Първан Симеонов: При евентуални нови избори Пеевски ще е още по-силен, а Борисов - още по-политически зависим

Напрежението в управляващото мнозинство се покачва след остри критики и искания за кадрови смени в кабинета, което повдига въпроса изправена ли е България пред нова политическа криза. В студиото на „Здравей, България“ политологът от „Тренд“ Димитър Ганев коментира, че въпреки призивите за преформатиране, предсрочни избори на този етап са малко вероятни. Според него основната причина е рискът от появата на нов политически проект на президента Румен Радев, който би могъл да канализира натрупаното обществено напрежение. Социологът от „Мяра“ Първан Симеонов пък определи последните действия на Бойко Борисов като „емоционална реакция“, която отваря различни възможни сценарии за бъдещето на управлението.
► Предсрочни избори или преформатиране?
Според Димитър Ганев управляващите партньори не желаят предсрочни избори. Той посочи, че при настоящата ниска избирателна активност гласуват предимно твърдите партийни ядра, но евентуалeн нов предсрочен вот и и проект на президента Радев биха мобилизирали протестния и наказателен вот. Ганев смята, че най-вероятният сценарий е „малко рестартче“ с кадрови промени в ключови министерства като МВР и на поста председател на Народното събрание, за да се отпуши напрежението.
Първан Симеонов определи ходовете на Бойко Борисов като опит да покаже, че е важен фактор в управлението. Според него лидерът на ГЕРБ е в „лека безизходна позиция“, тъй като и при двата основни сценария - предсрочни избори или преформатиране на кабинета с по-силно участие на ДПС, печеливш би бил Делян Пеевски. „При евентуални нови избори Пеевски ще е още по-силен, а Борисов - още по-политически зависим. При едно преформатиране на правителството, то пак ще зависи от Пеевски“, анализира Симеонов.
► Ролята на малките партньори и външния фактор
По отношение на по-малките коалиционни партньори като „Има такъв народ“ и БСП, Димитър Ганев коментира, че те знаят, че при нови избори рискуват да не влязат в парламента. Затова тяхната позиция е „за“ запазване на правителството. Симеонов допълни, че малките партии винаги искат да спечелят време, за да покажат резултати в своите ресори, макар това рядко да се случва.
На въпрос за наличието на международен фактор, Ганев заяви, че той винаги е надценяван в България и вътрешните баланси и отношения са по-определящи за политическия процес. Симеонов се съгласи, като отбеляза, че именно в тази „безтегловност“ стават възможни настоящите политически трусове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гражданин
11:06 16.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"ЗА СЛОНА В СТАЯТА"❗
Проблемът е , че ни дават да избираме
НЕЩО от което НИЩО не зависи-
например
Президент ама на в Президентска република❗
И 100% да отидат на парламентарни избори-
ТЕ не избират нито Премиер, нито Председател на НС, дори нямат представа
кого ЩЕ ИМ НАЗНАЧАТ❗
В този смисъл от НАШИЯ избор
НИЩО НЕ ЗАВИСИ❗
А какво остава за избраните с партийна листа депутати, които после се отричат и се обявяват за независими❗
Ако от НАШИЯ избор зависи нещо -
ще НИ забранят да гласуваме-
справка референдум за €,
референдум за ЕС,
референдум за НАТО....
11:08 16.10.2025
3 Дориана
Коментиран от #5
11:09 16.10.2025
4 То много умен трябва да си
11:11 16.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "Дориана":"Така ще подредим събитията на Астрално ниво, че..." 🥸🥸🥸
Лелеее, ти ли местиш планетите и звездите🤔❗
11:12 16.10.2025
6 Преформатирането няма да се случи
11:15 16.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Георги
Коментиран от #13
11:16 16.10.2025
10 Един
Удобно ли е в скута на Дебелото?
11:17 16.10.2025
11 при настоящата ниска избирателна
11:17 16.10.2025
12 Промяна
Коментиран от #16
11:17 16.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Еврозонците имат задача
11:22 16.10.2025
15 Георги
До коментар #13 от "Не виждам такова нещо...":щом ненго виждаш знаи ще останеш изненадан. Няма нужда да си продаваш нищо на никого, те отгоре си ни купуват и продават без да ни питат.
