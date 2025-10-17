Реорганизация на движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през уикенда

От днес до неделя ще се реорганизира движението в участъците в ремонт на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. За повишаване на безопасността при интензивния трафик ще може да се шофира и в аварийната лента, съобщават от Пътната агенция, цитирани от Нова телевизия.

От 19:00 ч. тази вечер до 7:00 часа на следващия ден ще се почиства тръбата на тунел “Кочериново” на автомагистрала “Струма” в посока София. Трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за Благоевград.

От АПИ уточняват, че дейностите ще се извършват в часове, в които се очаква потокът от коли да е по-слаб. Въпреки това, призовават шофьорите да се движат внимателно и да спазват стриктно пътната сигнализация.