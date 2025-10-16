Новини
Проф. Пламен Панайотов: Парламентът е този, който предполага кризи и в съдебната власт

Проф. Пламен Панайотов: Парламентът е този, който предполага кризи и в съдебната власт

16 Октомври, 2025 22:55 501 2

При председателя на ВАС имаме изтекъл 7-годишен мандат и второ - законът беше приет преди той да започне този 6-месечен срок

Проф. Пламен Панайотов: Парламентът е този, който предполага кризи и в съдебната власт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висшият съдебен съвет реши да не пита НС за мандата на Борислав Сарафов.

"Чрез решението ВСС много елегантно излезе от ситуации, в които щеше да излезе пред обществото, че акцентът в спора е между прокуратурата и съда. Това е невярно. Факт е, че има различни тълкувания", коментира бившият вицепремиер проф. Пламен Панайотов в "Денят ON AIR".

"Това поначало е характерно в правото. Тълкуването е специфично за всеки юрист. Различните мнения произтичат от формулирането в Закона на съответната разпоредба. Важно е да се знае от обществото, че основният виновник за тази криза е парламентът. Той, в различните му издания, продължава години наред да не намери политическа воля и да излъчи своя квота в нов ВСС. Ако това стане, веднага и органите на съдебната власт ще излъчат свои представители. Така сформираният нов ВСС ще избере и тримата големи", анализира проф. Панайотов пред Bulgaria ON AIR.

Според него, ако е имало политическа воля, досега щеше да бъде избрана квотата от парламента за нов ВСС.

"Не е случайно, че се изисква квалифицирано мнозинство от поне 160 гласа. Самата опозиция също не желае да участва активно в процеса поне поради две причини. Първата е от страх да не би отново да бъдат надиграни. На второ място се страхуват да не би обществото да ги заподозре в особен политически пазарлък. И управляващите, и опозицията нямат свой политически, в частност партиен интерес, да придвижат нещо, което са длъжни по Конституция", смята юристът.

По думите му парламентът е този, който предполага кризи и в съдебната власт.

"Становището засяга конкретни дела. Като каже парламентът еднозначно и ясно, никой магистрат няма да се отклони от това, което е предписано от закона. При председателя на ВАС имаме изтекъл 7-годишен мандат и второ - законът беше приет преди той да започне този 6-месечен срок. Хората, ако искат да протестират пред нечии прозорци, трябва да знаят, че това са прозорците на НС", категоричен е проф. Панайотов.


България
  • 1 Европеец

    2 0 Отговор
    Заглавието е вярно...... Панайотов един от квалитетните юристи в бг териториите.....

    23:11 16.10.2025

  • 2 Пудел

    1 0 Отговор
    Красно село и Люлин още тънат в боклуци. Затвор за Червената Василка!

    23:23 16.10.2025