Коментиран от #18
11:22 16.10.2025
16 ха ха ха
До коментар #12 от "Промяна":Населението на Пазарджишка област е 229 814 души по данни от 2021 г.
ДПС е спечелило едва 5 508 гласа. Обзалагам се, че 50% от населението на областта дори не е разбрало, че се провеждат местни избори. Та... тези 5500 гласа ли са народа , бе мизерници?
11:23 16.10.2025
17 Да така е
11:23 16.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Няма да обсъжда
11:25 16.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 хаджи Генчо
11:29 16.10.2025
22 Емигрант
Коментиран от #39
11:30 16.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Стига толкова
Коментиран от #57
11:33 16.10.2025
25 Атлантизма Първанчо може да съществува
Коментиран от #36
11:34 16.10.2025
26 СТЪКМИСТИКА
11:34 16.10.2025
27 Първанчо
11:36 16.10.2025
28 нннн
11:37 16.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Всички приказки
11:40 16.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И кво значи това
11:42 16.10.2025
33 Хе!
11:43 16.10.2025
34 Радев преди малко
Президентът съсипа Пеевски и Борисов с думите, че за разлика от тях “не съм расъл в улични банди или в политическа епруветка”.
Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта. Това нелегитимно и антидемократично действие се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите.
11:47 16.10.2025
35 Ролан
11:47 16.10.2025
36 Леле, леле каква
До коментар #25 от "Атлантизма Първанчо може да съществува":реч му дръпна тази копейка ? А какво е управление по Ленински, по Сталински, по Путински би ли обяснил по-подробно, че така ме обърка, че започнах да се чудя защо народите бягат към ЕС или САЩ пък към Русия няма дори и от С.Корея като изключим насила изпратените там корейци от диктатурът им ? Кое е диктатура да ми обясниш ?
Коментиран от #40
11:47 16.10.2025
37 Нехис
11:48 16.10.2025
38 Бизнеса трябва да бъде обложен
Коментиран от #63
11:48 16.10.2025
39 Георги
До коментар #22 от "Емигрант":няма се косиш, той до тебе не може да стигне
11:51 16.10.2025
40 Трябва ли верно да ти се обяснява
До коментар #36 от "Леле, леле каква":Какво е атлантическо нацистка парламентарна диктатура? А? Шепа олигофрени дошли с измама на власт, съставили нелигитимен парламент и МС а обществената им подкрепа реално е под 15% . Без кворум, без заседания на МС и заливащи държавата в кризи
11:55 16.10.2025
41 Хихихи
12:04 16.10.2025
42 До стъкмиста и манипулатора
12:07 16.10.2025
43 негроз
12:08 16.10.2025
44 Парадокс БГ
Нужно е политическо обединение около ясна Антикорупционна платформа, например ПП-ДБ!!
Раздробените „реформаторски“ сили трябва да преодолеят вътрешни вражди и его, ако искат да бъдат противотежест на влиянието на ДПС и Пеевски.
Избирателите трябва да подкрепят систематично и масово партии с реална и последователна програма за съдебна реформа, контрол над службите и прозрачност в управлението, като ПП-ДБ!!
•Това означава и наказване на „мними реформатори“ и "патриоти" - като ИТН, БСП,
, Възраждане, които след избори влизат в коалиции с тези, срещу които са говорили.
12:09 16.10.2025
45 Тото
• Без независима прокуратура, съд и регулатори (КПКОНПИ, КЗК, КРС, КЗЛД и др.), няма как да има контрол над влиятелни фигури като Пеевски.
• Това включва:
• Отчетност на главния прокурор
• Смяна на модела на ВСС
• Прозрачност в разпределението на евросредства, обществени поръчки, медии и др.
12:10 16.10.2025
46 Граждански натиск и медийна свобода
• Силна, независима журналистика (въпреки трудностите) може да продължи да изобличава скрити зависимости, конфликт на интереси, незаконно обогатяване.
• Финансова прозрачност в медиите – кой ги притежава, кой ги финансира – също е ключова.
