 Слагам минус на всеки който не чете

    1 0 Отговор
    А само пише. Защото във факти чукча писател не читател.

    12:51 16.10.2025

  • 69 Българин

    0 0 Отговор
    Соросите, дето са ви събрали тука така и не искате да разберете, че народа иска способни и отговорни управляващи лидери, които могат. А не разни бити джедъри, дето само и мамят и крадат. За това Пеевски ще е номер едно, а вие ще изпаднете от НС. Такава е воялата на народа!

    12:55 16.10.2025