12:10 16.10.2025
47 Промяна в изборната активност
По-висока избирателна активност, особено в градовете и сред младите, може да прекрои електоралната карта.
12:11 16.10.2025
48 Международен натиск и мониторинг
Българската политика е чувствителна към външния натиск – особено ако той бъде последователен и свързан с конкретни последствия (спиране на средства, блокиране на проекти и т.н.).
12:11 16.10.2025
49 Бизнесът трябва да бъде мачкан
Коментиран от #51, #54, #55
12:12 16.10.2025
50 Реалистичен ли е такъв обрат?
Но когато обществото се откаже, „елитите“ си го пренареждат както им е удобно.
12:12 16.10.2025
51 Грешиш, приятелю!
До коментар #49 от "Бизнесът трябва да бъде мачкан":Цялостното ти изказване е популистко, икономически вредно и концептуално погрешно, въпреки че засяга реални проблеми, като:
• ниско заплащане,
• неравенство,
• неетични практики на някои големи фирми.
Решенията не са в лозунги и „мачкане“, а в:
• реформирана данъчна система;
• силни трудови права;
• стимули за споделяне на печалба;
• борба с укриването на данъци;
• създаване на здрав икономически климат с правила, които важат за всички.
12:15 16.10.2025
52 Прозорец на Овертон
12:15 16.10.2025
53 Кочо Дъргата
12:16 16.10.2025
54 Неправилно и популистко.
До коментар #49 от "Бизнесът трябва да бъде мачкан":Това е вредна и опасна идея.
Силна икономика изисква партньорство между бизнес и труд, а не война.
Бизнесът осигурява работни места, инвестира, плаща данъци. Без него няма икономика.
„Мачкане“ води до: изтегляне на капитали, загуба на работни места, сива икономика или бягство към други юрисдикции.
Коментиран от #58, #67
12:16 16.10.2025
55 Манипулативно и неконкретно.
До коментар #49 от "Бизнесът трябва да бъде мачкан":Това е емоционално изказване, а не аргумент.
Ако има конкретни злоупотреби от страна на бизнес (монополи, експлоатация, укриване на данъци), те се решават с: регулации, конкуренция, съдебен контрол, прозрачност.
Не се решават чрез „наказване“ на всички.
12:17 16.10.2025
56 Младият норвежки моряк ....
12:18 16.10.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Точно така е колега
До коментар #54 от "Неправилно и популистко.":Закон е нужен спешно поне 20-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди да бъдат обложени с данък и разпределени като дивидент да се разпределя като 13,14,15,16,17 ....заплата между служителите и работниците в тези фирми и корпорации. Със закон и подробно разписани наредби. Подобна практика има под различни форми в цели клъстъри в САЩ .....примерно автомобилният сектор ..
.
12:25 16.10.2025
59 Нарочно не пускаш код
12:25 16.10.2025
60 Питар
Да се забрани съществуването на политическа партия ГЕРБ и ДПС Ново Начало ?
И направо да се назначи рЕЗИДЕНТА революционер за министър председател ли ?
Коментиран от #62
12:28 16.10.2025
61 първан е от село ст.загора
12:29 16.10.2025
62 Ами да донякъде
До коментар #60 от "Питар":Етническа партия не може да съществува.
12:31 16.10.2025
63 Точно така е!
До коментар #38 от "Бизнеса трябва да бъде обложен":При белите петна при земеделските земи Държавата ги дава на арендатори като определя арендата, при празните апартаменти трябва да е същото. Държавата влиза във владение и ги предоставя на нуждаещи се, събира някакви наеми и ако собственика си ги потърси им ги изплаща ако разбира се нямат задължения към държавата. .. няма никаква разлика от гледна точка на закона дали е земя или жилищна площ!
12:31 16.10.2025
64 БАЙ ГАНЬО
12:32 16.10.2025
65 Нови Избори
12:34 16.10.2025
66 Жбръц
12:39 16.10.2025
67 Ти чуваш ли се?
До коментар #54 от "Неправилно и популистко.":партньорство между бизнес и труд.....
12:41 16.10.2025
68 Слагам минус на всеки който не чете
12:51 16.10.2025
69 Българин
12:55 16.10.2025